CMF multa a Principal AGF por no entregar información clave a aportantes sobre reorganización de Enjoy

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó a Principal Administradora General de Fondos S.A. una multa de UF 1.000 (unos $34 millones) por no informar hechos esenciales a los aportantes de los Fondos que administra y no informar las modificaciones a sus Reglamentos Internos con respecto a la reorganización concursal de Enjoy.

A través de un comunicado, la CMF indicó que la Administradora incumplió las obligaciones de información establecidas en los artículos 18 y 51 de la Ley Única de Fondos y la Norma de Carácter General N°365, respecto de los fondos mutuos Principal Vision Money Market, Principal Deuda Corto Plazo y Principal Deuda Mediano Plazo.

Según la Resolución, Principal AGF no comunicó al 86,62% de los partícipes de los Fondos señalados, lo que corresponde a 51.726 aportantes, la Reorganización Concursal de Enjoy S.A. Tampoco comunicó al 87,47% de los partícipes de los Fondos indicados, equivalentes a 51.956 aportantes- las modificaciones a sus Reglamentos Internos, a pesar de haber cambiado las Políticas de Inversión incorporando nuevos instrumentos financieros.

Por otra parte, en la resolución se destacó que la Administradora no veló porque la totalidad de sus clientes tuvieran acceso a la misma información y que, por tanto, recibieran un trato equitativo e igualitario. Además, no procuró adoptar medidas ni resguardos a fin de comunicar a sus clientes la Reorganización Concursal de Enjoy y la modificación de las Políticas de Inversión de los Reglamentos Internos de los Fondos.

Otro de los puntos que detalló la resolución de la CMF es que pese a que Principal AGF no comunicó a la totalidad de sus aportantes la Reorganización Concursal de Enjoy S.A. y su impacto en el valor cuota de los Fondos en abril de 2020, no implementó resguardos para evitar que dicha infracción volviera a ocurrir. De hecho, el 3 de septiembre de ese mismo año, nuevamente no comunicó a la totalidad de sus aportantes las modificaciones a las Políticas de Inversión de los Fondos.

Para finalizar, la resolución de la CMF señala que la Administradora no mantuvo una base de datos completa que le permitiera cumplir con sus deberes de información, a fin de tutelar los intereses de los aportantes, partícipes y público en general.