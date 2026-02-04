El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

El dólar en el mercado local registra un alza marginal en lo que va de la jornada ante la caída del cobre y proyecciones positivas del mercado para Estados Unidos.

En concreto, el dólar se posiciona en $860,19, registrando un alza de $0,59 frente a la jornada anterior. Así, la divisa caería luego de dos jornadas consecutivas a la baja, donde restó $12,65.

Aunque en lo que va del año la divisa estadounidense cae casi $40.

El dólar en Chile busca rumbo en medio de la caída del cobre, principal referente del peso chileno. El valor al contado del cobre cerró la jornada en la Bolsa de Metales de Londres perdiendo un 0,36 %, posicionándose en US$6 por libra.

Respecto a la fluctuación del metal rojo, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, explica que el ajuste a la baja se debe a una corrección del mercado después de haber registrado ganancias en las dos sesiones previas. “Responde principalmente a un aumento de inventarios en los principales centros de negociación de Shanghái, Londres y Nueva York, lo que reavivó preocupaciones sobre una demanda física más débil y una oferta holgada”, agrega el analista.

En esta misma línea, Sepúlveda matiza que “esto ocurre pese a que recientemente manufactureros chinos retomaron compras para reponer inventarios y a que un grupo industrial respaldado por el Estado instó a las autoridades a incrementar las reservas estratégicas del metal”.

El dólar en el mundo

En el marco global, el dollar index, que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas como el euro, la libra y la corona sueca, registró un avance similar al mercado local con un alza de 0,14% en lo que va de la jornada hasta 97,57 puntos.

Este comportamiento continúa la tendencia de las últimas sesiones donde el dólar ganó terreno tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, que el mercado ve como menos dovish —menos inclinado a bajar el tipo de interés—. A esto Sepúlveda agrega que se suman “sólidos datos manufactureros que moderaron las expectativas de recortes agresivos. Aun así, el mercado sigue anticipando hasta dos recortes de tasas este año, posiblemente en junio y octubre”.

Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, explicó la fortaleza del dólar: “(La divisa estadounidense) se ha visto respaldada por el debilitamiento del yen, asociado a expectativas políticas que favorecerían una victoria del partido gobernante japonés (LDP), lo que contribuye al impulso del dólar”, dice el experto.