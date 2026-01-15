Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina
Venezuela y Argentina lideraron los aumentos en los niveles de precios.
Los países de América Latina registraron un dispar resultado en su registros de inflación el 2025, con algunos ubicados dentro de los con mayores niveles a nivel mundial, otros acercándose rápidamente hacia sus metas, y un único caso que tuvo deflación.
Según los últimos datos disponibles publicados por Tradingeconomics, el primer lugar lo tiene por lejos Venezuela con un aumento en la inflación de 172%, cifra que, sin embargo, dada las dificultades para recopilar datos confiables en ese país, de acuerdo a analistas privados, podrían ser mucho mayor.
Luego se ubica Argentina con un alza de 31,4%, la que, no obstante, fue la menor desde 2017, cuando fue de 24,8%. Además, con este resultado, el nivel precios completó dos años de desaceleración tras el peak de 211,4% alcanzado el 2023, y que luego se redujo a 117,8% en 2024.
Le siguen Haití con 28,3%, Bolivia con 20,4%, Surinam con 11,6% y Cuba 14,7%. Dentro de este grupo destaca el caso de Bolivia que en el último año vio dispararse sus precios internos, en medio de la escasez de dólares y combustibles. De este modo, el registro de 2025 no solo superó ampliamente la meta oficial de 7,5%, sino que se convirtió en el mayor desde 1988, cuando fue de 21,47%.
Acercándose a la meta
El resto de las economías latinoamericanas lograron tasas menores a dos dígitos. En este tramo la mayor inflación la tuvo Colombia con un alza de 5,1%, cifra con la que superó por quinto año consecutivo la meta oficial de 3%.
México, en tanto, anotó un incremento de 3,69%, su menor nivel desde 2020, y se consolidó dentro del rango objetivo establecido por el banco central de 3% con un margen de tolerancia de un punto porcentual tanto inferior como superior, es decir, de entre 2% y 4%. Luego siguen República Dominicana con 4,95%, Brasil 4,46% y Uruguay con 3,65%.
La economía de Brasil con su alza de 4,46% tuvo su menor ritmo de aumento en los precios en 7 años el 2025 y, al igual que México, logró estar dentro del rango del banco central que es de 3% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos, es decir, entre 1,5% y 4,5%.
Más abajo se ubica Chile con un alza de 3,5%, dato con el que completó cinco años consecutivos por sobre la meta de 3% del Banco Central. Pero la cifra fue la más baja desde 2020 y consolidó las expectativas de los analistas de que dicho objetivo se cumplirá en el primer trimestre de este año. Después de Chile se ubican Paraguay con 3,1%, Ecuador 1,91% y Perú con 1,51%
El resto de la lista lo completan economías Centro América y el Caribe, para los cuales, sin embargo, en muchos casos los últimos registros disponibles corresponden a noviembre o incluso julio.
Pero destaca el caso de Costa Rica, que es el único país de América Latina con deflación, al haber cerrado el 2025 con una caída de 0,99%.
