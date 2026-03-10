CPC elige al reemplazante de Daniel Mas en la vicepresidencia

26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera

De manera sorpresiva a mediados de enero, el presidente electo, José Antonio Kast, nombró como biministro de Economía y Minería a Daniel Mas. De esta manera, el representante gremial ligado a la construcción dejó la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Y ahora, casi dos meses después, el gran empresariado eligió a su reemplazante. Se trata de Alfredo Echavarría (70), quien asume como vicepresidente de la CPC.

Echavarría es el actual presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Su nombre, propuesto por la presidente de la CPC, Susana Jiménez, fue aprobado por unanimidad por Comité Ejecutivo del gremio.

26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera

Es ingeniero civil de la Universidad de Chile, director de Desarrollos Constructivos Axis y director de ILC. Cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción y más de 30 años de participación gremial, particularmente en la CChC.

A lo largo de su trayectoria también ha integrado el Consejo Nacional del gremio y ha liderado diversas comisiones vinculadas al desarrollo sustentable, la eficiencia energética y la infraestructura.

Por estos días, el gremio está coordinado una reunión con las nuevas autoridades económicas, especialmente con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.