    Despidos por necesidad de la empresa suman más de 450 mil a noviembre y 2025 cerraría como el peor desde la pandemia

    De acuerdo a la Dirección del Trabajo en noviembre del 2025 se totalizaron 38.144 despidos por necesidad de la empresa, lo que se traduce en un alza anual de 5%, la novena alza consecutiva de esta serie.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    23 Julio 2024 Trabajadores, empleo, pensiones Foto: Andres Perez Andres Perez

    El mercado laboral y la dinámica que está teniendo el empleo será una de las prioridades que deberá enfrentar el nuevo equipo económico de José Antonio Kast. Es que las últimas cifras de la encuesta de empleo del INE como los datos administrativos no muestran señales auspiciosas.

    En el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%, aunque se mantuvo si se compara con el trimestre inmediatamente anterior. Asimismo, se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, lo que se traduce en un alza de 1,2%, siendo el menor incremento anual desde el trimestre mayo-julio.

    De hecho, las cifras de la Superintendencia de Pensiones que muestran la cantidad de cotizantes de AFP, es decir, quienes tienen un contrato de trabajo muestran un retroceso del empleo formal. De acuerdo a esas estadísticas, el número de cotizante llegó en noviembre a 5.849.494 personas, esto es 39.133 empleos más que en el mismo mes del 2024, equivalente a un alza de solo 0,7%, la menor tanto en porcentaje como en número de empleos creados desde octubre de 2024.

    Otro dato administrativo que muestra el comportamiento del mercado laboral es el informe de la Dirección del Trabajo que releja la evolución de los despedidos. En este caso, el que más refleja el comportamiento de la actividad económica es el que muestran los despidos por necesidad de la empresa.

    Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    De acuerdo a este reporte, en noviembre del 2025 se totalizaron 38.144 despidos por necesidad de la empresa, lo que se traduce en un alza anual de 5%, la novena alza consecutiva de esta serie.

    Si se analiza el acumulado del año, es decir, entre enero y noviembre, suman 453.154, un alza de 6,9% anual. En número, en tanto, este es el mayor nivel acumulado a noviembre desde 2020 -en plena pandemia-, cuando hubo 470.053 despidos por esta causal.

    Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

    Juan Bravo, director del OCEC-UDP, sostiene que “los despidos por necesidad de la empresa llevan 9 meses consecutivos mostrando alzas interanuales, confirmándose una clara tendencia alcista, lo que está en línea con un mayor deterioro del mercado laboral en los últimos meses”.

    La economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes, menciona que “el aumento de los despidos por necesidades de la empresa es consistente con el deterioro que muestran las cifras de empleo formal en el sector privado. En un contexto de débil creación de puestos de trabajo, un mayor flujo de desvinculaciones presiona al alza la tasa de desempleo o, al menos, impide que esta descienda de manera sostenida”.

    Además, la economista indica que “cuando la generación de empleo es escasa, cada incremento en los despidos tiene un impacto más directo no solo sobre el nivel de desocupación, sino también sobre su duración, ya que indica mayores dificultades para que las personas se reinserten en el mercado laboral formal. Esto es precisamente lo que se ha observado, con un aumento del desempleo de larga duración”.

    Ingrid Jones economista de LyD, puntualiza que “en lo que va del año, se han desvinculado cerca de 453.000, unos 30.000 trabajadores más que el año pasado. Esto es consistente con la debilitada situación del mercado laboral, donde en los últimos meses, el empleo formal viene perdiendo dinamismo mientras que el informal vuelve a retomar más relevancia. Por lo tanto, es probable que el cierre del año nos lleve a una cifra un 6% por sobre el año previo”.

    Perspectivas 2026

    Para el cierre de año, los expertos ven que terminará en niveles cercanos a los 500 mil despidos por necesidad de las empresas, pero es poco probable que supere los 506 mil que hubo en la pandemia. Con todo, 2025 sería el peor año desde 2020.

    “De cara al cierre de año, el escenario sigue siendo desafiante. Si bien es poco probable que en términos anuales se superen los niveles extremos de despidos observados en 2020, año marcado por un shock excepcional producto de la pandemia, el volumen actual ya se ubica entre los más altos de los últimos años en un contexto normal”, señala Cifuentes.

    Bravo, en tanto, comenta que, en principio, para 2026 “las perspectivas apuntan a que el crecimiento económico será más alto que el de 2025, lo que permitiría generar un mayor dinamismo en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, y así contribuir a reducir levemente la tasa de desempleo”.

    El economista añade que “si se logra alinear mejor la evolución de los costos salariales con la productividad laboral ello también podría contribuir a una mayor generación de empleo asalariado formal en el sector privado, especialmente en la micro y la pequeña empresa, segmento en donde se ha visto destrucción de este tipo de empleos en los últimos meses”.

