Quiroz anticipa que se extenderá el DFL2 a tres o más viviendas y que mantendrá el subsidio a tasa de crédito hipotecario

Santiago 13 de marzo 2026. El ministro de hacienda, Jorge Quiroz se habla en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles de los cambios que plantean impulsar al mercado inmobiliario, con el objetivo de reactivar la construcción.

Si dentro del plan económico se incorporó la eliminación del IVA por 12 meses a la compra de viviendas con el propósito de bajar el stock de propiedades que hoy superan las 100 mil.

En su presentación en el seminario económico 2026: “La primera lectura de un nuevo ciclo”, organizado por Diario Financiero, entregó nuevas pistas de los cambios para dinamizar el mercado inmobiliario.

Una de ellas es que se extenderá “el DFL2 a más de tres viviendas hacia arriba, pero a viviendas de 90 metros cuadrados o menos. Tendrá un impuesto moderado, pequeño, en calidad único que estamos estimando preliminarmente en 5%”, planteó Quiroz.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

El secretario de Estado argumentó que “cuando uno combina la nueva ordenanza que permitirá hacer más viviendas por superficie, con el DFL2 ampliado de tres viviendas hacia arriba con el impuesto único, será una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si se acompaña de medidas para que el stock salga muy rápido, las más de 100.000 viviendas que no se venden”.

El ministro planteó, además que “quiero decirle también a los que están en el mundo inmobiliario, que no vamos a dejar que la cosa se tranque, porque el temor que hay es que mientras se está discutiendo la ley, nadie compra nada, esperando que baje el IVA. Esto no va a ser así, la ley que se envíe va a tener una cláusula que va a ser beneficiario de esto desde que se envía la ley, de manera que no se tranque ninguna escrituración”.

También anunció que “mientras pasa la ley vamos a mantener y expandir lo que haya que expandir el actual subsidio a la tasa, entonces no vamos a detener la máquina”.

Qué dijo Quiroz sobre viviendas, crédito hipotecario y DFL2 JAVIER SALVO/ATON CHILE

El DFL2 es una normativa que rige a las propiedades de uso habitacional, que cuentan con una superficie construida menor a los 140m2 y está destinada a personas naturales. Dentro de las principales ventajas de este decreto está la rebaja en los impuestos a los propietarios, si su casa o departamento cumple con la normativa.

Para que una propiedad sea considerada DFL2, debe tener un máximo de superficie de 140 metros cuadrados útiles. Así de simple. Si hacemos la suma de los recintos interiores de su inmueble, incluyendo porciones de terrazas y subterráneo, su total no debe sumar más de 140 metros cuadrados.

Para este cálculo se debe excluir piscina, jardín y estacionamiento. Eso sí, el beneficio DFL2 aplica desde el año 2010 sólo a dos viviendas por titular y deben estar inscritas como tal en el Conservador de Bienes Raíces. Además, para acceder a todos los beneficios tributarios debe tratarse de propiedades nuevas o de primera transferencia donde usted es el primer propietario.

Qué dijo Quiroz sobre viviendas, crédito hipotecario y DFL2 JAVIER TORRES/ATON CHILE

Si es comprada en segunda transferencia, o sea, que seamos los segundos dueños, mantiene beneficios correspondientes al descuento en el pago de contribuciones, pero pierde los demás beneficios ya que se usaron en su primera transferencia.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró el anuncio. Si bien dijo que no se conocen los detalles “siempre hemos señalado, y sobre todo en estos últimos meses, que la ley de subsidio a la tasa fue un proyecto, pero como anillo al dedo para la crisis que tenía. Era un proyecto diseñado para incentivar la compra de 50.000 viviendas en dos años”.