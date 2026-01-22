Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

El dólar ha experimentado una continua baja frente al peso chileno en los últimos meses. La divisa estadounidense tocó un peak de $ 1.004 y desde ahí, altos más altos menos, ha caído sistemáticamente hasta romper el soporte de los $ 900.

Y todo parece indicar que no superará esa barrera, el menos en el corto y mediano plazo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, el tipo de cambio promediará $ 888 en un horizonte de 28 días.

La cifra es coherente con la cotización actual del dólar. De acuerdo a Tradingview, la divisa se transa en $ 876 en estos momentos, lo que supone un leve retroceso de 0,1% respecto a la jornada previa.

Hay que recordar que solo en lo que va de 2026, el tipo de cambio acumula una caída de 3,07%.

En cuánto estará el dólar la tasa de interés y el IPC Andres Perez

En otras materias, los expertos consultados por el instituto emisor esperan que los precios se recuperen en enero y apuestan por un IPC de 0,4%, una cifra considerablemente más alta que el -0,2% de diciembre.

Las proyecciones de los expertos apuntan a que la inflación acumulada en los próximos 12 meses promedie un 2,9%, es decir, dentro de la meta del Banco Central.

Sobre la tasa de interés, los operadores consultados por el Central esperan que se mantenga sin cambios en la reunión de enero y marzo, pero que en abril apliquen una baja de 25 puntos base, a 4,25%.