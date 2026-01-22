Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año
Expertos consultados por el Banco Central esperan que el IPC registre una variación de 0,4% en enero.
El dólar ha experimentado una continua baja frente al peso chileno en los últimos meses. La divisa estadounidense tocó un peak de $ 1.004 y desde ahí, altos más altos menos, ha caído sistemáticamente hasta romper el soporte de los $ 900.
Y todo parece indicar que no superará esa barrera, el menos en el corto y mediano plazo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, el tipo de cambio promediará $ 888 en un horizonte de 28 días.
La cifra es coherente con la cotización actual del dólar. De acuerdo a Tradingview, la divisa se transa en $ 876 en estos momentos, lo que supone un leve retroceso de 0,1% respecto a la jornada previa.
Hay que recordar que solo en lo que va de 2026, el tipo de cambio acumula una caída de 3,07%.
En otras materias, los expertos consultados por el instituto emisor esperan que los precios se recuperen en enero y apuestan por un IPC de 0,4%, una cifra considerablemente más alta que el -0,2% de diciembre.
Las proyecciones de los expertos apuntan a que la inflación acumulada en los próximos 12 meses promedie un 2,9%, es decir, dentro de la meta del Banco Central.
Sobre la tasa de interés, los operadores consultados por el Central esperan que se mantenga sin cambios en la reunión de enero y marzo, pero que en abril apliquen una baja de 25 puntos base, a 4,25%.
