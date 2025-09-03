El IPSA toca los 9.000 puntos por primera vez y Wall Street opera mixto con la matriz de Google como figura

El IPSA- el principal índice bursátil de Chile- logró tocar los 9.000 puntos por primera vez en su historia y en un año donde el índice ha ido marcando distintos máximos históricos en el año.

Sin embargo, el IPSA comenzó la jornada llegando a marcar una caída respecto al cierre de este martes y tocando un mínimo de 8.960,6 puntos, pero luego moderó su tendencia y pasó a las ganancias.

En detalle, el IPSA subía un 0,74% en relación con el cierre de este martes y llegaba a un valor de 9058,44 puntos. De seguir así, el IPSA anotaría tres jornadas consecutivas con avances.

De lo que va de día, destaca la acción de Latam, que sube un 0,71% y es la acción más transada con $ 8.399 millones. Los papeles de la firma se impulsan en medio de que la aerolínea anunció este martes que cita a una junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus papeles.

En este contexto, también destacan las acciones de Banco de Chile (+1,70%) y Quiñenco (+1,13%). La que más que subía del IPSA era Parque Arauco con 2,10%.

El récord del IPSA se daba luego también de un agosto favorable y en lo que va del año sube un 35%.

“La acción de SQM tuvo un fuerte desempeño en agosto, subiendo cerca de 23% y aportando aproximadamente un tercio del alza del IPSA en ese período, impulsada por el repunte del litio y expectativas en torno a recortes de producción en China”, destacó Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital.

Mientras que, Wall Street operaba mixto con la matriz de Google como gran protagonista en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Alphabet saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio e impulsaban el S&P 500.

Ante este contexto, el Dow Jones caía un 0,35%, el S&P 500 subía un 0,36% y el Nasdaq avanzaba un 0,96%.

“Las operaciones de septiembre comenzaron con un tono negativo, con las acciones perdiendo impulso durante la sesión del martes. Los tres principales índices estadounidenses cerraron la sesión en números rojos, gracias a que los inversores se beneficiaron del repunte del verano (en Estados Unidos)” dijo CNBC en una nota.