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    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente

    La mesa directiva integra perfiles que abarcan pagos, infraestructura tecnológica, cumplimiento normativo y asuntos públicos, con empresas que operan tanto en Chile como en el extranjero.

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    Pulso de La Tercera
    FinteChile elige nuevo directorio.

    La Asociación de Empresas Fintech (FintChile) eligió a los ocho integrantes del directorio, el que, en su primera sesión, ratificó a José Gabriel Carrasco como presidente y designó a Lorena Silva como vicepresidenta.

    En un comunicado el gremio señaló que el nuevo directorio integra perfiles que abarcan pagos, infraestructura tecnológica, cumplimiento normativo y asuntos públicos, con empresas que operan tanto en Chile como en el extranjero.

    Cuatro directores ejercerán por un período de dos años: Francisco Larraín, José Gabriel Carrasco, Lorena Silva y Roberto Opazo. Otros cuatro por un período de un año: Cristóbal Aninat, Raimundo Hurtado, Alfonso Maira y Herbert Schulz.

    “Chile está en un período de transición política, administrativa y regulatoria, en un contexto donde el país necesita más inversión, más competencia y mejores resultados. Ahí la industria fintech no puede ser espectadora: debemos ser protagonistas,” dijo José Gabriel Carrasco.

    El nuevo directorio asume en un momento definido por la implementación de la Ley que Promueve la Competencia e Inclusión Financiera a Través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros, aumentando el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y sentando las bases para la puesta en marcha del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA).

    El comunicado añade que los directores electos señalaron de manera transversal que la implementación del SFA, la armonización regulatoria y el acceso equitativo a infraestructura financiera serán de las prioridades centrales del período.

    Más sobre:FintechFintChile

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