Ejecutivo sigue analizando cómo enfrentar alza de combustibles, mientras parafina sube otros $107 el litro y bordeará los $1.400

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, planteó que la situación fiscal de Chile empuja al gobierno del Presidente José Antonio Kast a tomar medidas de ahorro y modificar temas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que busca mitigar el alza o bajas abruptas del precio del combustible, que hoy solo se inclina por los aumentos por motivo del conflicto del Medio Oriente y los problemas en el Estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del crudo del mundo.

Sobre el futuro del Mepco y ante la postura del gobierno de que existe estrechez fiscal para seguir manteniéndolo, el ministro García Ruminot adelantó que “el ministro de Hacienda está trabajando en una propuesta”.

“A mí me parece que va a ser una propuesta mucho más equilibrada, pero es el ministro de Hacienda quien debe hacer los anuncios una vez que termine los análisis y termine los estudios”, añadió en entrevista con Tele13 radio.

En esa línea, el secretario de Estado planteó que mantener el Mepco genera un “problema” ante el alza constante del petróleo y que Chile importe todo lo que consume de crudo.

Ante este contexto, el secretario de Estado también consideró los efectos políticos de que el precio de combustibles no tenga un mecanismo de amortiguación al nivel del Mepco.

“Va a tener también una repercusión importante (en los precios en otras áreas), significativa, así que mayor razón para que el ministro de Hacienda esté muy de cabeza, digamos, buscando la mejor alternativa”, dijo sobre el trabajo del secretario de Estado, Jorge Quiroz, como cambio al Mepco.

Al referirse al sistema de estabilización de precios, el ministro García Ruminot reiteró su justificación a esta medida por la situación fiscal que vive Chile. “Todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”, dijo.

Sin embargo, el secretario de Estado planteó que las medidas que tomarían para mejorar la situación fiscal serían con “la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles. En eso está trabajando intensamente el ministro de Hacienda”.

“(El Mepco) es un problema con el que no contábamos evidentemente, es un problema emergente y como gobierno, como responsables de la administración del Estado, tenemos la obligación de hacernos cargo y de plantearnos ante la ciudadanía con la mayor sinceridad, buscando siempre proteger a los sectores más modestos”, agregó.

Más tarde, en un evento en Icare, el secretario de Estado comentó que la propuesta al Mepco “debiera resolverse pronto, en los próximos días o a más tardar a comienzos de la próxima semana, porque no podemos seguir absorbiendo estos costos por mucho tiempo”.

“No podemos dejar pasar mucho tiempo, esto tiene que ser rápido, porque cada día significa del orden de US$50 millones, y si el petróleo sigue subiendo, es más dinero todavía que hoy no tenemos”, agregó.

En la instancia, el ministro apuntó que “no necesariamente se va a eliminar el Mepco, hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda, que busca ser equilibrada y menos gravosa para la ciudadanía”.

Durante la tarde de este miércoles se informó que en la jornada del jueves la directiva de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile se reunirá con Quiroz, para abordar situación del Mepco y los precios de los combustibles.

Parafina

Pero el gobierno no solo se ha referido al Mepco. También ha señalado que se vendrían cambios al Fondo de Estabilización de los Precios de los Petróleo (FEPP), que sirve para mitigar las variaciones en el valor de la parafina.

El lunes, el ministro de Hacienda señaló que “si no se logra aprobar un proyecto que le logre inyectar recursos a esto (FEPP), el jueves viene una alza de la parafina (...) respecto a eso no hay nada que hacer porque el fondo tiene US$5 millones nomás, el fondo se acabó. No existe plata. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para aportar recursos, pero ese esfuerzo pasa por esfuerzos legislativos conjuntos”, agregó.

Y efectivamente el alza se materializará. Este miércoles, la Enap dio a conocer que a partir de este jueves el precio de kerosene experimentará un aumento de $107,4 por litro, la que se suma al incrementro de $107,9 por litro anotado la semana anterior.

Con esto, la parafina llegará en Santiago a un valor en torno a los $1.400 por litro, en un época en el que el uso de este combustible para calefaccionar aún no es tan extendido, debido a las aún altas temperaturas.

En tanto, lo nuevos valores de las bencinas se darán a conocer el próximo miércoles, dado que en este caso los precios referenciales son reajustados por la Enap cada tres semanas.