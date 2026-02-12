SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, retrocedió 2,17% a 10.974,60 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street. Andres Perez

    La bolsa chilena cerró con una fuerte caída este jueves en línea con el descenso de las acciones de SQM y el comportamiento de su principal referente: Wall Street, en medio de una ola vendedora ante los renovados temores el impacto de la IA en las valorizaciones de las acciones tecnológicas.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedió 2,17% a 10.974,60 puntos.

    Entre las bajas de la jornada destacaron las acciones de SQM-B que anotaron una baja de 4,2% a $61.300. “Esta caída de SQM se debe a que Albemarle anunció hoy la detención de la planta de hidróxido de litio Kemerton en Australia, debido a los altos costos de extracción de litio de espodumeno o roca dura”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

    Seth Wenig

    Wall Street

    En Wall Street, en tanto, los principales índices accionarios operaban con pérdidas arrastrados por el descenso en valores ligados a nuevas tecnologías, mientras los inversionistas estaban atentos al reporte de inflación en Estados Unidos que será dado a conocer este viernes.

    El dato es clave para anticipar las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que de acuerdo a los analistas, esperaría algunos meses antes de volver a bajar las tasas de interés.

    Así el promedio industrial Dow Jones perdía 0,88%, el selectivo S&P 500 bajaba 1,2% y el tecnológico Nasdaq descendía 1,49%.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Dólar

    En el mercado cambiario el dólar cerró al alza debido al descenso en el valor del cobre, la principal exportación del país, y el fortalecimiento de la divisa a nivel global.

    La moneda estadounidense subió $3,9 a $858,60, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

    En tanto, la cotización al contado del cobre bajó 1,16% a US$5,97 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    “La toma de utilidades en el metal y la consolidación tras recientes máximos limitaron el respaldo al peso chileno, permitiendo un leve repunte del dólar local”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Agregó que “el movimiento refleja un mercado que, aunque contenido, sigue sensible a variaciones en las materias primas y al tono externo”.

    A nivel internacional el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de monedas líquidas, incluyendo el euro, ganaba 0,17% a 96,89 puntos.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaSQMWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lo más leído

    1.
    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    2.
    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    3.
    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    4.
    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    5.
    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles