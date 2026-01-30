SUSCRÍBETE POR $1100
    David Bravo defiende los resultados del Censo 2024 ante alta tasa de omisión

    “Estuvimos en la comisión que nos tocó hacerle la auditoría al Censo del 2012. Y evidentemente no tiene ninguna comparación”, dijo el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales sobre el Censo 2024 y cuestionado proceso del pasado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

    El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, defendió el proceso en que se realizó el proceso Censo 2024, que registró un 7% de tasa de omisión y solamente fue superado por el fallido proceso del 2022. En el cuestionado proceso, el porcentaje de personas que no respondió llegó al 9,3%.

    El proceso se hizo sistemáticamente bien”, dijo Bravo en entrevista con radio Duna.

    El economista de la UC y máster en Economía de la Universidad de Harvard respaldó su comentario con base en que fue parte del comité técnico del seguimiento del Censo 2024.

    “Fueron dos o tres años de acompañamiento de todo el proceso del censo último, y ahora también, en mi caso, me tocó seguir el proceso de lo que fue el estudio de las predicciones de población”, dijo.

    Además, Bravo también destacó quiénes compusieron la comisión de seguimiento, donde destacó la participación de Osvaldo Larrañaga y otros “exdirectores del INE”.

    Ante este contexto, el economista descartó comparar el proceso del 2024 con el del 2012. “Estuvimos en la comisión que nos tocó hacerle la auditoría al Censo del 2012. Y evidentemente no tiene ninguna comparación”, comentó.

    “Este censo fue un censo que hizo bien los procedimientos, fue meticuloso en el trabajo de terreno y es una operación de muy gran escala”, añadió.

    David Bravo también apuntó a la diferencia del Censo 2024 con los pasados, donde antes se destinaba un día exclusivo para realizar el proceso y el contexto país, como una mayor percepción de inseguridad.

    “(Ahora) hay mucha más preocupación por la seguridad de las personas, estamos en un país que tiene más desconfianza, y entonces hay muchos elementos que juegan (en contra), a pesar de que se hizo una gran campaña para hacer que la ciudadanía responda, pero es mucho más difícil hoy día hacer estos levantamientos que tal vez 20 años atrás”, estimó.

    De esta forma, el economista estimó que “lo importante es preocuparse, no solamente por la tasa de omisión (...) cuando nosotros vimos el Censo del 2012, había comunas que tenían una gran proporción de personas perdidas, mientras que había otras que el trabajo había sido mejor. Entonces, en verdad, esa heterogeneidad en la información y en la forma como se recolectó habló de un mal proceso y el problema es que eso sí es calidad de datos.

