SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Francisca Ponce por fusión de las cascadas: da “paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”

    La ejecutiva dijo que el proceso busca fortalecer, ordenar y modernizar la estructura del grupo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024 El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Este es un momento muy importante para esta sociedad y para todos sus accionistas, donde iniciamos una nueva etapa con una mirada clara hacia el futuro”.

    Con estas palabras Francisca Ponce, vicepresidenta de las Cascadas de SQM y heredera de Julio Ponce, inició su intervención durante la junta de accionistas de Norte Grande, instancia que dio el puntapié inicial al proceso de reestructuración societaria.

    En esa línea, señaló que esta es “una etapa en la que buscamos fortalecer, ordenar y modernizar la estructura del grupo. Gracias por estar presente en esta junta, donde daremos un paso decisivo en este proceso. Lo que aprobaron hoy nos permite avanzar hacia una estructura societaria más simple, eficiente y directa”.

    Qué dijo Francisca, la hija de Julio Ponce, por la fusión de Cascadas SQM. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Además, explicó que “este modelo acerca a los accionistas al activo subyacente y está pensado no solo para el presente, sino para proyectar el grupo de manera responsable y sostenible durante los años que vienen, dando paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”.

    “Y algo muy importante a destacar es que se mantiene como objetivo central de las sociedades de inversión en SQM. Con esta convicción, agradecemos nuevamente la confianza que han depositado en nosotros y en este proceso y los invitamos a seguir acompañándonos en la siguiente etapa de implementación”, concluyó.

    El empresario Julio Ponce Lerou junto a su hija Francisca Ponce Pinochet en seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Si bien la junta de accionistas se aprobó que la sociedad vote a favor de las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, el precio de compra del paquete de 10% de Potasios en Pampa Calichera por parte Norte Grande sufrió una modificación.

    El directorio había propuesto un precio de $721 por papel, pero SQYA, sociedad controladora, propuso un valor distinto: ante el riesgo de que el paquete sea disputado en bolsa por terceros, manifiesto la necesidad de entregar flexibilidad para adquirirlo, proponiendo que el precio máximo de compra sea el valor NAV con un descuento holding de hasta un 20%. Dicha propuesta fue aprobada por la junta.

    Lee también:

    Más sobre:SQMLitioOro BlancoNorte GrandeJulio PonceFrancisca Ponce

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    Secretaria general de la DC respalda que Frei reciba a Kast ahora que es presidente electo

    Guardaparques de Torres del Paine deponen paro, pero circuito “O” estará cerrado hasta fin de año

    Lo más leído

    1.
    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    2.
    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    3.
    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    4.
    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    5.
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles
    Chile

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones
    Negocios

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Francisca Ponce por fusión de las cascadas: da “paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
    Tendencias

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi
    El Deportivo

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi

    Zapallar alista los últimos detalles para recibir la octava edición del Triatlón de la comuna

    Escándalo en la Copa UC: Qatar se retira de la competencia y dispara contra la organización

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master
    Cultura y entretención

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”
    Mundo

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad