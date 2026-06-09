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    Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

    Los equipos incautados correspondían a los de una sede en BancoEstado de Huérfanos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Francisco Castillo - Banco Estado presento falla en s

    En el marco de la Operación Tokio, una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en el país ligada a una célula del Tren de Aragua, es que se realizaron incautaciones a una sede del BancoEstado.

    Los involucrados a la fecha son 17 imputados los que se formalizaron el domingo por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando.

    Dentro de este grupo había una ejecutiva del BancoEstado: Rossana Blanco Blanco, mujer venezolana, quien ofició como prestadora y creadora de cuentas corrientes que fueron parte del esquema del lavado de dinero.

    “(La incautación) se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de nuestros equipos profesionales”, dijo BancoEstado en un comunicado al informar sobre lo sucedido durante esta mañana.

    La entidad estatal también informó que “el procedimiento en cuestión no afectó la continuidad operacional del banco ni la atención de nuestros clientes, manteniéndose el funcionamiento habitual de nuestras sucursales en todo momento”.

    “Es importante precisar que la diligencia correspondió a una incautación de equipos y no a un allanamiento”, agregó. Esto en el contexto de que un allanamiento es un proceso de entrar y buscar evidencia y la incautación es tomar cosas en concreto por orden de la autoridad.

    Además, BancoEstado dijo estar en “disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y continuará aportando todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la investigación”.

    “Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y la continuidad de la atención a nuestros clientes”, agregó en el marco de la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros.

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    Más sobre:Operación TokioEconomíaBancoEstado

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