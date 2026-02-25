SUSCRÍBETE
    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    La encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales reveló, en cuanto al tipo de delito, que el robo representa el 48% de los casos, seguido por el hurto, con un 37%.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Foto: Sergio López Isla.

    El 36% de los almacenes tradicionales a nivel nacional fue víctima de algún tipo de delito durante el primer mes del año.

    De esta manera lo reveló la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales, que expone la situación de seguridad que enfrenta el comercio minorista en el país.

    El sondeo mostró que la incidencia delictiva varía a lo largo del país, siendo la Región Metropolitana la que lidera las cifras, con un 38% de sus almacenes afectados, superando el promedio nacional.

    Le siguen la zona norte y sur, ambas con una tasa de victimización del 35%, mientras que la zona centro norte registra el índice más bajo, con un 29%.

    Según estimaciones de la CCS, en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), en Chile operan cerca de 95 mil establecimientos de este tipo.

    “Esto permite inferir que solo en enero, se habrían registrado al menos 34 mil delitos contra almacenes, de los cuales únicamente unos 15 mil habrían sido denunciados formalmente”, precisaron el gremio.

    El informe destaca que uno de los datos más “preocupantes” es la baja tasa de denuncias: del total de comerciantes que sufrieron un ilícito solo el 44% formalizó el hecho ante las autoridades.

    En esta materia, además, se observa una fuerte disparidad regional. Si en la zona norte se denuncia el 64% de los delitos, en la centro norte esta cifra apenas alcanza el 32%.

    Foto: Referencial/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    “Los resultados de esta encuesta son una señal de máxima alerta. Que más de un tercio de los almacenes sea víctima de delitos en un solo mes confirma que la inseguridad es un problema estructural que golpea al corazón de nuestras comunidades, no solo por el impacto económico, sino porque erosiona el rol social que estos negocios cumplen”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

    Tipo de delito

    Otros datos de la encuesta muestran que el impacto de la delincuencia no se limita a los dueños de los locales, pese a que son los principales afectados, en un 49% de los casos. El sondeo detalla que los empleados son víctimas directas en un 26% de los incidentes y que los clientes lo son en un 24% de las ocasiones.

    El foco principal de la delincuencia es el robo de mercadería (57%), aunque también se evidencia la sustracción de bienes de la empresa (como computadores, con un 24%) y del dinero en efectivo (19% de los casos).

    En cuanto al tipo de delito, el robo representa el 48% de los casos, seguido por el hurto, con un 37%. Los delitos de mayor violencia, como el asalto, constituyen un 12%, mientras que los turbazos tienen una menor incidencia en este formato (3%).

    El CEO de Almacenes Digitales, Christián Metzel, señaló que “estos resultados van más allá de una cifra; revelan un cambio profundo en la forma en que opera el comercio de barrio. El hecho de que un 44% de los almacenes ya haya instalado rejas y un 32% haya modificado sus horarios de atención demuestra que la inseguridad no es solo una percepción, sino una realidad que obliga a tomar medidas drásticas”.

