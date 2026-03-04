Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

Luego de un inicio de sesión de infarto, los mercados globales moderaron las caídas al término de la jornada de este martes, afectados nuevamente por el conflicto bélico que se desató el fin de semana en Medio Oriente. Los temores de los inversionistas parecieron amainar a medida que las fuertes subidas de los precios del petróleo se contenían.

En EE.UU. las plazas bursátiles llegaron a caer más de 2%, pero al cierre las pérdidas se acotaron. Así, el índice S&P500 bajó 0,94%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el industrial Dow Jones perdieron 1,02% y 0,83%, respectivamente.

Más temprano en Europa, el FTSE100 perdió 2,75%, el CAC francés 3,46%, el DAX de Alemania un 3,59%, mientras que en Asia el Nikkei retrocedió 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong un 1,12%.

Con este telón de fondo, el Ipsa en Chile terminó cerrando con una caída de 2,85%, que lo dejó en 10.248,96 puntos, aunque durante la mañana las pérdidas perforaron la barrera sicológica de los 10.000 puntos, hasta los 9.934,43, cerca de las 11:15. Ello, tras una pérdida que alcanzó hasta 5,83%, la misma que anotó el índice bursátil el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia del Covid 19.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señaló que el Ipsa caía en línea con los mercados internacionales, “ante la incertidumbre por la guerra entre Irán y EE.UU.-Israel, donde la clave es la duración que pueda tener el conflicto y su efecto en el precio del petróleo Brent”, que durante la mañana se empinó cerca de 9%.

Sin embargo, a este escenario global se sumaron otros aspectos. Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa AGF, señaló que la baja de la mañana probablemente se vio influenciada por la depreciación del tipo de cambio y por “venta o salida de clientes de FFMM”.

A esto Araya agregó que “acciones tales como SQM son las que tienen mayor volumen de simultáneas. Si el precio de ellas cae y tienen como garantía otras acciones, los inversionistas se ven obligados a vender las otras acciones para cubrir sus garantías”, lo que generaría una espiral bajista.

Entre las acciones de mayor peso, destacó la caída de Parque Arauco de 5,06%, Ripley 5,02%, Mall Plaza 4,39%, SQM-B 4,15%, Falabella 3,62%, Santander 3,13%

Para el viernes pasado, según datos de Bice Inversiones, el stock vigente de simultáneas alcanzaba los $394.313 millones. Las mayores operaciones se encontraban en $98.421 millones, seguido por Copec con $45.862 millones, Enel Chile con $34.410 millones, SQM-B con $29.173 millones, CMPC con $27.934 millones y Enel Americas con $27.907 millones.

Según Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. hasta este lunes la visión del mercado no era tan pesimista, pues en conflictos similares se habían abierto canales de comunicación, pero esa visión se retrotrajo luego del “anuncio de Irán del cierre del estrecho de Ormuz”.

En el mercado explicaron que en gran parte los temores bajaron porque el precio del petróleo comenzó a descender durante la jornada, aunque el riesgo de escalada sigue siendo alto. El petróleo WTI escaló más de 8%, aunque a esta hora se modera a US$73,92 por barril, equivalente a un alza de 3,78%. En tanto, el Brent subía 3,9% al cierre de esta edición, a US$80,79.

El tipo de cambio imparable

Mientras los mercados accionarios se moderaban, en Chile el dólar registró un alza imparable: subió $20,60 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $904,50 la unidad, su mayor avance diario desde el 4 de abril de 2025 ($28,8). En aquella ocasión, la divisa avanzó $28,80 y cerró en 977, según datos de la Bolsa Electrónica.

Con esto, la divisa anotó cuatro jornadas consecutivas al alza, donde avanzó $46,70, y ya borró todo lo que retrocedió durante este año. El dólar registra su mayor valor desde el 5 de enero de este año ($903,75).

A nivel global el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,66% a 99,03 puntos al cierre de esta edición.

Según Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, el alza en la jornada es fruto 100% del conflicto en Irán, pues los “inversionistas comienzan a ver con temor que el conflicto puede alargarse, por lo que corren de activos riesgosos, en particular de aquellos que venían mostrando un desempeño por sobre el promedio como el peso o el Ipsa”.

Junto con ello, explicó que, en el caso del peso, se “produjeron stop loss - mecanismo que ejecuta una orden cuando un activo baja a cierto nivel- que aceleró la depreciación más allá de lo razonable, lo que motivo pasado el medio día que apareciese venta de dólares dado los precios atractivos".

Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, sostuvo que lo ocurrido este martes en el mercado cambiario “refleja una clara preferencia del mercado por el dólar estadounidense como activo de refugio. Esta tendencia también se vio respaldada por los datos publicados ayer en Estados Unidos, especialmente un PMI manufacturero superior a las expectativas y niveles de precios pagados no observados desde 2022, factores que refuerzan las perspectivas de mayores presiones inflacionarias y fortalecen al dólar”.

Respecto a factores particulares contra el peso chileno, aparece el cobre. Uno de los principales soportes de la moneda nacional caía más de un 2%.

“En este contexto, esperamos que la volatilidad continúe durante la jornada y a lo largo de la semana, con el tipo de cambio moviéndose en torno a la incertidumbre geopolítica y con la posibilidad de acercarse nuevamente a la zona de los $900”, agregó Mieres de XTB Latam.