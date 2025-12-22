Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

El viernes pasado las juntas de accionistas de las sociedades Cascadas aprobaron la primera parte del proceso de reestructuración que dará paso a la simplificación societaria, que reduciendo el número de compañías aguas arriba de SQM de 6 a 2.

En concreto, las juntas de accionistas de Norte Grande, Nitratos, Potasios, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco y la de Nitratos en Potasios. Sin embargo, aún restan una serie de pasos y se desconoce el porcentaje de accionistas disidentes, lo que podría paralizar la operación. Ello no se sabrá hasta el próximo 18 de enero, fecha límite para que estos inversionistas se pronuncien.

Dicho ítem tiene un límite para que la operación se declare exitosa. Los tenedores del bono de Pampa Calichera se pronunciaron el 27 de octubre y establecieron que el derecho a retiro en medio del proceso de fusión no podía sumar, entre todas las sociedades, más de un millón de UF, equivalente a unos US$40 millones.

La operación propuesta por las sociedades Cascadas implica que, para ser declarada exitosa, la suma de los derechos a retiro no debe superar los US$31,6 millones. En Oro Blanco el máximo es de US$12 millones, en Calichera de US$7,6 millones, en Nitratos de US$10 millones, y de US$2 millones en Potasios.

Según la ley, para ejercer el derecho a retiro se considera a accionistas disidentes a aquellos que en la junta se hubieren opuesto al acuerdo de fusión, así como aquellos accionistas que no hubieren concurrido a la instancia y que manifiesten su disconformidad por escrito a la sociedad, plazo que vence el 18 de enero.

Si bien en las juntas de accionista del viernes prácticamente no hubo votos en contra, el porcentaje de titulares de acciones de las cascadas que no concurrieron a las juntas abre la posibilidad de que el derecho a retiro sobrepase los límites establecidos.

En Potasios y Pampa Calichera el porcentaje de asistencia llegó a 99,3% y 99,42%, respectivamente, pero en Norte Grande llegó a 96,68%, a 93,42% en Nitratos y 96,45% en Oro Blanco, cifras que implican inasistencias relevantes. Si el total de dichos accionistas ejerce el derecho a retiro, la simplificación societaria peligra.

Pero, por otra parte, los precios establecidos para efectuar el derecho a retiro están por debajo del valor de mercado actual de las compañías, lo que desincentiva la disidencia.

El precio a pagar a los accionistas disidentes en Oro Blanco llega a $6 por papel, no obstante, en bolsa los títulos cotizan en $8,9. En tanto, las acciones de Pampa Calichera no tienen presencia bursátil, y el cálculo del derecho a retiro fijó un valor de $647,36 tanto para los papeles serie A y B. Pero la serie A, en bolsa, transa en $865.

Y existe un antecedente adicional. La junta de accionistas de Norte Grande aprobó la compra del paquete de 10% de Potasios en Pampa Calichera, pero el precio a pagar disminuye el descuento que actualmente sufre el papel, lo que podría poner una presión al alza a los títulos de Calichera.

El directorio había propuesto un precio de $721 por papel, pero SQYA, sociedad controladora de Norte Grande, propuso un valor distinto: ante el riesgo de que el paquete sea disputado en bolsa por terceros, manifestó la necesidad de entregar flexibilidad para adquirirlo, proponiendo que el precio máximo de compra sea el valor NAV (valor neto del activo) con un descuento holding desde 39,5% hasta un 20%. Eso implica un valor cercano a los $1.000 por papel. Dicha propuesta fue aprobada por la junta.

Los plazos que vienen

Si el derecho a retiro ejercido por los accionistas disidentes no sobrepasa los límites establecidos por las sociedades Cascadas para concretar la reestructuración, entonces la operación continuará con su fase siguiente.

El calendario de la transacción implica que la venta de acciones de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande podría realizarse a mediados de enero. Luego, se realizará la inscripción de nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios - ya aprobadas en las juntas de este viernes - ante la Comisión para el Mercado Financiero pues estos papeles deben ser ofrecidos a los accionistas de Calichera y Nitratos. Dicho canje de títulos se concretaría en febrero.

Una vez concretados estos pasos se pondrá en marcha la segunda fase de la reestructuración: la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, operaciones que deben ser también aprobadas por las juntas de accionistas, la que debe ser convocada antes del 31 de marzo de 2026.

Según los plazos dados a conocer a los inversionistas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, dejando solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.