SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Por 
    Andrés Parra
    Bernardo Fontaine y Bettina Horst

    Los economistas Bernardo Fontaine y Bettina Horst abordaron el escenario económico que heredará el actual gobierno, a partir de los indicadores de pobreza revelados en la reciente Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024.

    En el contexto de una conversación en Radio Agricultura, ambos expertos -quienes han sido mencionados como eventuales candidatos a integrar el gabinete de José Antonio Kast- centraron su análisis en la sostenibilidad de las políticas sociales vigentes y en la fragilidad de las finanzas públicas para sostener el actual nivel de gasto social.

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst hablan sobre Pobreza y CASEN

    Bernardo Fontaine, al matizar los resultados del Casen que muestran una reducción de la pobreza, advirtió sobre un cambio estructural en la composición de los ingresos de los hogares chilenos. A su juicio, la disminución de la pobreza se explica principalmente por una mayor intervención estatal y no por un fortalecimiento de la capacidad de generar ingresos propios.

    En esa línea, señaló que los ingresos laborales “han tenido un fuerte deterioro”. Detalló que mientras en 2009 el empleo representaba el 56% de los ingresos totales de los hogares y los subsidios el 43%, hoy la situación se ha invertido: “los ingresos autónomos representan un 30% y los subsidios monetarios un 70%”.

    Para Fontaine, esta creciente dependencia de los recursos públicos resulta preocupante.

    “Si esto fuera un tratamiento médico, es muy efectivo en el corto plazo, pero no es sustentable en el largo plazo. No podemos pensar que la pobreza se va a superar solo a partir de transferencias monetarias, porque no hay presupuesto del gobierno central que resista”, afirmó.

    Por su parte, Bettina Horst puso el foco en la debilidad del mercado laboral, señalando que la tasa de ocupación “no ha recuperado ni siquiera los niveles prepandemia”, lo que se traduce en una economía más lenta, con menos oportunidades y una mayor dependencia del Estado.

    Bettina Host, candidata a integrar el gabinete de José Antonio Kast.

    En materia de productividad y educación, ambos coincidieron en que el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de la “economía real”.

    Fontaine cuestionó que la mayor parte de los recursos se haya destinado a la educación superior, en desmedro de la educación escolar y la formación técnica. “Se necesitan menos universitarios y más oficios. Encontrar un buen soldador o un operador de grúa hoy es un problema”, sostuvo.

    Finalmente, al evaluar el legado económico del actual gobierno, ambos economistas fueron críticos de la gestión fiscal. Horst advirtió que el país enfrenta una “realidad fiscal compleja”, con una presión creciente por el gasto social que, a su juicio, no cuenta con financiamiento adecuado, lo que le preocupa debido al discurso “exitista” de la administración.

    En particular, apuntó al déficit que generarían la reforma de pensiones y los reajustes del sector público.

    Fontaine, en tanto, calificó la gestión fiscal como “francamente deficitaria”, argumentando que un escenario externo favorable —con precios del cobre significativamente más altos que en otras administraciones— debió haber impulsado con mayor fuerza el crecimiento de la economía local.

    Lee también:

    Más sobre:CasenPobrezaKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    3.
    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    4.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    5.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo
    Chile

    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    Ministra de Medio Ambiente ante crisis del lago Vichuquén: “Le ofrecimos al municipio financiamiento y apoyo técnico”

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024
    Negocios

    Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

    Chile Data Centers tiene una nueva gerente general

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira
    El Deportivo

    No habrá oposición en la U: director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

    A tres puntos del descenso: el Sevilla de Alexis Sánchez suma su tercera derrota consecutiva y se hunde en España

    La dura crítica de Vicente Pizarro al fútbol chileno en su presentación en Rosario Central: “Ha ido decayendo”

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán
    Mundo

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil