EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Luego que a inicios de julio EuroAmerica se convirtiera en el controlador legal de Clínica Las Condes (CLC) en el marco del aumento de capital por $45 mil realizado por la compañía, la sociedad sigue aumentando su participación.

Según informó EuroAmerica a la Bolsa de Comercio de Santiago, adquirió 28.060 acciones de CLC, equivalentes a un 0,19% de la propiedad, a un precio de $15,779,21 cada una.

De este modo la operación, que se realizó el martes, totalizó $442.764.500 y con ella EuroAmerica elevó su participación en la propiedad a 29,79%.

Cambio de propiedad

El 10 de enero se produjo un cambio relevante de accionistas en CLC: Indisa y EuroAmerica adquirieron en partes iguales el paquete accionario que estaba en manos de Cecilia Karlezi, que hasta enero era propietaria del 55,74% de la compañía, participación con la que controlaba CLC. A pocos meses Euroamerica ha consolidado su rol como controladora de la sociedad.

Las acciones de CLC cerraron con un alza de 4,3% a $16.700 este miércoles en la Bolsa de Comercio de Santiago.