El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

El oro no es el único metal que ha aumentado su producción en nuestro país este año, la plata también lo ha hecho. A septiembre, la plata reporta un incremento interanual de 10% en su producción entre los años 2024 y 2025. El metal blanco registra una producción de 954.390 kg de plata fina producida este año, mientras que en 2024, al mismo lapso, se elaboraron 862.780 kg.

Chile fue el séptimo productor de plata a nivel mundial en 2024, representando el 4,9% de la producción global, superado por México (23%), China (14%), Perú (13,7%), Bolivia (5,9%), Polonia (5,5%) y Rusia (5,1%), según el anuario de estadísticas de Cochilco 2024. El año pasado la producción mundial alcanzó las 25 toneladas métricas de plata fina, el peak de producción desde 2015 fue el 2016, cuando elaboró 28 toneladas.

Particularmente, la plata en Chile es principalmente un subproducto de la minería del cobre. De hecho, el año pasado representó el 80%, del cual solo las grandes compañías produjeron el 77% del total nacional. Aunque la minería del oro también aporta sus toneladas: el año anterior representó el 19% de la producción de plata en el país.

El precio de la plata también destaca. Este año el metal blanco registró su valor más alto en su historia, toda vez que el 17 de octubre reportó US$54 la onza en la Bolsa de Metales de Londres. Así, entre el 2 de enero y el 20 de noviembre de este año, la plata ha tenido un alza de 72% en su valor.

Lejos de México, China y Perú

El jefe del área minera de Plusmining, Andrés González, explica que el alza del precio del metal blanco se debe “mayormente por un déficit estructural entre oferta y demanda. La demanda industrial —sobre todo por energía solar y electrónica— ha crecido con fuerza. Al mismo tiempo, los inversionistas han buscado refugio ante incertidumbre macro y expectativas de tasas más bajas. Como gran parte de la plata es subproducto, la oferta no reacciona rápido, amplificando el alza”.

A su turno, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, razona que “esta tremenda alza se debe fundamentalmente a una mayor demanda en las aplicaciones industriales de la plata, que son electrónica, fotovoltaica y automotriz, respecto a lo que estaba esperado”.

Otro factor, agrega, es la “pobre reacción de parte de la oferta, lo que fundamentalmente se explica porque gran parte de la producción mundial de la plata, aproximadamente el 70%, proviene de minas donde la plata se extrae como subproducto o coproducto. Entonces, al aumentar el precio, no necesariamente las empresas tienen incentivos para aumentar la producción, que es lo que fundamentalmente pasa en Chile con gran parte de las minas de cobre”.

El año en que Chile más produjo plata fue en 2007, alcanzando 1.936 toneladas, mientras que la mayor caída productiva de este subproducto fue el 2012, cuando totalizó 1.151 toneladas.

Con ello, las proyecciones de producción del metal blanco para este 2025 van desde 1.330 a 1.350 toneladas, según expertos.

“En 2025 proyectamos que Chile debiera situarse en torno a 1.350 toneladas, lo cual superaría en un 10-11% a las 1.223 toneladas de 2024. Volver a los niveles sobre 1.900 toneladas de 2007 no es algo que esperemos en el mediano plazo. Dependería de factores geológicos y de la producción de cobre a partir de sulfuros pero también de una mayor producción de plata como subproducto a partir de proyectos greenfield de minería de oro y plata que aporten producción”, estima González de Plusmining.

Similarmente, Juan Ignacio Guzmán proyecta que el “2025 se espera que Chile produzca entre 1.330 y 1.350 toneladas de plata, lo que es un incremento significativo en torno al 10% respecto al año anterior”.

Agrega que Chile tiene “proyectos y podemos aumentar y liderar restricciones para poder aumentar la capacidad de producción de plata y eventualmente ocupar el cuarto lugar del mundo, pero estamos muy lejos de México, China y Perú”.

Para este año, el jefe del área minera de Plusmining dice que “probablemente Chile estará peleando codo a codo el sexto lugar de producción minera global con Rusia”.

La aguja de plata

Pese a que no se tiene proyectado superar el peak de 2007 prontamente, Andrés González destaca el proyecto Salares Norte de Gold Fields, cuya producción seguirá aumentando en 2026. Así, durante el próximo año, la iniciativa debería acercarse a las 100 toneladas anuales de plata como subproducto.

Agrega que a mediano plazo se podría ver la entrada de proyectos greenfield en la minería de oro, como Fenix Gold de Rio2, el que inició su construcción recientemente. A largo plazo, el analista afirma que se podrían contar proyectos greenfield como El Volcán de Hochschild Mining plc y Lobo Marte de Kinross. Aunque “el foco de estos proyectos estará en oro y su producción de plata sería relativamente baja”, asegura el experto de Plusmining.

Sin embargo, hay un proyecto que podría mover la aguja de plata. Se trata del proyecto de desarrollo Nueva Esperanza de Kingsgate Consolidated, ubicado en el cinturón maricunga en la Región de Atacama y cuya producción podría alcanzar las 190 y 250 toneladas de metal blanco al año. González destaca este proyecto por estar centrado en la plata, y porque representaría cerca del 16-20% de la producción nacional de 2024. “Ahora bien, su desarrollo solo podría esperarse ya en la próxima década”, apunta.

Por su lado, Guzmán de GEM concluye señalando que “de aquí al 2035 vemos que la producción de plata debiera oscilar entre los 1.200 y 1.500 toneladas por año, y en ningún caso que Chile alcance el máximo histórico de plata que alcanzó el año 2007, donde llegó a producir 1.940 toneladas”.