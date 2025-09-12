De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, no vio con buenos ojos que el Presidente Gabriel Boric dijera que discrepara del Banco Central por su conclusiones de los efectos negativos que tuvo en el empleo medidas como el salario mínimo y la reducción parcial de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40. El economista criticó los dichos del mandatario en forma y fondo.

“Si hubiera sido su asesor, le hubiera dicho: ‘usted no puede hablar no más’. Él no puede hablar que discrepa de un estudio. Es como que salga un estudio de biología y yo voy y digo discrepo del estudio. Nada que ver”, dijo en entrevista con radio Cooperativa.

Sobre el fondo de los dichos, en el que Presidente Boric justificó las medidas, como el salario mínimo, por los efectos positivos que evaluó de la medida, De Gregorio refutó dicho éxito.

“Es un gobierno progresista que quiere empujar los temas distributivos y no les ha funcionado. No les funcionó con el salario mínimo y las 40 horas con lo que está pasando (los efectos negativos que alertó el Banco Central sobre el empleo). Entonces, yo creo que hay que actuar con un poquito más de cautela respecto a estas cosas”, comentó.

Ante este contexto y sin individualizar a alguien en particular, el decano de la facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN) llamó a no desacreditar los informes técnicos.

“Cuando el resultado no les favorece respecto a su juicio, a priori, tiende a descalificarlo. Yo creo que hay un estudio que se hizo, tenemos que discutirlo (...) inmediatamente descalificar me parece un poquito exagerado. Y, sobre todo, descalificar muchas veces sin conocimiento ni capacidad de análisis”, agregó.