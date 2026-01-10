SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Pese al avance de las energías renovables, el petróleo continúa marcando la geopolítica global. La eventual reactivación del sector petrolero en Venezuela, impulsada por el interés de Estados Unidos, vuelve a abrir el debate sobre su alto impacto ambiental, su rentabilidad en un mundo que avanza hacia la electrificación y las implicancias que podría tener para América Latina y para países importadores como Chile.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Petróleo extiende su baja tras reducción en proyección de demanda de la OPEP

    Venezuela concentra cerca de 300 mil millones de barriles de petróleo, alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales. Sin embargo, su nivel de producción está muy lejos de ese potencial. Según un reciente artículo de The Economist, reactivar el sector a gran escala requeriría más de una década y cerca de US$110 mil millones en inversiones, además de condiciones de precios favorables que hoy no están garantizadas.

    Para el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, este escenario refleja una contradicción estructural. “Desde que se aprobó el Acuerdo de París ha disminuido la demanda de petróleo. En las economías avanzadas ya observamos una reducción absoluta de su consumo, impulsada por la electrificación y una mayor eficiencia energética”, explica. Incluso China, principal motor de la demanda global, está reduciendo su dependencia del crudo, con cerca del 50% de los nuevos automóviles vendidos correspondiendo a vehículos eléctricos.

    Desde una mirada regional, el secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, reconoce que la transición avanza, pero con límites evidentes. “Las energías renovables progresan de manera sostenida en América Latina y el Caribe. Durante el último año, el 67% de la electricidad de la región provino de fuentes renovables, mientras que la generación eólica y solar creció un 19%”, señala. Sin embargo, advierte que el sistema energético sigue dominado por los combustibles fósiles: “La electricidad representa solo cerca del 20% del consumo final de energía, mientras que el petróleo concentra alrededor del 48%, especialmente en el transporte”.

    Pese a ello, Mena sostiene que una eventual “revitalización” petrolera de Venezuela, asociada a la coyuntura geopolítica, enfrenta serias dudas de rentabilidad. “Más allá de lo climático, el problema tiene que ver con que el cambio estructural de las economías globales y la electrificación van a provocar una menor demanda, lo que hace mucho menos segura la rentabilidad de invertir en una mayor producción de petróleo en Venezuela”, afirma.

    “La única forma en que esto podría resultar positivo para Venezuela es que suba el precio del petróleo. Pero cuando el precio del crudo aumenta, se vuelve aún más competitiva la electromovilidad. Son dinámicas que apuntan, en el fondo, a que no existe un escenario favorable para una mayor demanda”, agrega.

    El impacto ambiental sigue siendo un factor crítico. “El petróleo venezolano es uno de los más intensivos en emisiones al momento de su extracción y presenta algunos de los peores indicadores de emisiones de metano a nivel global. Un aumento de su participación en la matriz energética mundial implicaría un deterioro ambiental neto”, advierte Mena.

    Pese al interés de Estados Unidos por el crudo venezolano, para Rebolledo la persistencia del petróleo no contradice la transición energética, sino que deja en evidencia sus desafíos actuales. “La transición es un proceso gradual pero irreversible, que se consolida a medida que el desarrollo tecnológico reduce costos y amplía las aplicaciones de las energías renovables”, afirma, subrayando que sectores como el transporte pesado, la aviación y la petroquímica siguen siendo especialmente difíciles de descarbonizar y requieren marcos regulatorios y políticas más amplias.

    En América Latina, añade, la oportunidad está en ir más allá del sector eléctrico. “El desafío ambiental no es solo cambiar la matriz de generación, sino transformar estructuralmente el uso de la energía en sectores difíciles de descarbonizar, integrando electrificación, combustibles sostenibles, hidrógeno de bajas emisiones y eficiencia energética”, señala.

    A nivel local, la gerenta general de EBP Chile, Nicola Borregaard, coincide en que la transición energética se ha concentrado en la generación eléctrica, pero advierte que “en el uso de combustibles fósiles en transporte, industria y vivienda seguimos al debe”. Para avanzar, plantea la necesidad de regulaciones claras, como impuestos al contenido de carbono y estándares más exigentes, y destaca además el nuevo reglamento europeo “orientado a reducir las emisiones de metano asociadas a las importaciones de crudo, gas y carbón, que establece un precedente relevante”, concluye.

    Más sobre:Hub Sustentabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    3.
    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    4.
    Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    5.
    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica
    Chile

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático
    Negocios

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”
    Tendencias

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena
    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Cómo el final de David Bowie impactó mi vida, diez años después

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta
    Mundo

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena