SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    El precio a pagar a los accionistas disidentes en Oro Blanco llega a $6 por papel, no obstante, en bolsa los títulos cotizan en $8,9. En tanto, el derecho a retiro en Pampa Calichera implica un valor de $647,36 tanto para los papeles serie A y B. Pero la serie A, en bolsa, transa en $865.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    De izquierda a derecha: Catalina Silva, gerenta general de las Cascadas; Rafael Guilisasti, pesidente del directorio; y Francisca Ponce, vicepresidenta. MARIO TELLEZ

    El viernes pasado las juntas de accionistas de las sociedades Cascadas aprobaron la primera parte del proceso de reestructuración que dará paso a la simplificación societaria, que reduciendo el número de compañías aguas arriba de SQM de 6 a 2.

    En concreto, las juntas de accionistas de Norte Grande, Nitratos, Potasios, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco y la de Nitratos en Potasios. Sin embargo, aún restan una serie de pasos y se desconoce el porcentaje de accionistas disidentes, lo que podría paralizar la operación. Ello no se sabrá hasta el próximo 18 de enero, fecha límite para que estos inversionistas se pronuncien.

    Dicho ítem tiene un límite para que la operación se declare exitosa. Los tenedores del bono de Pampa Calichera se pronunciaron el 27 de octubre y establecieron que el derecho a retiro en medio del proceso de fusión no podía sumar, entre todas las sociedades, más de un millón de UF, equivalente a unos US$40 millones.

    La operación propuesta por las sociedades Cascadas implica que, para ser declarada exitosa, la suma de los derechos a retiro no debe superar los US$31,6 millones. En Oro Blanco el máximo es de US$12 millones, en Calichera de US$7,6 millones, en Nitratos de US$10 millones, y de US$2 millones en Potasios.

    Según la ley, para ejercer el derecho a retiro se considera a accionistas disidentes a aquellos que en la junta se hubieren opuesto al acuerdo de fusión, así como aquellos accionistas que no hubieren concurrido a la instancia y que manifiesten su disconformidad por escrito a la sociedad, plazo que vence el 18 de enero.

    Si bien en las juntas de accionista del viernes prácticamente no hubo votos en contra, el porcentaje de titulares de acciones de las cascadas que no concurrieron a las juntas abre la posibilidad de que el derecho a retiro sobrepase los límites establecidos.

    En Potasios y Pampa Calichera el porcentaje de asistencia llegó a 99,3% y 99,42%, respectivamente, pero en Norte Grande llegó a 96,68%, a 93,42% en Nitratos y 96,45% en Oro Blanco, cifras que implican inasistencias relevantes. Si el total de dichos accionistas ejerce el derecho a retiro, la simplificación societaria peligra.

    Pero, por otra parte, los precios establecidos para efectuar el derecho a retiro están por debajo del valor de mercado actual de las compañías, lo que desincentiva la disidencia.

    El precio a pagar a los accionistas disidentes en Oro Blanco llega a $6 por papel, no obstante, en bolsa los títulos cotizan en $8,9. En tanto, las acciones de Pampa Calichera no tienen presencia bursátil, y el cálculo del derecho a retiro fijó un valor de $647,36 tanto para los papeles serie A y B. Pero la serie A, en bolsa, transa en $865.

    Y existe un antecedente adicional. La junta de accionistas de Norte Grande aprobó la compra del paquete de 10% de Potasios en Pampa Calichera, pero el precio a pagar disminuye el descuento que actualmente sufre el papel, lo que podría poner una presión al alza a los títulos de Calichera.

    El directorio había propuesto un precio de $721 por papel, pero SQYA, sociedad controladora de Norte Grande, propuso un valor distinto: ante el riesgo de que el paquete sea disputado en bolsa por terceros, manifestó la necesidad de entregar flexibilidad para adquirirlo, proponiendo que el precio máximo de compra sea el valor NAV (valor neto del activo) con un descuento holding desde 39,5% hasta un 20%. Eso implica un valor cercano a los $1.000 por papel. Dicha propuesta fue aprobada por la junta.

    Los plazos que vienen

    Si el derecho a retiro ejercido por los accionistas disidentes no sobrepasa los límites establecidos por las sociedades Cascadas para concretar la reestructuración, entonces la operación continuará con su fase siguiente.

    El calendario de la transacción implica que la venta de acciones de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande podría realizarse a mediados de enero. Luego, se realizará la inscripción de nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios - ya aprobadas en las juntas de este viernes - ante la Comisión para el Mercado Financiero pues estos papeles deben ser ofrecidos a los accionistas de Calichera y Nitratos. Dicho canje de títulos se concretaría en febrero.

    Una vez concretados estos pasos se pondrá en marcha la segunda fase de la reestructuración: la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, operaciones que deben ser también aprobadas por las juntas de accionistas, la que debe ser convocada antes del 31 de marzo de 2026.

    Según los plazos dados a conocer a los inversionistas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, dejando solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.

    Lee también:

    Más sobre:MercadoCascadasSQMFrancisca PonceReestructuraciónFusiónJulio Ponce

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    MOP por segunda concesión del Movistar Arena: “El proyecto contempla su llamado a licitación durante 2026″

    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    Lo más leído

    1.
    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados
    Negocios

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton
    El Deportivo

    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile

    ¿Lo miran en la U? Paqui Meneghini sorprende y deja de ser el técnico de O’Higgins

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel
    Mundo

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza