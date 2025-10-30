SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

De acuerdo al proyecto de ley del gobierno, los mayores recursos que implica este nuevo sistema son considerados como activos financieros, por lo que no tienen implicancias fiscales. Esa premisa no es compartida por el organismo contralor. Ante ello, el gobierno respondió.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Dipres rechaza cuestionamientos de la Contraloría y pide reconsideración. En la imagen, Dorothy Pérez y Javiera Martínez.

La fórmula que el gobierno tiene previsto en el diseño para el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior sigue generando debate. Si el martes último la Contraloría General de la República emitió un dictamen donde cuestionaba la forma en que el gobierno estaba contabilizando los recursos que significaba para el Fisco el FES.

En ese escrito, el organismo liderado por Dorothy Pérez, señaló que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”.

Santiago, 14 de Octubre de 2025. Encuentro Nacional de La Empresa en su version 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Presentación de Dorothy Perez, Contralora General de la Republica Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Para los expertos, con ese dictamen, la Contraloría dio cuenta de que tal como está planteado el informe del FES, se debe considerar como gasto público y no como activo. La diferencia es que el primero es considerado como deuda (sobre la línea) y por ende tiene implicancias en el balance fiscal estructural y en la deuda pública, mientras que el segundo se contabiliza bajo la línea, lo que no tiene efectos fiscales en las metas de balance estructural.

Sin embargo, para la Dirección de Presupuestos (Dipres) esto no es así y por lo mismo envío una solicitud de reconsideración a la Contraloría. En ella, la Dipres responde que “según la definición del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2014 y el proyecto de ley en cuestión, el instrumento puede ser considerado un activo financiero debido a que se cumplen dos condiciones necesarias”.

La primera de ellas es que “los activos financieros tienen su origen en una relación contractual, relación que tendrá el Fisco con los beneficiarios del FES y que queda de manifiesto a lo largo de todo el proyecto de ley. Esta relación contractual tiene obligaciones de pago (que) son explícitas y la manifestación de voluntad del beneficiario se encuentra regulada en el Art. 9, donde se indica que los beneficiarios deberán ‘(..) suscribir una declaración que exprese su voluntad de someterse a las condiciones establecidas en esta ley y en su reglamento (..)’, no quedando dudas de la calidad contractual del beneficio”.

Y como segundo punto menciona que “la obtención de un beneficio económico futuro, estableciéndose el plazo en que se hace exigible la obligación de pago y las reglas de determinación del monto de cada beneficiario, entrega la certeza de que la recaudación se encuentra garantizada mediante la determinación de sus condiciones y el deber del empleador de retener los montos indicados”.

Adicionalmente, la entidad que comanda Javiera Martínez, destaca que “la naturaleza de activo financiero del instrumento no depende de su naturaleza transable, sino que se relaciona con la certeza de recuperación de los recursos originalmente desembolsados para financiar el instrumento, asegurando la sostenibilidad del sistema”.

En este sentido, puntualiza que “el diseño del proyecto de ley garantiza que el Fisco cobrará los beneficios otorgados, pues el derecho de recuperación es cierto, coercitivo y continuo, sustentado en una obligación legal y permanente de pago del beneficiario, con mecanismos de retención de ingresos por parte de los empleadores y respaldo de múltiples entidades (incluyendo el SII y la TGR) para la cobranza. Así, el mecanismo constituye una inversión recuperable y no un gasto”.

Más sobre:FESDipresJaviera MartínezContraloriaDoroty Pérez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustó agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas
Chile

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustaron agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones
Negocios

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas
El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo
Mundo

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

João Paulo Charleaux: “La policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”