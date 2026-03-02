SUSCRÍBETE
    Consorcio liderado por BlackRock y EQT acuerda compra de dueña de AES Andes

    La compra de la eléctrica estadounidense AES se realizará a un precio de US$15,00 por acción en efectivo, lo que representa un valor total del capital accionario de $10,7 mil millones y un valor empresarial aproximado de $33,4 mil millones.

    Por 
    Patricia San Juan

    La eléctrica estadounidense AES, que en Chile posee la generadora AES Andes, Andes, anunció este lunes la firma de un acuerdo definitivo para la compra de la empresa por parte de un consorcio conformado por Global Infrastructure Partners (de BlackRock), y el EQT Infrastructure VI fund (EQT), junto con los coinversionistas California Public Employees Retirement System (CalPERS) y Qatar Investment Authority (QIA).

    La adquisición se realizará a un precio de US$15,00 por acción de AES en efectivo, lo que representa un valor total del capital accionario de $10,7 mil millones y un valor empresarial aproximado de $33,4 mil millones.

    “Esta transacción fortalecerá la posición de AES para impulsar su crecimiento sostenible en el largo plazo, tanto en sus empresas distribuidoras de energía reguladas y su negocio competitivo de energía limpia en Estados Unidos, como en sus activos estratégicos de infraestructura energética en América Latina”, dijo AES en un comunicado.

    En tanto, Jay Morse, presidente de AES, señaló que “tras llevar a cabo un riguroso análisis de alternativas estratégicas, la junta directiva de AES determinó que esta transacción con el consorcio maximiza el valor para los accionistas y ofrece un valor atractivo en efectivo”.

    Al respecto indicó que se desarrolló un proceso robusto que incluyó a varias partes y evaluó la operación considerando las opciones de la empresa como entidad independiente.

    Explicó que “AES tiene una necesidad significativa de capital para respaldar su crecimiento más allá de 2027, particularmente ante las importantes inversiones previstas en Estados Unidos tanto en generación como en el negocio de distribuidoras. En ausencia de una transacción con el consorcio, la empresa probablemente requeriría implementar un plan que contemple la reducción o eliminación del dividendo y/o emisiones relevantes de nuevo capital accionario”..

    En este sentido sostuvo que “tras un análisis y deliberación exhaustivos, concluimos que esta transacción responde al mejor interés de los accionistas de AES”.

    Por su parte Bayo Ogunlesi, Chairman y Ceo de Global Infrastructure Partners, señaló que “AES es un líder en generación competitiva y, en un contexto en el que se requieren inversiones significativas en nueva capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica, especialmente en Estados Unidos, esperamos utilizar la experiencia de GIP en inversión en infraestructura energética, así como nuestras capacidades operativas, para acelerar el compromiso de AES de atender las necesidades del mercado con energía asequible, segura y confiable”.

    Plazos

    La transacción fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de AES y se espera que se cierre a finales de 2026 o principios de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas de AES, a la obtención de las autorizaciones regulatorias federales, estatales y extranjeras, así como al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

    Se prevé que los dividendos pagaderos a los accionistas continúen en el curso ordinario hasta el cierre, sujetos a la aprobación de la junta directiva de AES. Una vez completada la adquisición, las acciones ordinarias de AES dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y AES pasará a ser una empresa privada.

    En América Latina, además de Chile, AES tiene operaciones en Argentina y Colombia.

    Respecto de sus operaciones en Estados Unidos AES dijo que AES Indiana y AES Ohio continuarán operando como distribuidoras reguladas, gestionadas y administradas localmente.

    La compañía también señaló que “en colaboración con el equipo directivo, el consorcio dará continuidad a la estrategia disciplinada de asignación de capital y a la excelencia operativa consistente en los distintos negocios diversificados de la empresa”.

    Asimismo, dijo el consorcio prevé mantener un perfil crediticio con grado de inversión, alineado con la estrategia de financiamiento de la empresa.

