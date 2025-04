Solek, la generadora de energía solar que controla el empresario checo Zdeněk Sobotka, enfrenta riesgos de caer en quiebra. La firma vive una delicada situación financiera, y recientemente dejó de cumplir con sus obligaciones con el fondo MW Investiční Fond Sicav A.S., establecido en República Checa, que controla -entre varios otros activos en Europa- el 49% de la propiedad de Solek IPP I SpA, firma constituida en Chile.

La sociedad, cuyo capital social asciende a $83.825 millones según los registros de Conservador de Bienes Raíces, es controlada por Solek Holding SE, sociedad matriz de la firma. En la última modificación societaria, se explicita el monto de la deuda comprometida por la generadora con el fondo: $41.075 millones. Según señala el documento, la cifra corresponde al número de acciones equivalente a 48,9% de la sociedad, las que “se suscribirán y pagarán por MW Investiční Fond Sicav A.S., con dinero en efectivo o con otros bienes, dentro del plazo de un año contados desde el 26 de junio de 2024″.

El principal activo de Solek en Chile es el Parque Solar Leyda, el que es además su central de generación de mayor escala. Ubicado en la Región de Valparaíso, a 90 kilómetros de San Antonio, Leyda cuenta con una capacidad instalada de 95,2 MW.

Generadora checa que controla parques solares en Chile solicita su reorganización y apunta a “incertidumbre regulatoria”. En la foto, el Parque Solar Leyda.

Según la firma, el proyecto se conectó al Sistema Eléctrico Nacional hace menos de dos meses, específicamente, el pasado 5 de febrero. Sin embargo, según los registros públicos del Coordinador, la central se encuentra en pruebas de puesta en servicio, por lo que aún no ha entrado en operación.

Más allá de eso, el incumplimiento de Solek con las obligaciones del fondo amenaza con la quiebra de la firma, y la liquidación de casi todos sus activos. El fondo controla gran parte de las centrales que Sobotka ha levantado en el Viejo Continente. Según documentos de Codya, administradora de fondos de capitales checos, el fondo tiene el 100% de la central Popovice, en República Checa; y de otras cuatro plantas solares en Rumania (Alpha, Gamma, Tau y Txi). A ello se suma un crédito contra la filial en Chile, que se encuentra garantizado con la prenda del 100% de las acciones Solek Latam Holding SpA.

Según publicaciones de prensa checa Solek tiene cuentas por cobrar que superan los seis mil millones de coronas, cifra que equivale a unos US$260 millones.

Además de Leyda, en Chile la generadora renovable tiene 500 MW en construcción de centrales catalogadas como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Además, en su cartera cuenta con los parques fotovoltaicos Parque Hurtadom, ubicado en Los Ángeles (2.99 MW) y Parque San Bernardo en Chillán (10,66 MW).

En su pipeline, además contempla 90 MW de baterías stand alone con el proyecto San Rafael, 40 MW de baterías en Leyda y otros 70 MW con el proyecto híbrido Los Sauces, ubicado a un costado de Leyda.

La situación financiera de Solek y Sobotka en República Checa pone en riesgo varios de los activos de la firma en Chile y Latinoamérica, cuyos proyectos además contaron con financiamientos de BlackRock y BNP Paribas, entre otros bancos.

Socio y cargo FET

Pero, ¿qué explica la posible quiebra de Solek? La situación es la siguiente: desde el 25 de febrero se suspendió la emisión y el reembolso de participaciones en el mencionado fondo por un período de seis meses, ya que hasta la fecha Solek no había conseguido asegurar la liquidez necesaria para saldar sus obligaciones.

Ello, en medio de la búsqueda de un socio que permitiera inyectar fondos frescos. Sin embargo, a la fecha, Solek no consiguió cerrar el proceso de asociación estratégica, según indica un reporte de Codya.

El potencial socio corresponde a Alcor Investments, un banco de inversión también checo, con el cual la firma espera cerrar un acuerdo este primer trimestre. Sin embargo, el mismo documento revela que “en caso de que esto no ocurra, el gestor está dispuesto a proceder sin más demora al cobro de las deudas y a la venta de activos individuales con el fin de recaudar fondos para pagar a todos los inversionistas que deseen retirarse del fondo, pero únicamente en condiciones de mercado en las que se pueda conseguir el mejor precio posible que no resulte en perjuicio de los inversionistas”.

Desde entonces, los acontecimientos parecen estar precipitándose, ya que Solek presentó el jueves de la semana pasada una solicitud de insolvencia ante el Tribunal Municipal de Praga, junto con una propuesta para resolver la situación mediante una reorganización. En un comunicado de prensa, emitido el viernes, la firma explicó que el origen de su delicada situación financiera data desde que, en 2023, la estrategia de la compañía mutó desde construir plantas fotovoltaicas para luego venderlas, a una donde comenzó a retener algunos proyectos en su cartera para operarlos.

“Esta estrategia aumentó significativamente los requisitos de capital y llevó gradualmente a la pérdida de liquidez, especialmente debido a la falta de ingresos por la venta de proyectos y, al mismo tiempo, al aumento de los costos asociados con la construcción, operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas destinadas a la operación propia”, detalló.

Pero en su comunicado, la firma también achacó a una discusión regulatoria en Chile su falta de liquidez. Se trata de la expansión del subsidio eléctrico, que el gobierno pretende financiar a través de una serie de pilares. Uno de ellos es el denominado “cargo FET”, que afecta las remuneraciones de los PMGD, pero que fue rechazado por la Cámara de Diputados.

En su comunicado, Solek apuntó a esta propuesta como “uno de los factores” que explican la falta de liquidez, pese a ser una discusión aún en curso. “Los cambios propuestos han generado una transformación fundamental en el enfoque de los actores del mercado relevante en Chile, disminuyendo la confianza de los inversores en la estabilidad y previsibilidad del mercado energético chileno, a pesar de que se trataba solo de una propuesta y hasta el momento no se ha implementado el cambio regulatorio. Se espera que dicha propuesta no sea aprobada, por lo que los efectos negativos descritos no se materializarán. No obstante, al momento de presentar la solicitud de insolvencia, la incertidumbre sobre el entorno regulatorio chileno sigue existiendo”, dijo la firma.

Agregó que “la incertidumbre regulatoria condujo a problemas en el servicio de la deuda y a la necesidad de reestructurar carteras completas de proyectos, o incluso a la suspensión de la construcción de algunos proyectos hasta que se realicen los ajustes finales al marco regulatorio. La suspensión de la construcción de proyectos PMGD en Chile, causada por la temporal falta de disposición de las instituciones financieras para financiar estos proyectos, también condujo a una reducción significativa de los ingresos del deudor”, dijo Solek al Tribunal Municipal de Praga.

Con ello, el futuro de la compañía dependerá de lo que dicte la justicia checa, que tiene hasta 60 días para definir si acoge a trámite la solicitud de reorganización.

En tanto, desde Solek Chile explicaron que “a partir de información aparecida en mercados externos, queremos destacar que seguimos de cerca su evolución, y que si bien en Chile se han visto desafiados por condiciones de mercado y normativas poco favorables, están analizando y evaluando las mejores alternativas para continuar la operación a nivel local”.

Además, precisaron que “la empresa que ha entrado en reestructuración no es Solek Holding SE, sino Solek Czech Services s.r.o que tiene participación sobre Solek Chile Services”