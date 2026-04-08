Expectativas de inflación del mercado se disparan en medio de alza de las bencinas

En cerca de un mes, los operadores financieros cambiaron drásticamente sus expectativas sobre la inflación en Chile. La modificación se da en medio de las alzas históricas de los combustibles en territorio nacional y alza sostenida del precio del crudo en el mundo por la guerra en Medio Oriente, que esta semana tuvo una tregua de dos semanas.

El cambio de expectativas se refleja primero en la variación mensual de abril. La Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central actual reveló que se espera que en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba un 1,6% en la variación mensual, con un piso de un 1,4% y un techo de 1,80%. En el sondeo anterior, la mediana de la expectativa era de 0,5%.

Así, las expectativas de los responsables de las decisiones financieras, representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile para adelante también cambiaron. En el sondeo actual, para los doce meses, los consultados por el Banco Central esperan que la inflación se ubique en 4,90%, con un techo de 5,20% y un piso de 4,02%. Ante esta misma consulta en marzo, la mediana de las expectativas estaba en 3,5%.

En tanto, para los próximos 24 meses, la última EOF revela una expectativa de que la inflación se ubique en 3,20%, casi en el rango meta del 3% del Banco Central.

Entre la pasada encuesta y la actual, la guerra en Irán ya había comenzado y el petróleo había superado los US$100. Así, entremedio de ambos sondeos, el conflicto no dio señales de terminar y el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió neutralizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que originó una alza histórica de los combustibles. Una decisión que se justificó por la situación fiscal de Chile.

Además, el Banco Central realizó su Informe de Política Monetaria (Ipom) donde advirtió los efectos en el corto plazo por la guerra en Irán, como la presión inflacionaria, y la incertidumbre sobre su desarrollo.

Ante este contexto, las expectativas para la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el corto plazo de los agentes locales, que consideran bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales, se mantienen sin cambio. La EOF mostró que, por lo menos hasta octubre, se espera que la TPM se mantenga en 4,50%.

Los cambios de las expectativas de la TPM ocurren en un mayor plazo. De cara a doce meses, la mediana está en 4,63%, lo que significaría un alza tras el proceso de recortes en que estaba el Banco Central. En el sondeo anterior, para marzo del próximo año, se esperaba que la TPM estuviera en 4,25%, una baja respecto al nivel actual de 4,50%.

Respecto al tipo de cambio, la encuesta que midió hasta este martes 7 de abril —jornada en que en la noche se anunció la tregua en la guerra en Medio Oriente— planteó una mediana de $920 para el dólar en Chile durante los próximos siete días y en $910 para los 28 días siguientes.

Mira del mercado a la inflación

En el contexto del dato de inflación que se publicó este martes, que subió más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025, el mercado analizó el escenario actual y futuro.

Scotiabank Chile destacó el efecto del alza de los combustibles y sus efectos en otros sectores como el transporte y alimentos. “Estos efectos los observaremos a pesar de la caída reciente en el precio internacional de combustibles, debido a que los precios locales caerían recién en la fijación del 7 de mayo”, dijo.

“Con esto, de ratificarse el fin de la guerra y la normalización de los precios del petróleo, estimamos que veríamos incidencia negativa de combustibles a partir de mayo, cuya magnitud dependerá de si el Gobierno decide traspasar de manera acelerada las bajas utilizando el Mepco (tal como lo hizo para traspasar el alza) o si las bajas van a ser graduales”, agregó.

Por su lado, Credicorp se enfocó en el análisis de la TPM. “Desde una perspectiva de política monetaria, y pese a la sorpresa al alza, esperamos que el Banco Central mantenga su narrativa de una incertidumbre mayor a lo habitual, enfatizando la necesidad de una evaluación continua de escenarios alternativos y un enfoque de decisiones reunión a reunión”, dijo en su informe.

Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello (Unab) destacó la expectativa de un alza mayor para el IPC de abril. “Si se mantienen los actuales precios de los combustibles, en la próxima medición se capturará todo el incremento de marzo y los $ 85 por litro estimados para el presente mes, además del aumento en los precios de otros rubros, como las frutas y verduras por el alza en el costo del transporte”, proyectó.

Por su lado, el economista Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae, también alertó por el IPC de abril. “No es una crisis, pero sí es un golpe concreto y silencioso para millones de hogares que venían recuperando terreno. Conviene tenerlo muy presente antes de asumir nuevos compromisos financieros en los próximos meses”, planteó.

Mientras que, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, se sumó a las alertas por abirl. “En el mes de abril se espera que comiencen a aparecer los denominados efectos de segunda vuelta, y una mayor difusión, inflacionaria, entre los distintos bienes y servicios. En virtud de ello, el dato de abril nuevamente será elevado, y podría incluso elevarse por sobre el 1,2%”, proyectó.