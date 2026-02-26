SUSCRÍBETE
    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo

    Se trata de una tendencia que se viene acarreado los últimos tres años, con una tasa de desempleo superior a los promedios establecidos por organizaciones internacionales y una leve creación de empleos, de estos, la mitad serían asalariados del sector privado.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer las cifras de empleo del trimestre móvil noviembre-enero. Los anteriores resultados dieron cuenta de una tasa de desempleo de 8,5%, con la creación de 167 mil empleos, pero que fueron sostenidos principalmente por la creación de empleo informal.

    Con una cifra que no daría tregua al 8%, los economistas anticipan que no cambiará en comparación al trimestre pasado, y que además estaría “apoyada aún por la estacionalidad positiva de la época estival”, según el economista experto en mercado laboral de OCEC-UDP, Juan Bravo.

    “El empleo informal crecerá con un dinamismo mayor al empleo formal”, de acuerdo con la economista especialista en empleo de Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones, y “un mercado laboral que sigue mostrando fragilidad estructural”, declara la economista de CLAPES-UC, Carmen Cifuentes.

    El pasado reporte arrojó una tasa de desempleo nacional del 8,5%, una cifra que no ha logrado bajar del 8% en tres años consecutivos.

    Si bien la cantidad de personas empleadas aumentaron un 1,8%, lo que se tradujo en 167.211 personas que lograron insertarse en el mercado laboral, de las cuales 86.841 fueron plazas informales.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Aún así, la cifra anterior es la menor tasa de desempleo desde el trimestre noviembre-enero de 2025. Con este dato, el promedio de esa variable en el año se sitúa en 8,5%, mismo promedio registrado en 2024.

    Incluso, más allá del resultado, el escenario “seguirá siendo de un mercado laboral debilitado, con una tasa de desempleo bastante por sobre el promedio de la década pasada -6,9% entre 2010 y 2019- y una creación de empleo liderada por el subempleo”, como el trimestre anterior, asegura Bravo.

    Respecto a la creación de empleo informal, el economista del OCEC-UDP cree que en este segmento prevalecen los tipos de trabajos asalariados del sector privado, vale decir, empleos creados bajo subordinación sin que se paguen las cotizaciones de salud o pensión.

    De acuerdo con Bravo, todo apunta a que “en el reporte que conoceremos este viernes, este tipo de empleos seguirá mostrando un importante incremento interanual y seguirá teniendo un peso relevante dentro de la creación anual de empleo”.

    Una tasa de desocupación “óptima”, según Jones, correspondería a un 6,9%, similar a la que hubo en promedio en el país entre el 2010 y el 2020. “Así, las cifras que hemos visto en los años recientes se encuentran por sobre este promedio, por sobre el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, asegura.

    Mientras la tasa promedio de la OCDE es de 4,9%, Chile no solo se encuentra por sobre este número, sino que se ubica dentro de los países con mayor tasa de desempleo de la OCDE, con las cifras al último trimestre móvil del año 2025.

    Al igual que el economista del OCEC-UDP, Jones no espera mucha distancia de “lo que venimos observando desde el segundo trimestre de 2022″. De esta forma, adelanta que “la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 8,5% mientras que el empleo informal crecerá con un dinamismo mayor al empleo formal”.

    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    Un fenómeno que va a seguir ocurriendo a menos que no haya “cambios que destraben o hagan menos costosa la contratación formal así como tampoco un crecimiento económico que permita generar más y mejores empleos”, afirma Jones.

    Incluso en un escenario donde se vuelvan a crear 170 mil empleos interanuales y la fuerza laboral crezca nuevamente en torno a 1,8% anual, es “razonable esperar una tasa de desempleo cercana al 8% o levemente por debajo.

    Sin embargo, una baja marginal no necesariamente implicaría una mejora estructural del mercado laboral”, por tanto, lo “clave no será solo el nivel de desempleo, sino la composición del empleo que se está creando”, declara la economista de CLAPES-UC.

    En el corto plazo, “no esperaría una caída significativa de la informalidad. Mientras la demanda por empleo formal privado siga débil, es probable que el ajuste continúe ocurriendo vía ocupaciones informales o trabajo por cuenta propia”, declara Cifuentes.

