El respiro que el alza del precio del cobre trajo a las exigidas cuentas fiscales

El Fondo Covid de US$12.000 millones se quedó corto. Lo impredecible de la pandemia hace que todo lo anticipado se vea sujeto a mayores ajustes dada la magnitud de los estragos que el coronavirus está dejando en la salud y en la economía de las personas.

Por ello es que, a principios de esta semana, el gobierno anunció nuevas medidas de ayuda para personas y empresas. Esto significó que el Fondo Covid subiera en US$ 6.000 millones, llegando a un total de US$ 18.000 millones. Todo con el propósito de financiar los US$ 7.116 millones que cuesta el último programa anunciado y que pretende ejecutarse durante el primer semestre.

El plan incluye una serie de ayudas que buscan aliviar, en parte, la situación de las familias y de las empresas, y así lograr pasar estos últimos 100 metros planos hasta que los confinamientos se vayan relajando, a la par de la disminución de los contagios y del avance de la vacunación.

En concreto, se entregará un bono para la clase media de $500.000 y un préstamo sin intereses. Además, se extendió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta junio. Y se agregaron nuevas ayudas para las pymes, nuevos subsidios para la contratación y otros bonos y préstamos para los transportistas.

Matías Acevedo, director de Presupuestos, detalla el plan y las fuentes de financiamiento para hacer frente a esta crisis. En primer lugar, menciona que la principal fuente de ingresos será el cobre. Esto debido al alza que ha tenido el valor del metal durante los últimos meses y que hoy lo tiene en torno a los US$4 la libra.

Ya en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2020 se corrigió al alza la estimación del precio, pasando de US$2,88 a US$3,35 la libra. Esto le permitió a la Dirección de Presupuestos (Dipres) ajustar los cálculos de los ingresos extras por cada centavo adicional que sube el precio promedio. “A mediados del año pasado las estimaciones indicaban que la recaudación aumentaba en torno a US$22 millones, ahora la cifra subió a unos US$35 millones”, subraya el director de Presupuestos.

¿Por qué el cambio? Acevedo explica que “cuando Codelco hizo su presupuesto contempló un precio en torno a US$2,80 y en base a eso calculamos cuánto aportará a las arcas fiscales”. Pero ahora, con este nuevo escenario de precios para el mineral, el Ejecutivo subió su estimación.

Según detalla Acevedo, esto pasa porque “cuando el precio del cobre comienza a subir sobre cierto umbral, por ejemplo, supera los US$3, el centavo extra marginal reporta más que el promedio histórico de los últimos años, que fue cerca de US$22 millones”.

En ese contexto, profundiza su explicación y señala: “Con niveles de producción estables en el corto plazo, el centavo marginal se va prácticamente directo a utilidades. Esto, a pesar de que hay una serie de efectos que las empresas pueden descontar de impuestos, como la depreciación acelerada de inversiones o las pérdidas acumuladas de años anteriores. Así, el mayor precio genera una mayor recaudación fiscal por impuesto a la renta, mayor margen operacional y, por ende, también pagan una tasa marginal del royalty mayor”.

De esta manera, añade que “uno esperaría que con estos precios, por cada centavo de adicional, Codelco reporte en torno a US$35 millones adicionales, que es muy superior a lo presupuestado inicialmente por la empresa. Y en la minería privada se prevé un efecto mayor, ya que sus yacimientos tienen una mejor ley del mineral que Codelco y además pagarían una tasa marginal de royalty superior a Codelco”.

Esta nueva estimación llegó justo en momentos en que el fisco necesitaba un alivio, puesto que estos mayores recursos evitarán que deba salir a buscar endeudamiento adicional para hacer frente a la crisis.

Así, el plan se financiará con activos del Tesoro público, que provendrán, por una parte, de ingresos adicionales por cobre, por US$3.406 millones, otros US$1.960 millones de mayor crecimiento que no estaban contemplados en la estimación de ingresos del Presupuesto 2021, y US$1.750 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social, para financiar los préstamos a la clase media.

Fondo Covid y el déficit fiscal

El director detalla que de los US$18 mil millones que tiene ahora el fondo Covid, en 2020 se gastaron US$4.600 millones, mientras que el Presupuesto 2021 tiene contemplado recursos por US$5.500 millones. A ese monto se suman los US$5.366 millones del plan anunciado esta semana que es gasto efectivo y otros US$500 millones del IFE de marzo. Dado lo anterior, aún quedan del orden de US$ 2.000 millones libres para eventuales nuevas medidas.

Los mayores gastos desembolsados tienen impacto también en otras variables fiscales. Una de ellas es el déficit fiscal efectivo. Según detalla Acevedo, la proyección de déficit establecida en la Ley de Presupuestos 2021 era de 4,3% del PIB. Luego se ajustó a la baja, pasando a 3,3%. “El cuarto trimestre del año pasado fue mejor a lo esperado y por eso se corrigió esa estimación”, explica. Ahora, producto de los mayores gastos, se volvió atrás y se espera de nuevo que el año termine con un déficit fiscal efectivo de 4,3%”, explica.

Sobre el escenario de deuda, el jefe de la Dipres asegura que el programa anunciado no debería tener cambios, ya que los recursos que se adicionaron se están financiando con activos del Tesoro y cobre, sin acceder a nuevo endeudamiento. Por ello, se mantiene para este año la proyección de un nivel de deuda pública de 36,4% del PIB.