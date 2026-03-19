Con foco en hipotecarios: Quiroz afirma que CMF revisará regulación bancaria para ver si hay “cargas excesivas” al crédito

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este jueves entregó más detalles sobre el proyecto de ley para la reconstrucción nacional que está impulsando el gobierno, que entre otras cosas, considera medidas para la reactivación de la construcción.

En el seminario económico 2026: “La primera lectura de un nuevo ciclo”, organizado por Diario Financiero, destacó la eliminación del IVA por 12 meses a la compra de viviendas con el propósito de bajar el stock de propiedades que hoy superan las 100 mil.

El secretario de Estado también comentó que “el DFL2 lo vamos a extender a más de tres viviendas hacia arriba, pero a viviendas de 90 metros cuadrados o menos. Va a tener un impuesto moderado, pequeño, en calidad único, que estamos estimando preliminarmente en 5%”.

Asimismo, anunció que “mientras pasa la ley, vamos a mantener y expandir lo que haya que expandir el actual subsidio a la tasa, entonces no vamos a detener la máquina mientras se discute a nivel legislativo”.

Y fue más allá, pues confidenció uno de los asuntos en los que estaría trabajando Catherine Tornel, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que encabeza el regulador desde el 11 de marzo.

“En el tema crediticio, una de las cosas que va a hacer la nueva comisionada del Mercado Financiero, es revisitar algunas regulaciones bancarias, y ver si estamos al día, o si no estamos en algunos casos imponiendo cargas excesivas al otorgamiento de crédito, en particular el hipotecario”, confesó Quiroz.

En ese sentido, agregó: “O sea, en el mediano plazo nos gustaría que este subsidio al crédito no fuera necesario, y que el propio mercado calibrara mejor las condiciones de crédito, que pensamos que pueden ser más favorables de lo que son hoy día. Vamos a tener el DFL2 que va a empujar la inversión y va a permitir bajas de precios de arriendo, y vamos a tener una ordenanza que va a permitir que esto funcione mucho mejor”.

Por otro lado, insistió también en que quieren impulsar la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, y recordó que inicialmente se proyectó que por este impuesto se recaudarían US$90 millones, pero que en realidad está recaudando US$10 millones.

“Por esa recaudación, vamos a tener a lo mejor todo un negocio nuevo de ADR en Nueva York para evitar impuestos acá. Hemos sacado al pequeño inversionista de la bolsa, lo vamos a llamar de vuelta”, comentó.

Es más, señaló que “esto, la ganancia de capital, es la primera fase de un empuje mucho más prodesarrollo del mercado de capitales. Hay mucho que hacer en mercado de capitales, hay mucho que hacer en materia de fondos de inversión, hay mucho que hacer en materia de la convertibilidad del peso, darle profundidad a los créditos internacionales denominados en peso, hay mucho que hacer en esta materia y esta es la primera parte de eso”.