Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street.

La bolsa chilena cerró con una fuerte caída este jueves en línea con el descenso de las acciones de SQM y el comportamiento de su principal referente: Wall Street, en medio de una ola vendedora ante los renovados temores el impacto de la IA en las valorizaciones de las acciones tecnológicas.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedió 2,17% a 10.974,60 puntos.

Entre las bajas de la jornada destacaron las acciones de SQM-B que anotaron una baja de 4,2% a $61.300. “Esta caída de SQM se debe a que Albemarle anunció hoy la detención de la planta de hidróxido de litio Kemerton en Australia, debido a los altos costos de extracción de litio de espodumeno o roca dura”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

Seth Wenig

Wall Street

En Wall Street, en tanto, los principales índices accionarios operaban con pérdidas arrastrados por el descenso en valores ligados a nuevas tecnologías, mientras los inversionistas estaban atentos al reporte de inflación en Estados Unidos que será dado a conocer este viernes.

El dato es clave para anticipar las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que de acuerdo a los analistas, esperaría algunos meses antes de volver a bajar las tasas de interés.

Así el promedio industrial Dow Jones perdía 0,88%, el selectivo S&P 500 bajaba 1,2% y el tecnológico Nasdaq descendía 1,49%.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Dólar

En el mercado cambiario el dólar cerró al alza debido al descenso en el valor del cobre, la principal exportación del país, y el fortalecimiento de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense subió $3,9 a $858,60, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

En tanto, la cotización al contado del cobre bajó 1,16% a US$5,97 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

“La toma de utilidades en el metal y la consolidación tras recientes máximos limitaron el respaldo al peso chileno, permitiendo un leve repunte del dólar local”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Agregó que “el movimiento refleja un mercado que, aunque contenido, sigue sensible a variaciones en las materias primas y al tono externo”.

A nivel internacional el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, ganaba 0,17% a 96,89 puntos.