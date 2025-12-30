SUSCRÍBETE POR $1100
    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    "¿Estamos mejor que hace cuatro años? Claro que sí, ¿es como para poder celebrar? Claro que no", dijo David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, mantuvo su preocupación sobre la situación del empleo en Chile. Ante este contexto, Bravo descartó hablar de una normalización de la economía con la situación que vive la situación laboral en Chile. Un mensaje que destacan desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric a modo de balance de su gestión.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo frenó su racha de recuperación. En el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales anuales, situándose en 8,4%.

    Llevamos 35 meses con tasas (de desempleo) sobre el 8%, lo que ha sido una constante. Una tasa que no podemos pensar que es algo normal. Se ha hablado de que se ha normalizado la economía (...) salvo que aceptemos que nos vamos a quedar con una tasa que definitivamente es anormalmente alta, creo que no corresponde”, dijo Bravo en entrevista con radio Infinita.

    Sobre los efectos del crecimiento de la economía en el empleo, Bravo apuntó que se traduce en más empleo, pero que no son suficientes dado que todavía no se recupera la situación laboral previa a la pandemia.

    “Antes de que llegara el gobierno de Boric yo hablé de que teníamos que tener conciencia de que los datos no eran buenos y estábamos en una emergencia laboral. Nos faltaban en esa oportunidad como 500.000 empleos para poder recuperar la tasa prepandemia. Hoy día nos faltan 249.000″, apuntó.

    ¿Estamos mejor que hace cuatro años? Claro que sí, ¿es como para poder celebrar? Claro que no“, añadió.

    Bravo planteó su preocupación en relación a que, según su juicio, el debate laboral debería estar centrado en el futuro, como la inteligencia artificial y los nuevos “desafíos” en la materia. “El empleo aparece mucho más rezagado que la actividad económica”, añadió.

    Empleo ante gobierno de José Antonio Kast

    De cara a la llegada del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, Bravo apuntó a que no se debe descuidar el tema de las cifras del empleo.

    “El error (que no se puede cometer) es quitarle la vista a este problema. Se ha hablado de las emergencias por parte de la nueva administración. Esta es una emergencia, y así por lo menos se le puso énfasis en la campaña, en la segunda vuelta, las dos candidaturas hablaron de esto”, añadieron.

    Ante este contexto, Bravo aprovechó la instancia para criticar al gobierno de Boric por insistir con el proyecto de negociación ramal. “Es antiempleo, en particular empleo de empresas pequeñas. Los grupos donde está más rezagado la ocupación respecto a la situación de pandemia son las microempresas y las empresas pequeñas, que son exactamente las más perjudicadas”.

    Proempleo, no antiempleo, eso es como lo que hay que empujar y ojalá se le pueda dar un impulso adicional a la economía, y también otras medidas específicas que se puedan tomar, como subsidios o algo al empleo. En este minuto siguen siendo muy necesarias”, dijo de cara al futuro gobierno.

