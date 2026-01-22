SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023

    El precio del metal rojo registró una contracción de 2,06% en la Bolsa de Metales de Londres para situarse en US$ 5,73, su segundo nivel más bajo de este 2026.

    Por 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy jueves.

    El dólar sigue en caída libre frente al peso chileno en una jornada marcada por el alza de los mercados globales ante el alivio que generó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no aplicar aranceles a Europa por el tema de Groenlandia.

    Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se cotizaba en $ 872, lo que representa una caída de 0,52% en relación al cierre previo y también su nivel más bajo desde diciembre de 2023.

    Con este resultado, el tipo de cambio acumula una baja de 3,57% en lo que va del año, de acuerdo a la plataforma Tradingview.

    La baja del dólar ignoró por completo la fuerte caída del cobre. De acuerdo a Cochilco, el precio del metal rojo registró una contracción de 2,06% en la Bolsa de Metales de Londres para situarse en US$ 5,73, su segundo nivel más bajo de este 2026.

    A nivel global, las menores tensiones se reflejaron en el Dollar Index —indicador que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas extranjeras— que cayó 0,43%.

    A cuánto está el dólar hoy jueves. Roberto Candia

    Donald Trump anunció que no aplicará los aranceles previstos contra varios países europeos, lo que calificó como un avance preliminar hacia un futuro entendimiento sobre Groenlandia y la región ártica.

    El anuncio supone un giro significativo en la estrategia de la Casa Blanca, luego de varios días de presión sobre Europa mediante amenazas arancelarias.

    Esto generó alivio y ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

    “EE.UU. trataría a través de este acuerdo asegurar las tierras, los minerales críticos y su ambicioso proyecto de defensa militar”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

    “En conjunto, la menor aversión al riesgo, un dólar internacional más débil y flujos favorables para monedas emergentes explican la caída del tipo de cambio en Chile”, dijo Felipe Sepúlveda, de Admirals.

    Hoy también se conocieron los resultados de la Encuesta de los Operadores Financieros del Banco Central, la cual mostró que el tipo de cambio promediará $ 888 en un horizonte de 28 días.

