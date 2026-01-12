Bernardo Fontaine y Bettina Horst cuestionan la sostenibilidad de la reducción de la pobreza tras resultados de la Casen 2024

Los economistas Bernardo Fontaine y Bettina Horst abordaron el escenario económico que heredará el actual gobierno, a partir de los indicadores de pobreza revelados en la reciente Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024.

En el contexto de una conversación en Radio Agricultura, ambos expertos -quienes han sido mencionados como eventuales candidatos a integrar el gabinete de José Antonio Kast- centraron su análisis en la sostenibilidad de las políticas sociales vigentes y en la fragilidad de las finanzas públicas para sostener el actual nivel de gasto social.

Bernardo Fontaine y Bettina Horst hablan sobre Pobreza y CASEN

Bernardo Fontaine, al matizar los resultados del Casen que muestran una reducción de la pobreza, advirtió sobre un cambio estructural en la composición de los ingresos de los hogares chilenos. A su juicio, la disminución de la pobreza se explica principalmente por una mayor intervención estatal y no por un fortalecimiento de la capacidad de generar ingresos propios.

En esa línea, señaló que los ingresos laborales “han tenido un fuerte deterioro”. Detalló que mientras en 2009 el empleo representaba el 56% de los ingresos totales de los hogares y los subsidios el 43%, hoy la situación se ha invertido: “los ingresos autónomos representan un 30% y los subsidios monetarios un 70%” .

Para Fontaine, esta creciente dependencia de los recursos públicos resulta preocupante.

“Si esto fuera un tratamiento médico, es muy efectivo en el corto plazo, pero no es sustentable en el largo plazo. No podemos pensar que la pobreza se va a superar solo a partir de transferencias monetarias, porque no hay presupuesto del gobierno central que resista”, afirmó.

Por su parte, Bettina Horst puso el foco en la debilidad del mercado laboral, señalando que la tasa de ocupación “no ha recuperado ni siquiera los niveles prepandemia” , lo que se traduce en una economía más lenta, con menos oportunidades y una mayor dependencia del Estado.

Bettina Host, candidata a integrar el gabinete de José Antonio Kast.

En materia de productividad y educación, ambos coincidieron en que el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de la “economía real”.

Fontaine cuestionó que la mayor parte de los recursos se haya destinado a la educación superior, en desmedro de la educación escolar y la formación técnica. “Se necesitan menos universitarios y más oficios. Encontrar un buen soldador o un operador de grúa hoy es un problema”, sostuvo.

Finalmente, al evaluar el legado económico del actual gobierno, ambos economistas fueron críticos de la gestión fiscal. Horst advirtió que el país enfrenta una “realidad fiscal compleja”, con una presión creciente por el gasto social que, a su juicio, no cuenta con financiamiento adecuado, lo que le preocupa debido al discurso “exitista” de la administración.

En particular, apuntó al déficit que generarían la reforma de pensiones y los reajustes del sector público.

Fontaine, en tanto, calificó la gestión fiscal como “francamente deficitaria”, argumentando que un escenario externo favorable —con precios del cobre significativamente más altos que en otras administraciones— debió haber impulsado con mayor fuerza el crecimiento de la economía local.