SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiroz anticipa que se extenderá el DFL2 a tres o más viviendas y que mantendrá el subsidio a tasa de crédito hipotecario

    El ministro de Hacienda afirmó también que para que la venta de viviendas no se "tranque" la medida de rebajar el IVA a la compra de propiedades, esta comenzará a regir con retroactividad a la fecha que se inicie la tramitación del proyecto de ley.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Valeria Vega
    Santiago 13 de marzo 2026. El ministro de hacienda, Jorge Quiroz se habla en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles de los cambios que plantean impulsar al mercado inmobiliario, con el objetivo de reactivar la construcción.

    Si dentro del plan económico se incorporó la eliminación del IVA por 12 meses a la compra de viviendas con el propósito de bajar el stock de propiedades que hoy superan las 100 mil.

    En su presentación en el seminario económico 2026: “La primera lectura de un nuevo ciclo”, organizado por Diario Financiero, entregó nuevas pistas de los cambios para dinamizar el mercado inmobiliario.

    Una de ellas es que se extenderá “el DFL2 a más de tres viviendas hacia arriba, pero a viviendas de 90 metros cuadrados o menos. Tendrá un impuesto moderado, pequeño, en calidad único que estamos estimando preliminarmente en 5%”, planteó Quiroz.

    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

    El secretario de Estado argumentó que “cuando uno combina la nueva ordenanza que permitirá hacer más viviendas por superficie, con el DFL2 ampliado de tres viviendas hacia arriba con el impuesto único, será una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si se acompaña de medidas para que el stock salga muy rápido, las más de 100.000 viviendas que no se venden”.

    El ministro planteó, además que “quiero decirle también a los que están en el mundo inmobiliario, que no vamos a dejar que la cosa se tranque, porque el temor que hay es que mientras se está discutiendo la ley, nadie compra nada, esperando que baje el IVA. Esto no va a ser así, la ley que se envíe va a tener una cláusula que va a ser beneficiario de esto desde que se envía la ley, de manera que no se tranque ninguna escrituración”.

    También anunció que “mientras pasa la ley vamos a mantener y expandir lo que haya que expandir el actual subsidio a la tasa, entonces no vamos a detener la máquina”.

    Qué dijo Quiroz sobre viviendas, crédito hipotecario y DFL2 JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El DFL2 es una normativa que rige a las propiedades de uso habitacional, que cuentan con una superficie construida menor a los 140m2 y está destinada a personas naturales. Dentro de las principales ventajas de este decreto está la rebaja en los impuestos a los propietarios, si su casa o departamento cumple con la normativa.

    Para que una propiedad sea considerada DFL2, debe tener un máximo de superficie de 140 metros cuadrados útiles. Así de simple. Si hacemos la suma de los recintos interiores de su inmueble, incluyendo porciones de terrazas y subterráneo, su total no debe sumar más de 140 metros cuadrados.

    Para este cálculo se debe excluir piscina, jardín y estacionamiento. Eso sí, el beneficio DFL2 aplica desde el año 2010 sólo a dos viviendas por titular y deben estar inscritas como tal en el Conservador de Bienes Raíces. Además, para acceder a todos los beneficios tributarios debe tratarse de propiedades nuevas o de primera transferencia donde usted es el primer propietario.

    Qué dijo Quiroz sobre viviendas, crédito hipotecario y DFL2 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Si es comprada en segunda transferencia, o sea, que seamos los segundos dueños, mantiene beneficios correspondientes al descuento en el pago de contribuciones, pero pierde los demás beneficios ya que se usaron en su primera transferencia.

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró el anuncio. Si bien dijo que no se conocen los detalles “siempre hemos señalado, y sobre todo en estos últimos meses, que la ley de subsidio a la tasa fue un proyecto, pero como anillo al dedo para la crisis que tenía. Era un proyecto diseñado para incentivar la compra de 50.000 viviendas en dos años”.

    Lee también:

    Más sobre:Ministro de HaciendaJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    Lo más leído

    1.
    Tomás Izquierdo recomienda no abrir “caja de Pandora” con el Mepco y se sorprende positivamente con datos del PIB

    Tomás Izquierdo recomienda no abrir “caja de Pandora” con el Mepco y se sorprende positivamente con datos del PIB

    2.
    Gobierno advierte medidas “muy dolorosas” por la situación fiscal de Chile y da plazo para propuesta al Mepco

    Gobierno advierte medidas “muy dolorosas” por la situación fiscal de Chile y da plazo para propuesta al Mepco

    3.
    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    4.
    Ministro Quiroz insiste en modificar pronto el Mepco y dice que su gestión no busca ser “popular”

    Ministro Quiroz insiste en modificar pronto el Mepco y dice que su gestión no busca ser “popular”

    5.
    Zapping TV recurre ante la Suprema para revertir fallo del Tribunal de Propiedad Industrial que favoreció a Disney

    Zapping TV recurre ante la Suprema para revertir fallo del Tribunal de Propiedad Industrial que favoreció a Disney

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo
    Chile

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

    Reconocimiento facial y extracción de datos: Vitacura y Fiscalía Oriente firman acuerdo de cooperación tecnológica para investigaciones

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas
    Negocios

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night
    Cultura y entretención

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones
    Mundo

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal