El evento que reunirá a Büchi, Daza y Edwards con el jefe económico del candidato de oposición que pase a segunda vuelta

Se trata de la celebración del aniversario número 35 del centro de estudios Libertad y Desarrollo, la que tendrá lugar a fines de noviembre en un encuentro donde se analizarán los desafíos económicos de Chile.

Por 
Olga Bustamante
Hernán Büchi, José Luis Daza y Sebastián Edwards

Noviembre es el mes que escogió el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), uno de los principales think tank de pensamiento de derecha del país, para celebrar sus 35 años de existencia.

Y lo hará a pocos días de realizada la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre, con un evento que precisamente tendrá un componente político importante. Se trata del seminario “Recuperar la brújula”, que se llevará a cabo el viernes 28 en el hotel Intercontinental.

Este encuentro reunirá a destacados economistas que analizarán los desafíos que enfrenta Chile para retomar la senda del crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) y fortalecer su institucionalidad.

Así, en un primer panel titulado “Las coordenadas para reactivar Chile”, dos de los más importantes economistas chilenos hoy en el exterior, como son José Luis Daza y Sebastián Edwards, abordarán el escenario económico global y sus implicancias para el país.

El primero es actualmente viceministro de Economía de Argentina, mientras que el segundo es consultor internacional y académico de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Ambos expondrán y sostendrán una conversación con el exministro de Economía, José Ramón Valente.

Luego, en el panel “Buscando el norte: las reformas que el país necesita”, el exministro de Hacienda, Hernán Büchi, y el jefe económico de la candidatura presidencial de oposición que pase a segunda vuelta, tratarán con el exministro de la Segpres, Cristián Larroulet, los principios y cambios clave que debieran orientar al próximo gobierno.

Tanto Büchi como Larroulet están estrechamente vinculados a LyD. Los dos son parte de los fundadores del centro de estudios y en la actualidad participan en su consejo asesor. La directora ejecutiva del think tank es Bettina Horst, mientras que el presidente de su consejo asesor es Luis Larraín.

Este último, en dicha calidad, junto al presidente emérito de la institución, Carlos Cáceres, están invitando además para el día previo a una cena -en el Metropolitan Santiago, ex Casapiedra-, la que también forma parte de la celebración del aniversario y que contará con la participación de José Luis Daza.

En la carrera presidencial, hasta ahora LyD ha optado por ser el “suizo” en la disputa de las derechas, dando libertad de acción a sus economistas e investigadores y sin inclinarse institucionalmente por ninguno de los principales abanderados del sector: José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Por tanto, la presencia en su seminario del representante económico del opositor que resulte electo a mediados de noviembre, será el primer acto “político” en ese sentido.

EconomíaLyDJosé Luis DazaSebastián EdwardsHernán Büchi

