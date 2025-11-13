OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    En el acumulado de los primeros nueve meses del año las utilidades de la mayor sanitaria del país aumentaron 6,5% interanual a $97.305 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado.

    La mayor sanitaria del país, Aguas Andinas, tuvo una utilidad neta de $21.537 (US$22,4 millones) el tercer trimestre, cifra superior en 44,6% a la anotada en igual periodo de 2024.

    Los ingresos, en tanto, subieron 10,4% a $158.398 millones. En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló que dicho aumento se debió principalmente a un incremento en ingresos sanitarios asociado a mayor tarifa media por aplicación de tarifas del VIII proceso tarifario junto a mayor volumen suministrado de agua potable, el que creció 2,8% y aguas servidas, que subió 0,9%.

    En el acumulado de los primeros nueve meses del año las utilidades aumentaron 6,5% interanual a $97.305 millones, y los ingresos se incrementaron en 7,8% a $520.857 millones.

    El alza en los ingresos se explicó también por los ingresos sanitarios ante una mayor tarifa media producto de indexaciones por polinomio, nueva tarifa asociada al VIII proceso tarifario (3% en Aguas Andinas desde marzo 2025) junto a un mayor volumen suministrado del 1,2% pese al día menos respecto del mismo período del año 2024.

    Negocios

    En el desglose por los distintos negocios dentro del sector sanitario, los ingresos de agua potable al cierre del tercer trimestre alcanzaron a $211.754 millones, lo que representó un incremento del 7,8% respecto al mismo período del año anterior, asociado a mayores tarifas medias producto de las indexaciones por polinomio aplicadas en el transcurso de los años 2024 y 2025 junto al 3% correspondiente al primer tramo de incremento de la nueva tarifa asociada al VIII proceso tarifario para Aguas Andinas, desde marzo 2025, además de un mayor volumen suministrado de 1,2%.

    Los ingresos de aguas servidas llegaron a $237.896 millones, lo que significó un aumento de 9,4% respecto al año anterior. Esto debido principalmente a mayor tarifa media asociada a las últimas indexaciones por polinomio y nueva tarifa asociada al VIII proceso tarifario junto a un mayor volumen suministrado.

    Los otros ingresos sanitarios tuvieron un alzade $1.059 millones por conceptos no asociados a volumen de venta, debido a incremento en cargo fijo a clientes lo cual es compensado parcialmente por compensación Sernac e intereses por deuda clientes.

    En los ingresos no sanitarios, en servicios se reflejó una disminución de $3.197 millones asociado principalmente a una menor devolución de seguros junto a menor venta de materiales y modificaciones de infraestructuras sanitarias, compensado parcialmente con ingresos por servicios domiciliarios a clientes.

    Respecto a la situación hídrica, al cierre de septiembre el Embalse El Yeso presentaba un nivel de volumen de 185 Hm3 , que se corresponde con el 84,2% de su capacidad, debido principalmente a las buenas precipitaciones registradas en el 2024 junto a gestión permanente de la cuenca del río Maipo.

    No obstante, indicó la compañía, en el transcurso del año 2025 el nivel de precipitación ha sido menor al año anterior, por lo tanto, se debe evaluar constantemente si deben tomarse algunas medidas para asegurar también las condiciones de suministro para el verano de 2026.

    En este sentido, en los últimos meses se han realizado ciertas transferencias de agua con el objetivo de una operación eficiente, añadió.

    Al cierre del tercer trimestre 2025 se presentaron mayores ingresos consolidados por $37.543 millones (+7,8%), asociados principalmente a ingresos sanitarios por mayor tarifa media producto de indexaciones por polinomio, nueva tarifa asociada al VIII proceso tarifario (3% en Aguas Andinas desde marzo 2025) junto a un mayor volumen suministrado del 1,2% pese al día menos respecto del mismo período del año 2024. o Los costos de la Compañía se han visto aumentados por el efecto de la inflación por $8.034 millones, debido principalmente a mayores costos de mano de obra, insumos para la operación, contratos de servicios en UF y reajustes de remuneraciones.

    Más sobre:SanitariasAguas Andinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    Colmed de Santiago convoca encuentro regional de médicos para capacitarlos sobre atención primaria de salud

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Vodanovic, el alcalde que desafió a su directiva y apoyó a un candidato que compite contra el FA

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas
    Chile

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa
    El Deportivo

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”
    Cultura y entretención

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”
    Mundo

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?