Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei

La Bolsa de Santiago sube en las primeras operaciones de hoy lunes y se encumbra a nuevos máximos históricos, con acciones expuestas a Argentina mostrando los mejores rendimientos.

El IPSA se ubica en unos inéditos 9.250,79 puntos, lo que supone un salto de 0,72% en relación a la jornada previa. Con este resultado, el principal indicador de la plaza local acumula un alza de 3,12% en octubre y casi 38% en lo que va de 2025, uno de los mejores rendimientos del mundo.

El alza se enmarca en otro positivo escenario para los mercados globales. Las acciones mundiales agrupadas en el índice MSCI World sube 0,17% mientras que el MSCI ACWI escala 0,30%.

Todo esto tiene como telón de fondo el acuerdo entre China y Estados Unidos para una suspensión temporal de aranceles

Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo preliminar que permitirá a China postergar por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reactivar la compra de soja estadounidense, evitando, por ahora, el aumento del 100 % en los aranceles que había anunciado Donald Trump.

Acciones chilenas y bolsa suben por Argentina y efecto de acuerdo entre Trump y Xi Jinping. Kevin Lamarque

El pacto se logró tras negociaciones bilaterales desarrolladas en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de la ASEAN, y sirve como preparación para el encuentro previsto entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la medida y destacó que Beijing aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, además de retomar “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

En ese contexto, las acciones estadounidenses muestran alzas en torno al 0,33% en las operaciones previas a la apertura.

Acciones chilenas expuestas a Argentina

Aquí en la región, las miradas estaban puestas en Argentina tras la inesperada victoria electoral de Javier Milei en las elecciones de este domingo, que confirma la asistencia financiera de US$ 20.000 millones (“swap de divisas”) de Washington al vecino país y deja la puerta abierta a otra ayuda de similares características.

Javier Milei, presidente de Argentina.

Las acciones argentinas en Wall Street mostraban alzas de hasta 36% en el premarket, mientras que los bonos subían hasta 24%. Algunos medios trasandinos especulaban que el riesgo país podría caer más de 400 puntos en la jornada de hoy.

Acciones chilenas y bolsa suben por Argentina. Cdncosud entre las más destacadas. Andres Perez

Este buen ambiente favorecía también a las empresas chilenas con exposición a Argentina. Cencosud muestra un salto de 6,89%, mientras que CCU sube 6,10% y Andina B, un 5,41%.