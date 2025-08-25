Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

La celebración por Fiestas Patrias en Chile se caracteriza por el gasto en comida y transporte, y este año la cifra de consumo no será menor, ya que la festividad se extenderá, como mínimo, por cuatro días (del jueves 18 al domingo de 21 de septiembre). Ante este contexto, Clapes UC publicó un informe que calcula que el valor de bencinas subirá para esas fechas.

Caples UC estima que, en caso de mantenerse el tipo de cambio y el precio del petróleo, el próximo ajuste al alza del precio de las gasolinas para los mayorista (las gasolineras) será el jueves 18 de septiembre. “Registraría un incremento en los precios mayoristas de gasolinas y diésel, explicado por la reciente depreciación del tipo de cambio", dijo en un informe.

El documento respalda sus proyecciones en que “durante agosto el tipo de cambio mostró una tendencia a la baja hasta mediados de mes, alcanzando los $952. No obstante, en la última semana esta dinámica se revirtió, con una depreciación del peso que llevó el tipo de cambio a $969″.

“El dato de inflación en EE.UU., mayor al esperado por el mercado, fue uno de los factores que impulsó el alza del tipo de cambio a partir del 14 de agosto”, agregó

Por otra parte, el informe destaca que “durante agosto los futuros del petróleo Brent retrocedieron desde cerca de US$69 a inicios de mes hasta US$ 66 hacia el 12 de agosto. Desde entonces, se han mantenido en un rango acotado de 66 a 68 dólares por barril”.

“El mercado se mantiene a la espera de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, lo que podría influir en la trayectoria futura de los precios”, añadió.

Sin embargo, el mismo informe proyecta una caída en el precio de los combustibles para esta semana. “Bajo el supuesto de que el Mepco (Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles) se aplicará solo su ajuste semanal, las proyecciones indican que los precios mayoristas de las gasolinas 93 y 97 caerían un 0,6% a partir de la próxima semana”, explicó.

“Esto se traduce en una caída aproximada de $7 por litro. Por otra parte, el precio mayorista del diésel disminuiría un 2,3%, equivalente a una caída de $21 por litro”, agregó.