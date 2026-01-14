Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

El pasado 8 de enero se presentó la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2024 , versión que incluía por primera vez a la pobreza severa y un cambio en la metodología de medición. En dicha encuesta, la pobreza por ingresos bajó de un 20,5% a un 17,3% , mientras que la pobreza multidimensional, pasó de un 20% a un 17,7% .

Para analizar esos resultados y las implicancias en las políticas públicas, este miércoles, el Instituto de Economía UC, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas UC realizaron un seminario para abordar la temática.

La jornada, además, contó con la participación de la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien expuso brevemente los resultados destacando que tanto los subsidios como los tres tipos de ingresos (del trabajo, autónomo y monetario, que incluye los subsidios estatales) subieron.

Subsecretaria de evaluación Social, Paula Poblete, en panel Casen UC

El panel estuvo integrado por la coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Paulina Henoch, el investigador del Centro de Estudios (CEP) de la UC, Gabriel Ugarte, y la directora del Instituto de Economía de la UC, Claudia Martínez. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC las ofició de moderador.

Si bien hubo una disminución de cuatro puntos porcentuales a nivel general, el foco del debate estuvo centrado en la pobreza que enfrentan los niños y niñas. Esto, porque tienen niveles mayores al resto de la población. Así, los grupos etarios de entre 0 a 3 años registraron una tasa de 25,7%; mientras que entre 4 a 17 años tuvieron una tasa de 24,6%.

Lo mismo ocurre respecto a la pobreza multidimensional, donde el rango etario desde los 0 a 17 años registró una tasa de 22,5%, siendo superior en relación a los otros grupos de edad.

En cuanto a la pobreza severa, que es el nuevo indicador y consiste en aquellas personas y hogares que se encuentran simultáneamente en las primeras dos categorías de pobreza, sucede algo similar; los grados etarios de entre 0 a 3 años y 4 a 17 años, son mayoría, sumando casi un 20% entre ambos.

“El hecho de que uno cada cuatro niños se mantenga en situación de pobreza es algo muy fuerte”, declaró la directora del Instituto de Economía de la UC frente a las cifras entregadas por la subsecretaria, quien dio cuenta de que los hogares con más niños y niñas tienden a ser más pobres. “Yo diría que dado los resultados, el foco debe ser en los niños y en el mercado del trabajo”, agregó.

El gasto social en niños y niñas es menor que en otros grupos de riesgo. De acuerdo al investigador del CEP, “en el ciclo de vida de adulto mayor y jóvenes, entre 2017 y 2024, el gasto ha aumentado un 80% y en el grupo de niños se ha gastado menos de un tercio de eso”, marcando la urgencia que existe en materia de pobreza y niñez para la próxima administración.

Con relación a los avances presentados en la nueva encuesta, el investigador del CEP destacó que “ya no es solo importante acceder a un colegio, sino que ahora también lo es aprender en el fondo la calidad a la que se está accediendo”, haciendo énfasis en la preocupación por la medición del estándar de aprendizaje mínimo que cambió con la nueva metodología.

Panel Casen UC; Paulina Henoch, Gabriel Ugarte, Ignacio Irarrázaval y Claudia Martínez, de izquierda a derecha.

Empleo

Si bien, para la subsecretaria el empleo es una razón que incide un 92% en el crecimiento económico de un grupo familiar, aseguró que en ocasiones, por diversos motivos, existen personas que no tienen las mismas oportunidades de ingresar al mundo laboral: “Ahí es donde está la política social apuntalando, y como hemos visto, efectivamente nuestro país está concentrado en el apoyo a esas familias”, expuso Poblete.

Henoch planteó que “hay un deterioro o no hay un avance. Algo está pasando con las oportunidades laborales para los grupos más vulnerables. Es preocupante porque nos hace ver que hay 3 millones y medio de personas en la pobreza”, agregó.

Respecto de eso, Henoch habla de “potenciar la capacidad de generar empleo” a través de la educación, empleo y oportunidades. En ese sentido, Martínez agregó que “la tasa de desocupación -que actualmente está en un 8,4%- es más alta en los hogares pobres siempre, porque una de las razones por las cuales está en situación de pobreza es porque no encuentra trabajo”.

Panel Casen UC; Paulina Henoch, Gabriel Ugarte, Ignacio Irarrázaval y Claudia Martínez, de izquierda a derecha.

Una de las grandes razones de la disminución de la pobreza fue la incrementación de subsidios del Estado, lo que se evidenció en el aumento de ingresos monetarios. Ante esto, la subsecretaria aseguró que “lo que muestra los datos no es una sustitución del trabajo por transferencias monetarias o subsidios, sino un fortalecimiento de la seguridad social a través de pensiones por vejez que suple o incrementa los ahorros provisionales insuficientes”, respecto a la Pensión Garantizada Universal (PGU).