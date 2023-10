Caso Matías Videla: La trastienda de la crisis reputacional que enfrenta Cencosud

La presión ambiente finalmente los obligó, al menos, a dar una señal. Tras 9 días de silencio, el directorio de Cencosud decidió salir a informar sobre lo que ha estado haciendo respecto a la situación de su gerente general, Matías Videla, quien fue sancionado el 4 de octubre por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una multa de UF 15.000, por usar información privilegiada para adquirir acciones de la compañía.

Este viernes, cerca de las 22 horas, la mesa liderada por Eike Paulmann emitió el siguiente pronunciamiento: “En Cencosud adherimos a un actuar transparente y responsable. Apenas conocidos los hechos expuestos por la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de Cencosud ha sesionado repetidamente y de forma extraordinaria para revisar y analizar exhaustivamente los antecedentes”.

Agregaron que “el Directorio manifiesta su total respeto a la institucionalidad y normativa vigente e informa que se han puesto en funcionamiento los protocolos y procedimientos internos de la compañía para abordar situaciones de este tipo. A medida que existan decisiones y resoluciones relevantes al respecto, estas serán comunicadas por los canales formales a los diferentes grupos de interés de Cencosud”.

Con esta declaración buscaban enfrentar los cuestionamientos por la falta de un pronunciamiento y se dejaba claro que, de momento, Videla sigue en el cargo, al menos hasta que se conozca el fallo de la Corte de Apelaciones a la que recurrirá Videla, proceso que podría tardar unos seis meses. Esto, pese a la crisis reputacional que el caso está significando para Cencosud.

“El no tomar una decisión concreta también envía un mensaje. Puede ser que Cencosud esté esperando el desenlace judicial antes de tomar una decisión concreta sobre la persona, a quien le asiste obviamente la presunción de inocencia, por ponerlo en términos penales. Recordemos, en cualquier caso, que se trata de un despliegue relativamente reciente, y el pronunciamiento de la CMF falta aún que sea revisado por la Corte de Apelaciones a través de un recurso de ilegalidad”, señala Raúl Neira, socio consultor en Riesgos y Compliance.

Por qué es tan difícil sacar a Videla

¿Quién es Matías Videla para Cencosud que hace tan difícil sacarlo?

La primera parte de la respuesta está en su trayectoria y cercanía con Horst Paulmann, y también con su familia. Lleva 26 años en la compañía y la conoce como nadie. Asumió como gerente general el 1 de diciembre de 2019, cuando Andreas Gebhardt renunció a la firma.

Quienes lo conocen señalan que Videla, que hasta ese momento era gerente corporativo de Administración y Finanzas, se ganó la confianza de Horst Paulmann por su rigurosidad en el trabajo.

Videla asumió a inicios de 2019 la gerencia de Administración y Finanzas, tras el terremoto corporativo de 2018 en el que renunciaron los principales ejecutivos de Cencosud. Él junto a Germán Cerrato -también argentino-, estuvieron a cargo de la apertura del área de shopping del holding, que recaudó US$ 1.000 millones, los que permitieron a la compañía reducir deuda y continuar con los planes de crecimiento.

“Es de los que se criaron con Horst Paulmann, que trabajaron de muy jóvenes y muy cerca con el patriarca, conoce al revés y al derecho la compañía, desde todo ámbito y además ha aportado mucho a la empresa”, relata un cercano.

Comentan que es diligente, rápido, responsable, bueno para los números y lo más importante: siempre ha cumplido con las exigencias de Paulmann y lo ha hecho alejado del protagonismo mediático.

Videla lleva 26 años en Cencosud y es muy cercano Horst Paulmann.

Cuentan también que cuando Horst Paulmann dejó el directorio de Cencosud, en un acto interno que se hizo a modo de despedida y reconocimiento, Matías Videla tomó la palabra dejando a todos sorprendidos con el mensaje, porque fue muy emotivo, cercano, cariñoso, algo raro en un ejecutivo que es descrito como alguien “parco y distante, pero directo, que le gusta más trabajar solo y no se apoya mucho en el equipo”. Él mismo dijo en un foro de La Nación que prefiere “la frontalidad a opiniones políticamente correctas, que finalmente no crean valor”.

En ese discurso quedó claro que Videla y Paulmann hacían una dupla, que era un ejecutivo que se ceñía estrictamente a lo que el fundador del grupo había buscado por años: trabajador, incondicional y poco mediático. En la misma ocasión Videla dijo que había aprendido mucho de Paulmann, que el empresario le enseñó a soñar en grande y que con él se había dado cuenta de que en la vida no había nada imposible.

El segundo punto que juega a favor de Videla es haberse ganado el respeto de los inversionistas porque ha hecho un trabajo estratégico, obteniendo buenos números para Cencosud y posicionándolo como el segundo retail latinoamericano.

Señalan que Videla fue clave para la etapa de transición, cuando Horst Paulmann dejó el directorio y él, como gerente general, se ganó un espacio de confianza porque consiguió buenos números, hizo buenas compras (Estados Unidos y Brasil) con mirada estratégicamente y tras un exhaustivo análisis de los mercados.

“Tiene credibilidad en el mundo de inversionistas, porque lo que dijo que iba a pasar ha estado pasando. Él siempre sostuvo que la acción de Cencosud estaba infravalorada y que vendría el momento en que el mercado se daría cuenta que valía más, lo cual en el último tiempo ha estado pasando”, comenta un analista. Este año los papeles de Cencosud han tenido una rentabilidad de 15,76%, aunque este mes ha sido de -10,08%

Todo eso lo tenía muy bien valorado ante el directorio de la compañía, lo cual, por cierto, fue un factor determinante para no tomar una decisión drástica sobre su destino, así como el hecho de que las instancias legales no están agotadas.

De hecho, el camino que decidió esta semana Videla junto a su defensa, liderada por el abogado José Miguel Ried, de no presentar un recurso de reposición ante la CMF, sino jugar el partido ante la Corte de Apelaciones con un recurso de ilegalidad contra el regulador, también tendría como objetivo saltarse una instancia de la cual nuevamente saldría trasquilado, con el efecto mediático y reputacional de ello.

El ir a la Corte de Apelaciones directamente, además le permite acortar los tiempos del proceso. Ahí su defensa estima que no sólo puede rebajar la multa, sino que también podrían sacarse el karma del uso de información privilegiada, quedando vigente sólo el haber incumplido con el deber de abstención, que para un ejecutivo de ese nivel es más llevadero.

La base de la defensa en este recurso estaría en que no hay uso de información privilegiada, sino una infracción al deber de abstención; que no hubo una intención de hacer una ganancia con la operación, porque la información que tenía al momento de comprar las acciones era inmaterial, y que la multa es desproporcional. Para esto último, deberán demostrar que la resolución de la CMF no tiene consistencia.

Directorio bajo la lupa

Hasta el viernes, antes que saliera el comunicado de Cencosud a las 22 horas, expertos y agentes del mercado se preguntaban por qué del silencio del directorio, que lo único que hacía era estirar una situación que está dañando la reputación de la compañía.

El directorio de Cencosud es presidido por Heike Paulmann, e integrado por Julio Moura, Jorge Pérez, el exministro de Hacienda Felipe Larraín, Manfred Paulmann, la colombiana Mónica Contreras, la peruana Lieneke Schol, Carlos Fernández, e Ignacio Pérez, estos últimos dos elegidos con los votos de las AFP.

Fuentes cercanas a la compañía indican que la razón de que los tiempos del directorio fueran tan largos, se explicaría en que el 4 de octubre a las 16:00 horas de la tarde, cuando el mercado fue sorprendido por la comunicación de la CMF sobre la multa por uso de información privilegiada, la mesa directiva de Cencosud también se sorprendió.

La noticia provocó sorpresa, pero también estupor en algunos directores, tanto por la dimensión de los acontecimientos como por el hecho de no haberse enterado antes de que el gerente general estaba siendo investigado por la compra de acciones de la compañía.

Porque si bien la CMF inició el proceso de investigación en enero de 2023, tras una denuncia de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado (DGSM) en carácter reservado, Matías Videla al menos tuvo información de que algo estaba pasando cuando fue citado a declarar a la CMF y consultado sobre sus operaciones bursátiles con títulos de la compañía, lo que ocurrió el 3 de abril.

El 9 de mayo la CMF comunicó formalmente el inicio del procedimiento sancionatorio, es decir, hace cinco meses Videla sabía que había un tema delicado que podría generar ruido en el mercado y, pese a ello, no lo comunicó al directorio para que estuviera preparado. Al menos, no a todo el directorio.

Fuentes cercanas comentan que el tema nunca fue conversado en las sesiones ordinarias que precedieron a la multa por uso de información privilegiada y que esta sería una de las razones por la cual tardaron tanto en salir a comunicar su posición sobre la materia: porque se enteraron el día que explotó el caso, sin tener herramientas claras para tomar una decisión ecuánime.

Ese día (4 de octubre) hubo llamadas y tras ello vendrían reuniones extraordinarias para tratar de definir qué hacer ante la noticia. Es ahí cuando decidieron que para poder tomar una decisión unánime y un pronunciamiento ecuánime necesitaban saber más y, por tanto, reunir más información. Eso explicaría la tardía reacción. La tarde del viernes fue la última reunión extraordinaria de directorio y la definitiva para emitir su pronunciamiento: que seguirían analizando los antecedentes, mientras tanto Videla se mantendrá en su cargo.

Eso deja a la vista que la situación de Videla aún es una noticia en desarrollo, señalan algunos observadores del caso, y que será clave lo que dictamine la Corte de Apelaciones.

Al consultar a expertos en manejo de gobiernos corporativos y del mercado de valores, sostienen que la situación da para un análisis en profundidad de cómo funciona el gobierno corporativo de la empresa.

Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Valores y director de empresas, manifiesta que “cabe preguntarse si cuando la CMF formuló cargos, varios meses atrás, y luego se abre un periodo probatorio con participación de abogados y testigos, el gerente informó de esta situación al directorio advirtiendo el riesgo que suponía una eventual sanción para la imagen de la compañía. Si lo hizo, uno se imagina que el directorio debió tener un plan para el caso en que finalmente el regulador aplicase la sanción. Si, por el contrario, el gerente omitió informar del proceso sancionatorio al directorio, más difícil resulta explicarse que se mantenga la confianza en él. Imagino que el directorio está forzado a elegir: o respaldar al gerente cuestionado o lo remueve prontamente. Pero solo en este último caso puede la compañía comenzar a mitigar el daño a su reputación y calidad del gobierno corporativo que este caso le ha generado”.

Por su parte, Fernando Coloma, también exsuperintendente de Valores, indica que “llama particularmente la atención que esto haya ocurrido con un gerente general de un emisor de valores de oferta pública, porque ellos, por su posición y responsabilidad, tienen un deber más exigente de conocer la ley y las conductas de carácter infraccional”. Agrega que “la infracción de uso de información privilegiada es muy grave, por lo que caben pocas dudas sobre el efecto reputacional adverso que esto le provoca a Cencosud”.

Para Víctor González, socio consultor en Riesgos y Compliance, “al gobierno corporativo de Cencosud le hizo falta integrar la cultura de gestión de riesgos y compliance en la toma de decisiones y en las funciones propias del deber de supervisión y control que tiene el gobierno corporativo. Al parecer, se observa una debilidad en términos de la evaluación permanente de sus riesgos, controles y efectividad de estos al interior de la organización”.

Lo que viene

El pronunciamiento del viernes del directorio de Cencosud vino a dar respuesta a la presión mediática y del mercado por un pronunciamiento, pero está lejos de bajar la exposición del tema.

Mañana lunes habrá un nuevo frente, ya que las AFP responderán el oficio de la Superintendencia de Pensiones, que les pidió determinar si existen riesgos financieros que surgen en las inversiones de los fondos y las medidas que tomarán para proteger las inversiones de los fondos que administran. Las AFP tenían a septiembre cerca de un 14% de la propiedad de la compañía.

Tras ello vendrá la reunión extraordinaria que la Comisión de Relaciones Internas y Ética de la Sofofa solicitó a Cencosud para recabar más información sobre los procesos, políticas internas y sistemas de control de la empresa.

El 21 de octubre, en tanto, es la fecha en que vence el plazo para que se presente el recurso de ilegalidad de Videla contra la CMF ante la Corte de Apelaciones, lo cual nuevamente pondrá el tema en la agenda empresarial.

Mientras, el mercado podría seguir tomando posiciones al respecto. La semana pasada la corredora Renta4 sacó de sus recomendaciones a Cencosud por este caso.

Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Chile corredores de Bolsa, pone énfasis en que hoy los inversionistas son exigentes en cuestiones de gobierno corporativo, ESG, porque lo consideran relevante. “Probablemente habrá inversionistas que pedirán una investigación al respecto”.

La prueba de fuego será el próximo 16 de noviembre, cuando Cencosud publique sus resultados al tercer trimestre y haga la conference call de rigor con los analistas. De mantenerse Videla en el cargo, la situación probablemente será incómoda.

Por tanto, el tema seguirá en la agenda de los medios, en los foros empresariales y en los tribunales, ya que aún falta ver cómo actuará el Ministerio Público, donde la causa recayó en la fiscal Ximena Chong, quien en las próximas semanas ya comenzaría a mover sus fichas.