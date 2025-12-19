Francisca Ponce por fusión de las cascadas: da “paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”

“Este es un momento muy importante para esta sociedad y para todos sus accionistas, donde iniciamos una nueva etapa con una mirada clara hacia el futuro”.

Con estas palabras Francisca Ponce, vicepresidenta de las Cascadas de SQM y heredera de Julio Ponce, inició su intervención durante la junta de accionistas de Norte Grande, instancia que dio el puntapié inicial al proceso de reestructuración societaria.

En esa línea, señaló que esta es “una etapa en la que buscamos fortalecer, ordenar y modernizar la estructura del grupo. Gracias por estar presente en esta junta, donde daremos un paso decisivo en este proceso. Lo que aprobaron hoy nos permite avanzar hacia una estructura societaria más simple, eficiente y directa”.

Qué dijo Francisca, la hija de Julio Ponce, por la fusión de Cascadas SQM. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Además, explicó que “este modelo acerca a los accionistas al activo subyacente y está pensado no solo para el presente, sino para proyectar el grupo de manera responsable y sostenible durante los años que vienen, dando paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”.

“Y algo muy importante a destacar es que se mantiene como objetivo central de las sociedades de inversión en SQM. Con esta convicción, agradecemos nuevamente la confianza que han depositado en nosotros y en este proceso y los invitamos a seguir acompañándonos en la siguiente etapa de implementación”, concluyó.

El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

Si bien la junta de accionistas se aprobó que la sociedad vote a favor de las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, el precio de compra del paquete de 10% de Potasios en Pampa Calichera por parte Norte Grande sufrió una modificación.

El directorio había propuesto un precio de $721 por papel, pero SQYA, sociedad controladora, propuso un valor distinto: ante el riesgo de que el paquete sea disputado en bolsa por terceros, manifiesto la necesidad de entregar flexibilidad para adquirirlo, proponiendo que el precio máximo de compra sea el valor NAV con un descuento holding de hasta un 20%. Dicha propuesta fue aprobada por la junta.