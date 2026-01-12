Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

La primera foto de los resultados de la encuesta Casen 2024 mostró que la pobreza con la nueva metodología bajo de 20,5% a 17,3% entre 2022 y 2024, lo que se tradujo en que 600 mil personas salieron de la pobreza en ese lapso de tiempo. Asimismo, la pobreza multidimensional pasó de 20% a 17,7%.

Un grupo en el cual prevalece la pobreza es en la población migrante, que para efectos de la encuesta Casen se denomina “nacidos fuera de Chile”.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Casen 2024, la tasa de pobreza de los nacidos fuera de Chile fue de 23,4%, equivalente a casi 400 mil personas. Esta cifra menor al 25,6% de 2022 y también menor al 34,4% de 2020. Ese año mostró una fuerte alza respecto de 2017, cuando fue de 22,4% y aún no llegaba el grueso de los inmigrantes.

“Uno de los principales desafíos que revela la nueva entrega de la encuesta Casen es la persistente brecha de pobreza entre migrantes y nacionales. Mientras la pobreza general del país ha disminuido desde 2017, en la población migrante la situación se ha mantenido prácticamente estancada y superior al promedio nacional”, afirma la economista de LyD, Paulina Henoch.

Para el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, “la gran responsabilidad es del Estado en este sentido de su porfía de reducir el tratamiento de la migración a un fenómeno administrativo en lugar de asumirla como un vector permanente de transformación social, con todo lo que ello importa en términos del diseño e implementación de políticas sociales”.

Para los especialistas la razón que lo explica es el mercado laboral, ya que en general los inmigrantes tienen un trabajo informal o están en laborales por debajo de sus capacidades, lo que se conoce como subempleo.

Paulina Henoch, investigadora de LyD

Para mirar en más profundidad las cifras, Pulso analizó la base de datos de la Casen, para revisar la situación de pobreza de los migrantes por edad, sexo y principales comunidades.

En este punto, Henoch plantea que las cifras “evidencian la necesidad de estudiar con más detalle cómo el deterioro del mercado laboral chileno y las peores oportunidades económicas que ha enfrentado el país ha afectado especialmente a este grupo”.

En ese sentido, sostiene que “los datos muestran una alta incidencia de pobreza infantil entre niños migrantes 51%, frente al 25,3% en niños nacidos en Chile, lo que obliga a preguntarse si los adultos a cargo de estos niños están logrando acceder a empleos con condiciones y oportunidades suficientes para sostener a sus familias”.

Esta visión es compartida por el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, quien argumenta que, si se compara a los nacidos en el país con los extranjeros, “hay una importante diferencia en la inserción laboral”.

“Las tasas de ocupación en los extranjeros, considerando la población de 15 años y más, son de 75%, mientras que dicha tasa es 55,9% para los nacionales. Esa mayor inserción laboral también se aprecia en la tasa de desocupación: es mucho mayor para los nacionales (9,1%) versus los extranjeros (6,3%). Todo en cifras de la encuesta Casen 2024”, añade.

Por países

Ahora bien, al revisar las principales comunidades de inmigrantes, se ve que los haitianos que viven en Chile son quienes tienen el mayor porcentaje en condiciones de pobreza con 42,4%, le sigue los ciudadanos de Bolivia que tienen el 38,6% viviendo en pobreza. Perú, en tanto, registra un 26,7% de personas bajo la pobreza, Colombia con 23,4%; Ecuador con 22,9% y Venezuela con 20%.

En cuanto al total de migrantes que viven en condición de pobreza en Chile, de los 392 mil contabilizados, el 37,8% son venezolanos, al ser además la principal comunidad inmigrante en el país. Este porcentaje equivale a unas 148 mil personas. Mucho más atrás aparecen los peruanos con 16,5% (64 mil); bolivianos con 15,3% (60 mil); colombianos, con 11,4% (45 mil); y haitianos, con 8,3% (32 mil) bajo esa condición.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

Henoch interpreta estas cifras: “Los datos sugieren que entre los haitianos la pobreza estaría fuertemente asociada a menores niveles educativos. Según la Casen, el 6% de los extranjeros no ha completado la educación escolar y 39%, solo alcanza educación media, pero en el caso de la población haitiana esas cifras ascienden a 37% y 85%, respectivamente”.

En el caso de los venezolanos, la economista suma nuevos antecedentes: “Un 13% de la población con más de 25 años no ha finalizado la educación escolar y 37% alcanza educación media. En relación a la importancia de la educación para superar la pobreza, tal como se analiza el reciente libro de LyD “A 50 años del Mapa de la extrema pobreza”, en el capítulo de Daniel Rodríguez, la educación es un factor esencial para el progreso, la movilidad social y el acceso a mejores oportunidades laborales y de ingresos”.

Para Bravo, “es natural que los venezolanos lideren en número las personas con pobreza entre los extranjeros, porque ellos representan algo menos de la mitad del total de extranjeros, pero su tasa de pobreza es inferior a la de otras nacionalidades”.

Rodrigo Sandoval, exdirector del Servicio de Migraciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, entrega su análisis, primero para Haití y luego Venezuela. Para el caso de Haití señala que “representa una migración con mayores barreras estructurales: idioma, capital humano reconocido, redes débiles. Su alta tasa de pobreza habla de exclusión profunda, más que de volumen lo que, debo hacer presente, fue algo que siempre advertimos cuando era más masiva”. Y luego para Venezuela, donde señala que “aunque su tasa sea menor, su impacto agregado es mayor. Esto traslada el fenómeno desde la marginalidad al centro del sistema social y laboral”.

En este contexto, para Sandoval, la lectura estratégica es clara: mientras Haití exige políticas intensivas, focalizadas y especializadas; las para Venezuela deben ser políticas masivas, rápidas y de escala, especialmente en empleo, regularización y convalidación de competencias".

Por sexo, las mujeres migrantes son las que lideran en pobreza con 25,6%, mientras que los hombres 21,1%.

La mayor cantidad de inmigrantes en situación de pobreza presiona de alguna manera las políticas públicas. Y por lo mismo es un desafío para las próximas autoridades. “La magnitud del fenómeno migratorio ha aumentado de manera significativa. Si en 2017, la Casen estimaba 772 mil personas extranjeras en Chile (4% del total de la población), en 2024 esa cifra supera los 1,67 millones (8% del total). Se trata, por tanto, de un grupo relevante que enfrenta con fuerza los efectos del menor dinamismo económico y de las oportunidades laborales más limitadas”, indica Henoch.

Para Sandoval, “estas cifras hablan más del Estado que de migrantes. Muestran que Chile enfrenta una decisión de fondo: seguir reaccionando tarde y mal, o construir una política migratoria integrada a su política de desarrollo”.