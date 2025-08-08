Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

En una jornada positiva para los principales mercados bursátiles del mundo, la Bolsa de Santiago cerró la sesión de hoy con un fuerte avance que la dejó en nuevos máximos históricos.

El IPSA, el principal indicador de la plaza local, se despidió de la jornada con un alza de 1,91%, alcanzando unos inéditos 8.520 puntos.

El índice selectivo tuvo una semana más que positiva, en la que completó tres alzas consecutivas, con un incremento acumulado de 3,97%.

El aumento de la Bolsa de Santiago se explica por el potente aumento de las acciones de SQM. La minera no metálica terminó las operaciones con un alza de 9,22%, hasta los $ 40.850 y fue el papel más transado de todos: $ 49.773,3 millones.

Fue el mayor avance diario para la compañía desde el pasado 9 de abril (10,19%) y ahora la acción serie B acumula una ganancia de 11,6% en lo que va del año.

“El cierre de algunas operaciones en China está presionando al alza el precio del litio, lo cual estimamos que es un efecto de corto plazo, porque tanto en 2025 como en 2026 habría exceso de oferta de litio”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

Wall Street y el IPC

El avance del IPSA estuvo alineado con el positivo desempeño de Wall Street, el principal mercado bursátil del mundo. El promedio de industriales Dow Jones escaló un 0,47%, mientras que el S&P 500 lo hizo en 0,78%.

En el mercado Nasdaq, las acciones tecnológicas dijeron adiós con un avance 0,98%.

Las operaciones tuvieron como referente el dato de IPC de julio, el cual superó las expectativas del mercado, con un alza de 0,9%.

“Estimamos que estos altos datos de inflación reducen la probabilidad de una nueva baja de la TPM en 25 puntos base tal como esperaba el mercado”, agregó el experto.