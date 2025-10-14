SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

La Bolsa de Nueva York se inclinó por la volatilidad, con dos de los tres principales índices a la baja, y la plaza local se desacopló por amplio margen de la tendencia final de Wall Street.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY

En una jornada marcada por diversos factores y la volatilidad, las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China por la guerra comercial marcaron la jornada en Wall Street.

Los inversionistas buscaron dejar de lado las preocupaciones por el aumento del tono entre Estados Unidos y China, pero finalmente cedieron al temor.

Ambas superpotencias hoy están en una escalada de represalias, principalmente en el tema marítimo. China impuso tarifas a buques vinculados a Estados Unidos y sancionó a cinco filiales estadounidenses de la surcoreana Hanwha Ocean. Además, resaltó que los barcos construidos en China estarían exentos de los cargos.

Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

La medida fue en respuesta tras la decisión de Estados Unidos de tasas a los buques chinos que atraquen en puertos estadounidenses a partir de este martes.

China restringió las exportaciones de tierras raras y ha ampliado su lista negra de empresas estadounidenses. Esto en respuesta de que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles del 100% a las “mayores importaciones chinas”, destacó CNBC.

“Simplemente no está claro cuál será la salida a medida que nos acercamos a fin de mes para China y EE. UU. en lo que respecta a las tensiones comerciales, y creo que es algo que el mercado aún está tratando de abordar”, dijo Rob Haworth, director sénior de estrategia de inversión de US Bank Wealth Management a CNBC

Haworth también comentó que este contexto “es en parte lo que impulsa la confianza del mercado ahora, a pesar de que... los informes de ganancias de esta mañana nos indican que el sector financiero parece estar funcionando bien y que el consumidor se mantiene saludable”.

De esta forma, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan y Goldman Sachs superaron las estimaciones.

Otro de los hitos que marcó la jornada fue la presentación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde sugirió el martes que el banco central se está acercando a un punto en el que dejará de reducir el tamaño de sus tenencias de bonos, pero no dio ninguna indicación a largo plazo de hacia dónde se dirigen las tasas de interés, según consignó CNBC en una nota.

TWITTER

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus perspectivas para el crecimiento del mundo y entregó un análisis sobre la coyuntura mundial. Así, resaltó que los efectos de la guerra comercial proyectados en abril pasado se ubicaron en la parte baja de las expectativas más negativas, pero planteó preocupación por una renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China que podría desacelerar significativamente la producción.

Ante este contexto, el Dow Jones subió 0,44%, el S&P 500 cayó 0,16% y el Nasdaq perdió 0,76%.

Ipsa

La Bolsa de Santiago cerró la jornada antes de Wall Street y el último efecto de volatilidad, que empujó a dos de los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York a la baja.

Así, el Ipsa volvió a los 9.000 puntos luego de 11 jornadas bajo de dicho nivel. En concreto, el principal índice bursátil local avanzó un 2,49% a 9.013,31 puntos, mayor nivel desde el 26 de septiembre 2025.

Con este avance, el Ipsa logró dos jornadas consecutivas con ganancias, donde anotó un avance de 3,86%.

“El mercado hoy sorprendió por dos factores principales. Primero, por el alto volumen transado, que alcanzó los $280 mil millones. Y segundo, por la magnitud del alza, que fue de 2,49%, comentó Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital.

Mientras que, Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, comentó que el “movimiento respondió a una recuperación amplia dentro del índice, donde las principales compañías por capitalización bursátil se alinearon al alza, reflejando una renovada confianza del mercado local en medio de un entorno político más claro y una visión favorable sobre la próxima trayectoria de tasas”.

En tanto, Renta4 comentó que “a pesar de noticias negativas en cuanto a aranceles de Trump, destaca la revisión al alza en la estimación de crecimiento para la economía chilena en 2025 por parte del FMI, que ahora estima para Chile un crecimiento de 2,5%, muy por sobre el 2,0% que esperaba en abril”.

Más sobre:MercadosWall StreetIPSA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Para el período 2026-2028: Asamblea General reelige a Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes
Chile

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes
Mundo

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Con alto el fuego y rehenes liberados: Cómo Netanyahu busca ahora su redención política

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo