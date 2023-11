CEO de Empresas Copec espera que proceso constituyente “termine en forma exitosa con grandes consensos”

El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló este lunes que espera el proceso constituyente termine con un amplio acuerdo que permita reducir la incertidumbre para las empresas de modo que éstas puedan retomar las inversiones y así impulsar el crecimiento económico.

Al comentar el entorno político de la región el ejecutivo dijo que es “difícil, creo que es un mundo tanto en Chile o a nivel global bastante polarizado, como que la organización política o los sistemas políticos no funcionan, no dan respuestas, parece que hubiera un interés por mirar un poco más allá, miradas más de largo plazo o poca voluntad por llegar a acuerdos, a eso le agregamos un escenario bélico complicado, ya no solo en Europa sino que también ahora en Medio Oriente, con dificultad para proyectar como van a evolucionar esos dos conflictos”, dijo Navarro en un video para analizar los resultados trimestrales de la empresa.

No te pierdas en Pulso

Agregó que “a nivel interno seguimos en el proceso de definición de nuestra Constitución, ya llevamos cuatro años en esa tarea y evidentemente uno lo que quiere es que ese proceso, que es relevante, es la base de la sociedad, termine en forma exitosa con grandes consensos, porque en definitiva lo que uno quiere es reducir la incertidumbre y generar, por lo menos, desde el punto de vista de las empresas, un escenario de mayor certeza y así retomar el camino de invertir, el camino de crecimiento económico y con el crecimiento económico hay muchas más oportunidades para todos y mucho más recursos para el Estado de manera de dar respuestas o de llevar respuestas a la exigencias o a las tareas que tenemos a las urgencias sociales que tenemos, yo aspiro a que tengamos una sociedad donde haya más espacio a la colaboración y, por supuesto, también a los acuerdos”.

Pérdidas trimestrales

El jueves la compañía. perteneciente el grupo Angelini, informó que registró pérdidas por US$31 millones el tercer trimestre, cifra que se compara con las ganancias de US$474 millones del mismo periodo del año anterior, las que se debieron, principalmente, al negativo resultado de su filial forestal Arauco, que los llevó a cesar las operaciones de la planta Licancel.

En efecto la empresa precisó, en su reporte de resultados que “entre los factores que explican este desempeño, se encuentra un menor resultado no operacional de la filial Arauco, como consecuencia de un incremento en costos financieros, diferencias de tipo de cambio desfavorables y mayores otros gastos, debido a castigos de activos fijos, por la suspensión indefinida de la planta de Licancel. Solo esto último significó una pérdida de US$75 millones para la forestal”.

Empresas Copec registra pérdidas por negativo desempeño de forestal Arauco

Agregó que el resultado operacional también fue menor debido a precios más bajos y mayores costos de celulosa, sumado a una caída en volúmenes de paneles y madera aserrada, compensado por un aumento en ventas físicas de celulosa.

Al respecto Navarro señaló que, sin duda que este año la compañía está viviendo un escenario más desfavorable respecto a los dos ejercicios anteriores, y que puntualmente en la celulosa se ha registrado una fuerte caída en los precios, especialmente a comienzos de año, con abruptas bajas no vistas quizás en dos décadas, incluso con algunos valores que están por debajo de los costos de una parte de la industria.

Sin embargo, destacó que “afortunadamente esta situación se ha ido revirtiendo en los últimos meses y semanas, en el caso de la madera madera también tuvimos dos años que fueron extraordinarios con márgenes que estaban en niveles tres veces los habituales impulsados por algunas tendencias wque partieron durante la pandemia, nosotros señalamos que era un ciclo muy particular, hoy día en los márgenes esta´en nivel más bien en línea con lo histórico también gracias a algunas eficiencias que hemos logrado”.

En lo negocios de energía indicó que en el caso de los combustibles líquidos, se está viendo también una leve caída en algunos volúmenes de unos productos, que según creen se debe fundamentalmente a un menor ritmo de actividad económica en los países donde la compañia está presente.

Perspectivas para la celulosa

Es específico respecto al mercado de la celulosa destacó que en los últimos meses y semanas se ha dado una mejora en los precios, especialmente si se compara lo precios de los primeros meses de este año. En el caso de China, que es principal mercado de exportaciones de celulosa de la compañía sostuvo que hay un mayor dinamismo, con, por ejemplo, en el mercado de la fibra corta, valores por sobre los US$600 la tonelada, mientras que Europa, que es el mercado con mayores dificultades también está mostrando algunas leves señales de mejora.

Además destacó a nivel interno que el avance de la puesta en marcha de la tercera línea del proyecto de celulosa MAPA de Arauco ha permitido aumentar los volúmes de producción y, con ello, bajar los costos unitarios.

El ejecutivo dijo que se espera que MAPA ya esté funcionando a su plena capacidad de diseño el primer trimestre del 2024.