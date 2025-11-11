EE.UU. dijo que gana dinero gracias a su alianza con Argentina y proyecta sumar a Chile como “aliado” tras las elecciones

En la foto: el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessen.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, defendió su relación con Argentina, donde aseguró que la superpotencia ya está ganando dinero por la línea swap de US$ 20.000 millones que tiene con el país vecino.

“El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Utilizamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno, uno de nuestros grandes aliados en América Latina”, dijo en entrevista con MSNBC de la CNBC.

Bessent salió al paso en medio de los cuestionamientos que apuntan que esta relación con Argentina es solamente gasto de dinero para Estados Unidos.

El jefe de las finanzas públicas de Estados Unidos también apuntó a que la medida ayudó a la coalición del presidente Javier Milei a ganar las últimas elecciones legislativas en el país vecino.

“Durante las elecciones, el presidente (Milei) ganó por mayoría aplastante. El gobierno (de Estados Unidos) va a ganar dinero (con estas medidas)”, sostuvo la autoridad.

“Estabilizar la economía allí y obtener beneficios es un muy buen negocio para el pueblo estadounidense”, añadió.

Bessent también defendió la medida estimando que, de fortalecer la relación con los países de América Latina, se evitaría que problemas como el narcotráfico avancen en la región y afecten los intereses de Estados Unidos.

“Prefiero utilizar la paz a través de la fortaleza económica que tener que disparar a los barcos narcos, que se acercan a la costa (de Estados Unidos) si el gobierno se derrumba”, comentó.

Ante este contexto, el Secretario del Tesoro de EE.UU. estimó que las próximas elecciones en la región, incluyendo Chile, permitirán tener nuevos aliados en la región. Esto en el contexto de que han ganado candidatos ligados a la derecha en las últimas elecciones de América Latina

“Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados. Acabamos de ver unas elecciones en Bolivia, probablemente lo veremos en las elecciones en Colombia, las hemos visto en Ecuador y las veremos en Chile”, sostuvo.