SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

La institución financiera dijo también que el alto IPC de julio debería llevar al Banco Central a hacer una pausa en la baja de la tasa de interés, en la reunión de septiembre.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijo Bank of America sobre las elecciones, la tasa de interés y la inflación. Andres Perez

Bank of America volvió a analizar la coyuntura económica del país, la cual tiene como telón de fondo la carrera presidencial y parlamentaria.

En un reporte sobre Chile, la institución estadounidense dijo que si el vencedor de los comicios es un candidato “favorable al mercado”, el impacto sobre la política monetaria “es ambiguo, con un posible ajuste fiscal y una subida del peso chileno en el lado expansivo (dovish), y una mejora del sentimiento y la inversión en el lado restrictivo (hawkish)”.

Al respecto, Bank of America sostuvo que una victoria de Jeannette Jara genera más incertidumbre sobre las políticas económicas, pero consignó que los candidatos de derecha siguen dominando la mayor parte de las preferencias, según las encuestas.

José Kast (derecha) y Jeannette Jara (coalición de izquierda) lideran las encuestas para la primera vuelta de la elección presidencial, con una amplia ventaja sobre el tercer lugar”, indicó Bofa.

Tasa de interés e inflación

Además, estimó que el Banco Central frenará el ritmo de baja en la tasa de interés, tras el recorte en su última reunión de política monetaria a 4,75% y que marcó el primer ajuste del año.

Bank of America argumentó esto, dado el alto IPC de julio (0,9%), el cual superó las expectativas del mercado, y de paso elevó sus propias estimaciones para la variación de los precios al consumidor.

Qué dijo Bank of America sobre elecciones tasa e inflación

“La elevada inflación debería llevar al Banco Central a hacer una pausa en la reunión de septiembre”, afirmó.

“Por nuestra parte, prevemos dos recortes más de 25 pb en las tasas de interés oficiales hasta el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar una tasa terminal del 4,25%. Además, elevamos nuestra previsión de inflación anual del 3,8% anterior al 4,1%”, agregó.

En su observación sobre los precios, Bank of America también apuntó al impacto que tuvieron las cuentas de la luz en el IPC de julio, aunque al mismo tiempo advirtió sobre el comportamiento de los “sin volátiles” y el salario mínimo.

Qué dijo Bank of America sobre elecciones tasa e inflación Michael Dwyer

“Los datos ajustados estacionalmente y excluidos los volátiles han sorprendido al alza en los últimos tres meses (0,48% de media mensual). El alza del salario mínimo aprobada a finales de junio (pero con carácter retroactivo a mayo) también ha tenido un impacto”, afirmó.

Acumulación de reservas del BC

La entidad también abordó el programa de acumulación de reservas del Banco Central, el que, en su criterio, tiene implicancias ambiguas para la política monetaria.

En su análisis, este programa, por un lado, ejerce una presión marginal sobre el peso chileno y la inflación (postura restrictiva) y, por otro, supone que el instituto emisor “no está preocupado” por la moneda local (postura acomodaticia).

“El aumento de los precios del cobre ha respaldado al peso chileno recientemente. Además, EE.UU. excluyó el cobre refinado de los aranceles del 50% aplicados en agosto, lo que elimina una fuente de incertidumbre”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:EleccionesBank of AmericaBanco CentralDólarInflaciónIPC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara
Chile

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente
Negocios

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga
El Deportivo

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción
Mundo

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi