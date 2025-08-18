Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

Luego que el Banco Central informara que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una expansión de 3,1% el segundo trimestre, acelerándose respecto del aumento de 2,5% del periodo enero - marzo y superando las estimaciones de los analistas que pronosticaban un incremento de 2,9%, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa. destacó el dinamismo de los sectores servicios y construcción, así como el desempeño mayor al esperado en el consumo y la inversión.

“En Chile, la actividad ha evolucionado en línea con lo previsto en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio. Esta mañana conocimos los datos de PIB del segundo trimestre, que muestran un crecimiento de 3,1% en términos anuales (0,4% t/t desestacionalizado). El crecimiento del PIB no minero fue de 3% anual en el trimestre, como se esperaba”, dijo Costa al exponer sobre las perspectivas macroeconómicas para Chile en un evento organizado por el Council of the Americas.

Añadió que “vale la pena destacar el dinamismo de los sectores de servicios y construcción, mientras que los factores puntuales (turismo y producción de frutas) que afectaron el primer trimestre se suavizaron”.

Por el lado de la demanda, Costa indicó que tanto el consumo privado como la formación bruta de capital fijo tuvieron un mejor desempeño de lo esperado, y que en esta última el componente de maquinaria y equipo mostró un aumento significativo de 8,7% trimestral desestacionalizado.

“En cualquier caso, esta cifra de inversión se produce en un contexto en el que la revisión más reciente del catastro de proyectos mostró una nueva corrección al alza”, agregó.

Sobre el escenario externo dijo que las perspectivas de crecimiento global no han cambiado mucho, que los precios del petróleo han vuelto a estar en línea con los del cierre del Ipom de junio, y que aún se espera que la Reserva Federal relaje su política monetaria para el resto del año.

“Sin embargo, todavía existe una incertidumbre significativa, especialmente dado los riesgos inflacionarios al alza en Estados Unidos, considerado un escenario de aranceles promedio más altos, las tendencias del mercado laboral y los desarrollos de la política fiscal”, advirtió.

Mercado laboral

Sobre el mercado laboral dijo que da cuenta de una lenta creación de empleo y un incremento de la tasa de desocupación, en un escenario donde se ha mantenido un elevado crecimiento de los salarios.

Precisó que la evolución de este mercado tiene impactos contrapuestos en los ingresos de los hogares: por un lado, se observa un bajo crecimiento del empleo y, por otro, un alto crecimiento salarial. De ahí que, indicó, para efectos macroeconómicos, se debe evaluar sus potenciales consecuencias para la dinámica inflacionaria.

En cuanto a las condiciones financieras, señaló que el crédito no muestra mayores cambios mientras que la demanda sigue percibiéndose como débil, y que las tasas de interés de los créditos de consumo y comerciales han disminuido, en línea con la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Inflación

Sobre el comportamiento de la inflación dijo que los datos de los últimos meses han mostrado una alta volatilidad. Esto ya que mientras en junio se registró una caída de 0,4%, en julio hubo un aumento de 0,9%, siendo ambas cifras distintas de lo esperado, una más baja, la otra más alta.

“Aunque estas tendencias han sido influenciadas por factores puntuales, como el Cyberday en junio y el aumento en las tarifas eléctricas en julio, la diferencia neta en la inflación total es menor, ya que la cifra de junio fue compensada por la de julio y se sitúa en 4,3% en términos anuales”, indicó.

Agregó que para la inflación subyacente, se ha acumulado una diferencia algo mayor, ubicándola en 4% anual. En todo caso, aclaró que la evaluación más precisa de las implicancias de estos datos para la dinámica inflacionaria la dará a conocer el Banco Central en el Ipom de septiembre.

Sin embargo, sostuvo que las expectativas de inflación de mercado no han mostrado mayores cambios y que a dos años plazo siguen alineadas con la meta de 3%.

Decisión sobre la tasa de interés

En cuanto a las perspectivas para la tasa de interés Costa recordó que en la reunión de política monetaria de fines de julio, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base a 4,75% y que además señaló que, de concretarse el escenario central del Ipom de junio, en los próximos trimestres la TPM irá aproximándose a su rango de valores neutrales.

“Como siempre, evaluaremos los próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Debemos incorporar en nuestros análisis las noticias conocidas y evaluar sus impactos, lo que haremos en el próximo Ipom. Como mencionamos habitualmente, las decisiones de política monetaria se toman en cada reunión, teniendo a la vista la información disponible y sus implicancias”, afirmó.

Acumulación de reservas

Respecto al programa de acumulación de reservas internacionales por tres años iniciado a principios de agosto Costa enfatizó que el objetivo es cambiar la composición de las fuentes de liquidez internacional del Banco Central, reemplazando parcial y gradualmente las líneas de liquidez disponibles por reservas propias, fortaleciendo la posición de liquidez internacional del país.

Recordó que estas líneas se establecieron en momentos en que la economía se enfrentaba a tensiones significativas, por ejemplo, durante la pandemia. Sin embargo, indicó, siempre se pensaron como líneas de carácter transitorio.

“El programa, que comenzó el viernes 8 de agosto, ha sido diseñado como una iniciativa a largo plazo y neutral para el mercado. Por lo tanto, no constituye una intervención cambiaria, ya que su objetivo no es corregir ningún aspecto del funcionamiento del mercado cambiario. Por el contrario, su objetivo es modificar la composición de la posición de liquidez internacional del Banco Central. El programa ha sido neutral como se esperaba”, afirmó.

El programa contempla la compra de hasta US$25 millones diarios a través de una ventanilla dirigida a los participantes del Mercado Cambiario Formal (MCF) y con esto el Banco Central espera acumular alrededor de US$18.500 millones durante los 3 años de vigencia.