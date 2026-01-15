SUSCRÍBETE POR $1100
    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Venezuela y Argentina lideraron los aumentos en los niveles de precios.

    Patricia San Juan
    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los países de América Latina registraron un dispar resultado en su registros de inflación el 2025, con algunos ubicados dentro de los con mayores niveles a nivel mundial, otros acercándose rápidamente hacia sus metas, y un único caso que tuvo deflación.

    Según los últimos datos disponibles publicados por Tradingeconomics, el primer lugar lo tiene por lejos Venezuela con un aumento en la inflación de 172%, cifra que, sin embargo, dada las dificultades para recopilar datos confiables en ese país, de acuerdo a analistas privados, podrían ser mucho mayor.

    Luego se ubica Argentina con un alza de 31,4%, la que, no obstante, fue la menor desde 2017, cuando fue de 24,8%. Además, con este resultado, el nivel precios completó dos años de desaceleración tras el peak de 211,4% alcanzado el 2023, y que luego se redujo a 117,8% en 2024.

    Le siguen Haití con 28,3%, Bolivia con 20,4%, Surinam con 11,6% y Cuba 14,7%. Dentro de este grupo destaca el caso de Bolivia que en el último año vio dispararse sus precios internos, en medio de la escasez de dólares y combustibles. De este modo, el registro de 2025 no solo superó ampliamente la meta oficial de 7,5%, sino que se convirtió en el mayor desde 1988, cuando fue de 21,47%.

    La inflación de los alimentos ha disminuido algo recientemente, pero los precios siguen siendo mucho más altos que antes de la pandemia. FOTO: DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG NEWS

    Acercándose a la meta

    El resto de las economías latinoamericanas lograron tasas menores a dos dígitos. En este tramo la mayor inflación la tuvo Colombia con un alza de 5,1%, cifra con la que superó por quinto año consecutivo la meta oficial de 3%.

    México, en tanto, anotó un incremento de 3,69%, su menor nivel desde 2020, y se consolidó dentro del rango objetivo establecido por el banco central de 3% con un margen de tolerancia de un punto porcentual tanto inferior como superior, es decir, de entre 2% y 4%. Luego siguen República Dominicana con 4,95%, Brasil 4,46% y Uruguay con 3,65%.

    La economía de Brasil con su alza de 4,46% tuvo su menor ritmo de aumento en los precios en 7 años el 2025 y, al igual que México, logró estar dentro del rango del banco central que es de 3% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos, es decir, entre 1,5% y 4,5%.

    Más abajo se ubica Chile con un alza de 3,5%, dato con el que completó cinco años consecutivos por sobre la meta de 3% del Banco Central. Pero la cifra fue la más baja desde 2020 y consolidó las expectativas de los analistas de que dicho objetivo se cumplirá en el primer trimestre de este año. Después de Chile se ubican Paraguay con 3,1%, Ecuador 1,91% y Perú con 1,51%

    El resto de la lista lo completan economías Centro América y el Caribe, para los cuales, sin embargo, en muchos casos los últimos registros disponibles corresponden a noviembre o incluso julio.

    Pero destaca el caso de Costa Rica, que es el único país de América Latina con deflación, al haber cerrado el 2025 con una caída de 0,99%.

    Más sobre:EconomíaInflaciónChileAmérica Latina

