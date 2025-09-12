SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

"Si hubiera sido su asesor, le hubiera dicho: ‘usted no puede hablar no más’. Él no puede hablar que discrepo de un estudio", dijo el expresidente del Banco Central, José De Gregorio.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
José de Gregorio. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, no vio con buenos ojos que el Presidente Gabriel Boric dijera que discrepara del Banco Central por su conclusiones de los efectos negativos que tuvo en el empleo medidas como el salario mínimo y la reducción parcial de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40. El economista criticó los dichos del mandatario en forma y fondo.

“Si hubiera sido su asesor, le hubiera dicho: ‘usted no puede hablar no más’. Él no puede hablar que discrepa de un estudio. Es como que salga un estudio de biología y yo voy y digo discrepo del estudio. Nada que ver”, dijo en entrevista con radio Cooperativa.

Sobre el fondo de los dichos, en el que Presidente Boric justificó las medidas, como el salario mínimo, por los efectos positivos que evaluó de la medida, De Gregorio refutó dicho éxito.

“Es un gobierno progresista que quiere empujar los temas distributivos y no les ha funcionado. No les funcionó con el salario mínimo y las 40 horas con lo que está pasando (los efectos negativos que alertó el Banco Central sobre el empleo). Entonces, yo creo que hay que actuar con un poquito más de cautela respecto a estas cosas”, comentó.

Ante este contexto y sin individualizar a alguien en particular, el decano de la facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN) llamó a no desacreditar los informes técnicos.

“Cuando el resultado no les favorece respecto a su juicio, a priori, tiende a descalificarlo. Yo creo que hay un estudio que se hizo, tenemos que discutirlo (...) inmediatamente descalificar me parece un poquito exagerado. Y, sobre todo, descalificar muchas veces sin conocimiento ni capacidad de análisis”, agregó.

Más sobre:EconomíaEmpleoBanco CentralGabriel BoricJosé De Gregorio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia
Chile

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Mundo

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud