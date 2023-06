Exministro Alfredo Moreno se integra al directorio de Red Megacentro

El exministro del Exterior, de Desarrollo Social y de Obras Públicas del gobierno se Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, se incorporó al directorio de Red Megacentro. Esto debido a que Sergio Urrejola Monckeberg, presentó su renuncia a su cargo de Director Titular de la Sociedad.

El Hecho Esencial enviado por la empresa a la CMF, consigna que la renuncia de Urrejola no afecta sus funciones como director respecto a las filiales Inversiones Perú SpA e Inversiones Lurín S.A. de la compañía, en las que seguirá desempeñando normalmente como Director.

“Como Red Megacentro queremos agradecer todo el aporte de nuestro director Sergio Urrejola en nuestra compañía, quien estuvo 7 años en el cargo con dedicación y buenos resultados. Ciertamente que uno de nuestros focos actuales es enfrentar los desafíos comerciales y el crecimiento a través de un equipo robusto, el que se ve reforzado con la llegada del señor Alfredo Moreno Charme”, dijo en un comunicado el gerente general de Red Megacentro, Claudio Chamorro.

El exsecretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, y también ex timonel de la CPC, llega al directorio de la compañía en momentos en que la empresa informó de una mejora en sus resultados corporativos. En 2022 la compañía tuvo un importante incremento en sus utilidades. Red Megacentro sumó 256 mil metros cuadrados de superficie bruta alquilable a su portafolio de activos, con lo que alcanzó 1.765.672 metros cuadrados arrendados.

La utilidad, en tanto, ascendió a $91 mil millones, con un aumento de 333% respecto de 2021, cuando alcanzaron poco más de $27.300 millones.

Adicionalmente, el año pasado se produjo el desarrollo e incorporación de 240 mil metros cuadrados al Megacentro Buenaventura, complejo de 330 mil metros cuadrados, en el que se ubica el Centro de Distribución de Mercado Libre, entre otros proyectos.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas. La empresa tiene cuatro grupos de de accionistas con distintass visiones. A fines de septiembre de 2022, Inversiones Siemel dijo no a una distribución de dividendos; hace algunos meses, minoritarios optaron por no firmar los balances, mientras otros cuestionaban las operaciones entre partes relacionadas.

La empresa fue fundada en 1995 por constructora Ebco y sus socios, Hernán Besomi y Germán Eguiguren. Actualmente no tiene controlador.