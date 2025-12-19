De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

EY cambia el lugar de su sede principal en Chile. La gigante internacional dedicada a consultoría y auditoría deja Presidente Riesco por el barrio El Golf. Así, la firma abandona el Edificio Parque Andino luego de 15 años.

La nueva sede de EY está en Gertrudis Echeñique 152, comuna de Las Condes, un proyecto llamado Edificio Gertrudis Callao, de Rentas FFV Desarrollo Inmobiliario, firma ligada a Eduardo Fernández León, empresario inmobiliario de larga trayectoria, que también es accionista controlador del grupo Consorcio, junto al grupo Hurtado Vicuña, y participa en la propiedad de empresas como Entel y Pucobre.

Las nuevas oficinas se ubican a pasos de la estación de Metro Alcántara. Empresas que tienen sus oficinas cerca de la nueva oficina de EY son Quiñenco del Grupo Luksic, CAP, BCI, Isapre Banmédica, Coca-Cola Embonor, CAP y Ford Chile, entre otras.

Según informó la firma, EY ocupará siete de los 14 pisos del edificio y dos niveles subterráneos, “con el fin de ofrecer a sus colaboradores un espacio renovado que reúne en un solo lugar las oficinas, el centro de capacitación EYU y la cafetería, áreas que anteriormente operaban de forma separada”.

“Se enmarca en su plan de renovación y rediseño de espacios de trabajo, que también ha incorporado cambios en Puerto Montt, Viña del Mar y Concepción", añadió la empresa.

EY justificó el cambio por la búsqueda de espacios de trabajo “con énfasis en el bienestar, la productividad y el sentido de comunidad, adoptando las últimas tendencias y prácticas de las nuevas formas de trabajar y con recursos mobiliarios y tecnológicos versátiles que se adaptan a las distintas funcionalidades de la firma”.

“El diseño de la oficina incorpora además pisos temáticos inspirados en escenarios emblemáticos de las distintas zonas de Chile, como el Valle de Colchagua, la costa, la Patagonia y el Barrio Lastarria, integrando elementos culturales y estéticos con identidad”, añadió.

Macarena Navarrete, country managing partner de EY Chile, comentó que “contar con todas nuestras áreas en un solo edificio mejorará notablemente la experiencia de nuestros equipos y nos permitirá operar más integradamente”. Con ello, todas las empresas del grupo EY estarán en una misma dirección.

“Este diseño invita a los equipos a moverse, conectarse y trabajar de manera distinta. La identidad de los pisos principales aporta calidez y cercanía, lo que refuerza nuestra cultura. Además, estar en un barrio estratégico como El Golf nos acerca aún más a nuestros clientes y al ecosistema empresarial con el que colaboramos día a día”, aseguró Navarrete.

El edificio que dejan

Edificio Parque Andino es una construcción dedicada a las oficinas y tiene 22 pisos de altura y ocho subterráneos, un inmueble parte de la cartera de proyectos VMB Ingeniería Industrial, que fue fundada en 1950 por los ingenieros Hartmut Vogel, Fernando Del Sol y Juan Muggli.

@SSVPHOTO.CL

El edificio se ubica en Presidente Riesco 5435 y fue terminado en 2006 por la Constructora Ignacio Hurtado, según explica en sus canales oficiales. El inmueble se ubica a pasos del Parque Araucano y del centro comercial Parque Arauco.

En su página, VMB cuenta con 37 proyectos de oficina, donde destacan el edificio de oficinas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Edificio de las Artes.

En la zona también estaba la competencia de EY como KPMG y Deloitte.

La otra Big Four, PwC, está ubicada en la Torre Titanium.