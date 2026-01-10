SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    La fuerza laboral venezolana en Chile la integran cerca de 510 mil personas y representan el 5% de la fuerza laboral total del país. El retorno a su país de un 60% implicaría una baja de 3 puntos porcentuales de ese indicador. Un estudio de la OCEC-UDP mide el impacto en empleo y subempleo, pero aclara que existen factores amortiguadores, sobre todo por un regreso gradual y no abrupto. La ocupación con mayor presencia de venezolanos es en servicios de delivery.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El supuesto es que, tras la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, una proporción de los ciudadanos de ese país que viven en Chile podrían emigrar de regreso a su nación, generando un impacto en el mercado laboral, dada la alta presencia de trabajadores de ese país en Chile.

    Eso es lo que precisamente busca analizar el Observatorio del Contexto Económico (OCEC-UDP), quienes profundizaron en el peso que hoy tiene los venezolanos en el mercado laboral.

    Lo primero que se menciona es que las cifras muestran que, al trimestre septiembre-noviembre de 2025, la fuerza laboral venezolana fue de 510.740 personas, con lo que representaron el 5% de la fuerza laboral total en Chile. Hace 8 años, en el trimestre septiembre-noviembre 2017 la fuerza laboral de nacionalidad venezolana representaba sólo el 0,4% de la fuerza laboral total.

    Entre 2018 y 2021 esa proporción subió rápidamente, ubicándose en 5% en el trimestre septiembre-noviembre 2021. “Se alcanzó un valor máximo de 5,6% en los trimestres octubre-diciembre 2022 y febrero-abril 2025. De esta manera, en los últimos 4 años el peso de la fuerza laboral venezolana ha tendido a estabilizarse en torno al 5% de la fuerza laboral total”, resalta el informe realizado por el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.

    Otro indicador que se destaca es que la tasa de participación laboral de la población venezolana se ubicó en 84,5% al trimestre septiembre-noviembre 2025, cifra muy superior a la tasa de participación laboral a nivel general de 61,9% y al 60,3% de la población de nacionalidad chilena. De hecho, se enfatiza que la tasa de participación laboral de la población de nacionalidad venezolana ha sido persistentemente superior a la de la población de nacionalidad chilena.

    Los ocupados venezolanos viven principalmente en la zona central del país, con una fuerte concentración en la región Metropolitana, en donde vive el 68,1% de ellos. El 84,5% de los ocupados venezolanos vive en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins o Maule. Las cifras al trimestre septiembre-noviembre 2025 muestran que el 74,5% de los ocupados venezolanos vive hace 5 años o más en Chile.

    Los ocupados de nacionalidad venezolana tienen una mayor inserción que lo observado a nivel general en ramas como comercio (26,1%); alojamiento y servicios de comida (11,6%); industria manufacturera 9%; otras actividades de servicios 8,7%; transporte y almacenaje con 8,1% y construcción con 7,6%.

    Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Si bien los venezolanos tienen una alta tasa de empleabilidad, las cifras al trimestre septiembre-noviembre 2025 revelan que el 38,8% de los ocupados de nacionalidad venezolana estaba subempleado. Esta cifra es muy superior a la tasa de subempleo de 20,5% observada a nivel general y al 19,5% observado entre los ocupados de nacionalidad chilena.

    Al desglosar a los subempleados de nacionalidad venezolana según modalidad de subempleo, se observa que éste obedece fundamentalmente a subempleo por calificaciones.

    Así, si se considera únicamente el subempleo por calificaciones, las cifras dan cuenta que este fenómeno afecta desproporcionadamente a los ocupados con educación superior completa de nacionalidad venezolana. En efecto, al trimestre septiembre-noviembre 2025 el 68,3% de los ocupados con educación superior completa de nacionalidad venezolana está en subempleo por calificaciones, cifra muy superior al 36% observado entre los ocupados con educación superior completa a nivel general y al 32,9% entre los ocupados con educación superior completa de nacionalidad chilena.

    Al mismo tiempo, la tasa de ocupación informal de los ocupados venezolanos al trimestre septiembre-noviembre 2025 fue menor que la observada a nivel general, la cual se ubicó en 26,6%. “En el segmento de venezolanos el modesto aumento anual del empleo formal no logró compensar la caída del empleo informal, lo que se tradujo en una disminución del empleo de venezolanos”, subraya el informe.

    Impacto en el mercado laboral

    La emigración de una porción de la población venezolana tiene efectos negativos y positivos en el mercado laboral.

    Un primer efecto es una reducción de la fuerza laboral y, por ende, una disminución de la oferta de trabajo, al haber menos personas que estén disponibles para prestar sus servicios de trabajo en el mercado laboral.

    En ese sentido, Bravo señala que “la magnitud de la disminución de la fuerza laboral dependerá de qué porcentaje de venezolanos decida emigrar de Chile. Si bien esta cifra es altamente incierta, existen algunos antecedentes que pueden darnos luces al respecto”.

    Un antecedente que puede ayudar a estimar qué porcentaje de la fuerza laboral venezolana puede emigrar de Chile es la situación laboral que enfrentan. Se esperaría que quienes se encuentran en situaciones de desempleo o insertos en empleos de mala calidad sean más propensos a irse en comparación a quienes no están en dichas situaciones.

    Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Así, de acuerdo a este análisis, el 58,7% de la fuerza laboral venezolana está en situación de exclusión o precariedad laboral, ya sea por el desempleo, el subempleo o ejercer una ocupación informal. Por ello, según Bravo “tomando los antecedentes anteriores es un supuesto razonable que en torno al 60% de la fuerza laboral venezolana podría emigrar de Chile en el corto plazo si la situación en Venezuela muestra una mejoría relevante”.

    Así, un primer impacto de una salida masiva de venezolanos se reflejaría en la fuerza laboral venezolana. Como hoy representan el 5% de la fuerza laboral total, si se fuera de Chile el 60% de la actual fuerza laboral venezolana, la fuerza laboral total caería en 3%, todo lo demás constante.

    Otro efecto que generaría es en el consumo de bienes y servicios. “Al emigrar, se reduce esa demanda por bienes y servicios y junto con ello se reduciría la demanda por trabajo, al ser ésta una demanda derivada”, puntualiza el economista.

    Entre las ocupaciones que podría enfrentar una mayor escasez están la de conductores de motocicletas, donde el 61,1% de quienes se desempeñan en esa ocupación son venezolanos. Esta ocupación se asocia en forma importante a los servicios de delivery. Otras ocupaciones en donde se observa una elevada inserción de venezolanos son variopintas, entre ellas, limpiadores de vehículos (24,9%); bomberos de gasolineras (21,3%); recepcionistas de hoteles (20,4%); Mecánicos y reparadores en electrónica (18,4%); Cosmetólogos y especialistas en tratamiento de belleza (17,6%) y garzones de mesa (17,6%).

    En el lado positivo que resalta el informe es que, si un elevado porcentaje de los actuales ocupados deja esos empleos, quienes sigan ejerciendo esas ocupaciones, que en su mayoría son independientes, verían una mayor cantidad de clientes a servir, lo que generaría un efecto al alza sobre los ingresos laborales, puesto que, en definitiva, los independientes que ejercen la misma ocupación compiten por la clientela.

    Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin / Aton Chile

    “Quienes trabajan en aplicaciones de reparto como independientes podrían ver un mayor pago por dichos servicios ante una mayor escasez de repartidores y además acceder a un mayor número de clientes. Esto podría atraer a nuevos entrantes a esas ocupaciones, al aumentar los ingresos esperados”, mencionó Bravo.

    Otro ejemplo que entrega Bravo es en el caso de ocupaciones que se ejercen mayoritariamente bajo subordinación, los empleadores podrían enfrentar escasez, lo que podría implicar que algunas personas que están en el desempleo logren ser contratadas. También podría verse un traslado desde empleos dependientes informales (donde el empleador no paga las cotizaciones de salud o pensión) a dependientes formales, en la medida que los empleadores requerirán mejorar las condiciones laborales para atraer personas en ocupaciones en donde estén enfrentando escasez.

    El informe señala que otro efecto positivo es que podría haber una leve disminución de la tasa de subempleo, debido a que esta comunidad tiene una prevalencia de este fenómeno considerablemente mayor a lo observado a nivel general y a que, precisamente, quienes están en este tipo de situaciones son uno de los segmentos de la fuerza laboral venezolana que tendría una mayor propensión a emigrar.

    El estudio enfatiza que para la ocupación informal los impactos de una eventual emigración venezolana, deberían “ser muy pequeños”. Esto, porque si bien quienes están en un empleo informal podrían tener una mayor propensión a emigrar de Chile, “es clave considerar que en la actualidad la tasa de ocupación informal de los ocupados venezolanos es menor al nivel general”.

    Más sobre:VenezolanosMaduroEmpleoMercado laboral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Australia declara estado de desastre: más 300.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en Victoria

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad

    Envían a prisión preventiva a sujeto que prendió fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    3.
    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    4.
    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    5.
    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad
    Chile

    Cinco muertos deja colisión frontal entre auto y bus en Mejillones: tres son menores de edad

    Envían a prisión preventiva a sujeto que prendió fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo

    Subsecretaría de Transportes declara por tercera vez desierta licitación de “Ley Uber”: se complica su puesta en marcha en este gobierno

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile
    Negocios

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto
    Cultura y entretención

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Muere a los 48 años Andrés Caniulef, reconocido periodista de espectáculos

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Australia declara estado de desastre: más 300.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en Victoria
    Mundo

    Australia declara estado de desastre: más 300.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en Victoria

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena