    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Los datos semanales del subsidio de desempleo estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, que reaccionó revirtiendo la tendencia de descensos del dólar en los últimos días.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Dólar sigue siendo la principal moneda global y no hay nada en el horizonte que pueda competirle, según estudio de la Fed

    El dólar en el mercado local cerró la jornada con un fuerte alza impulsado por cifras mejor de lo esperadas en el reporte semanal de solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos.

    Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense sumó cerca de $9,72, correspondiente a una variación de 1,13% respecto a la sesión anterior. Con este movimiento el dólar se sitúa en $869,5, retornando a valores del cierre del lunes.

    Esta dinámica alcista responde, según sostiene Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, a las cifras de desempleo de EE.UU. “El dato semanal de subsidio por desempleo se ubicó en 212.000 nuevas peticiones, situadas por debajo de las 215.000 previstas por el mercado, lo cual trae como consecuencia un mejor posicionamiento del billete verde a nivel global.”

    “Además, existe un nerviosismo en los mercados por las dudas que genera el boom de la inteligencia artificial, dados los buenos resultados de Nvidia, ya que, a pesar de mostrar excelentes resultados, es incierto si el volumen de inversiones en el sector tendrá resultados positivos en cuanto a rentabilidad se refiere”, agregó Cisneros.

    En el mercado de commodities, el cobre cerró en la Bolsa de Metales de Londres con un incremento de 0,33% respecto al miércoles, alcanzando los US$5,99 por libra. Con este resultado, el metal rojo encadena siete días de alzas consecutivas desde que inició el Año Nuevo chino.

    En el contexto global, el índice del dólar (DXY), que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas mundiales, anotó un incremento más modesto de 0,19% hasta 97,82 puntos.

    Desde XTB Latam, la analista Emanoelle Santos sostiene que, pese a la tendencia alcista del dólar, existen factores que presionan su cotización a la baja. Estos son la incertidumbre arancelaria en EE.UU. y la apuesta del mercado de que la Fed mantendrá las tasas de interés en la próxima reunión.

    ”A esto se suma una gestión de riesgo más defensiva por eventos geopolíticos (nuevas rondas de conversaciones EE.UU.–Irán) y un dólar más débil frente al yen ante especulación de un posible ajuste de tasas del Banco de Japón”, dice Santos.

