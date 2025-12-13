El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

Nuevo modelo de indemnización laboral

Una de las propuestas laborales que se incluye en el sitio web del candidato presidencial de la oposición es la implementación de un nuevo sistema alternativo de indemnización por año de servicio.

“Vamos a proponer una alternativa para que los trabajadores y empleadores que quieran puedan pactar libremente una indemnización a todo evento. Ello permitirá que los trabajadores puedan ahorrar en cuentas individuales los fondos para su indemnización, reduciendo la burocracia, la judicialización y la rigidez en la contratación”, se señala en la propuesta.

Lo que ha mencionado el candidato es que será un régimen alternativo al actual para las nuevas personas que se vayan integrando al mercado laboral.

De acuerdo al análisis que hacen en el comando de Kast, “hoy en Chile existe un sistema legal que regula las indemnizaciones por término de contrato cuando se aplican ciertas causales de despido. Reconociendo esa realidad, nuestro compromiso es avanzar hacia una mejora sustantiva del sistema actual”. Por ello, indican que se impulsará “un nuevo mecanismo, más moderno y flexible, que permita a empleadores y trabajadores pactar libremente un sistema de indemnización a todo evento”.

Según se especifica, “esta medida permitirá reducir significativamente los costos y riesgos asociados a la contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas”. Para Kast, “una indemnización a todo evento, (pero con recursos del trabajador) se fortalece la certeza jurídica y se pone el foco en el acuerdo, en la movilidad laboral y en relaciones más colaborativas, disminuyendo la centralidad que hoy tiene el despido como fuente de conflicto”.

“Desideologizar” la Dirección del Trabajo

En el plan M&M, más y mejor trabajo, el programa hace una dura crítica al manejo actual de la Dirección del Trabajo (DT). “La DT se ha convertido en un agente de activismo del Partido Comunista, que usa la institucionalidad para alimentar artificialmente un conflicto entre los trabajadores y las empresas”, se plantea.

En ese sentido, se especifica que “la fiscalización de la Dirección del Trabajo debe focalizarse en las normas de seguridad, higiene en los lugares de trabajo, pago de seguridad social en las faenas y lugares donde realmente se necesite, y no en la verificación meramente formal de protocolos, reglamentos, instructivos, que poco dicen con la realidad laboral actual”. Por lo mismo, afirman que “necesitamos una nueva Dirección del Trabajo, sin operadores políticos y con profesionales preocupados de mejorar la calidad del trabajo en Chile”.

Por ello, se manifiesta que “la legislación y la normativa laboral deben ser claras, precisas y estables para que su aplicación no quede sujeta a interpretaciones ambiguas o antojadizas por parte de la autoridad administrativa”. Y ahí se mencionan como ejemplos que “la interpretación de la ley de 40 horas genera incertidumbre, afecta la confianza de los actores económicos y debilita el cumplimiento efectivo de los derechos laborales”.

Por eso, se subraya que “trabajaremos en la simplificación y claridad de las normas laborales, para que empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse. Junto con ello, revisaremos y propondremos perfeccionamientos a los procedimientos ante los Juzgados del Trabajo y los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, en coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de agilizar los procesos, disminuir la carga del sistema y evitar el conflicto innecesario”.

Flexibilidad para impulsar el empleo

Otro de los ejes que el candidato opositor impulsará serán cambios a la legislación laboral para flexibilizarla y, de esa manera, se indica, favorecer el empleo.

“Impulsaremos una modernización de las normas laborales, porque muchas de ellas fueron pensadas para un mercado laboral del siglo XX, donde los trabajadores pasaban toda su vida en una misma empresa. Hoy, ese escenario ha cambiado profundamente: los empleos son más dinámicos, las personas cambian de rubro y de empresa con mayor frecuencia, y las nuevas tecnologías han transformado la forma de trabajar”, sostiene el programa.

Para ello se promete promover “una legislación que permita acordar jornadas flexibles, contratos por hora, trabajo remoto y nuevas formas de organización laboral, con acuerdos directos entre trabajadores y empleadores”. Para el candidato de la oposición, “esta flexibilidad no solo fomenta la contratación, sino que también permite que más personas —estudiantes, cuidadores, madres y padres— puedan ingresar al mundo del trabajo en condiciones compatibles con su vida cotidiana”.

Resaltan que la propuesta “es avanzar con responsabilidad y con sentido común, gradualidad y flexibilidad, considerando la realidad de las pequeñas empresas y evitando nuevas cargas que afecten la creación de empleo. Revisaremos también las interpretaciones que la Dirección del Trabajo ha dado a estas nuevas normativas, con el objetivo de promover su mayor efectividad, eficacia y eficiencia en beneficio de todas las personas”.

Revisión de Ley Karin y pie atrás en cambios a ley de 40 horas

Dentro del plan del sector también se señala, por escrito, que para “reactivar” el mercado laboral se estudiará “con seriedad las consecuencias de medidas como la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas al 2028, el salario mínimo, la Ley Karin, evaluando su impacto real sobre la calidad de vida de las personas y sus efectos en las pymes”. En ese contexto, se advierte que “hoy no hay evidencia suficiente que permita asegurar que estas medidas han mejorado la vida de los trabajadores, pero sí sabemos que han encarecido significativamente la contratación, muchas veces sin contar con datos que respalden plenamente sus efectos”.

Sobre el debate del salario mínimo, el comando de Kast ha señalado que “la única forma de mejorar los salarios de forma sostenible es recuperando el dinamismo económico. Mientras no logremos retomar la senda de crecimiento, lo prudente es que los aumentos del salario mínimo se limiten a compensar la inflación. De lo contrario, lo que se gana nominalmente se puede perder en empleo y formalidad”.

Y sobre la ley de 40 horas, si bien en uno de los ejes del programa se promete la “suspensión de la aplicación de la Ley de 40 horas para las pymes, ya que ha tenido un profundo impacto en el desarrollo económico del país y para las mipymes representa un desafío que debe ser evaluado para no afectar el desarrollo de estos emprendimientos y el empleo que generan”, en el último debate Kast echó pie atrás en cuanto a “suspender” su aplicación, y la modificó por una revisión del impacto que esta legislación ha tenido en las empresas de menor tamaño. “No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas”, afirmó.