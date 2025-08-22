SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jackson Hole: Presidente de la Fed da nuevas señales de recorte en las tasas de interés

En el tradicional encuentro anual, Jerome Powell también señaló que “los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son claramente visibles".

Por 
Maximiliano Villena
 
Agencias
U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell takes a question during a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee on interest rate policy in Washington, U.S., January 29, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque Kevin Lamarque

Una apertura a un recorte en las tasas de interés mostró este viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esto durante su presentación ante economistas y políticos en la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole.

Según consignó Reuters, Powell apuntó que “si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores. Esta situación inusual sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Y si esos riesgos se materializan, podrían hacerlo rápidamente”.

A la vez, sostuvo que “también es posible que la presión alcista sobre los precios derivada de los aranceles pueda impulsar una dinámica inflacionaria más duradera, y ese es un riesgo que debe evaluarse y gestionarse”.

En esa línea, dijo que “los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son claramente visibles. Prevemos que estos efectos se acumulen en los próximos meses, con una alta incertidumbre tanto sobre el momento como sobre la cuantía. La pregunta clave para la política monetaria es si es probable que estos aumentos de precios aumenten significativamente el riesgo de un problema de inflación persistente”.

“La estabilidad de la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permite proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura política. No obstante, con la política en territorio restrictivo, la perspectiva base y el cambiante balance de riesgos podrían justificar un ajuste de nuestra postura”, sostuvo Powell en unas declaraciones que abren la puerta a una rebaja de las tasas de interés en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre.

La Reserva Federal ha mantenido estable las tasas de referencia durante este 2025 después de su última reducción en diciembre pasado, llevando el nivel a un rango entre 4,25% y 4,50%.

Seema Shah, jefe de Estrategia Global de Principal, señala que “Powell prácticamente entregó el recorte de tasas de septiembre, eliminando toda la expectación y especulación en torno a la reunión del próximo mes. Su discurso describió con precisión la tensión entre los dos mandatos de la Fed, pero, al poner un énfasis claro en los riesgos a la baja para el empleo, sus palabras apuntan a una reanudación cuidadosa y cautelosa de los recortes de tasas”.

“Aunque el mensaje tuvo un tono claramente expansivo, deja en evidencia que un recorte de 25 puntos base es válido, pero uno de 50 puntos base no lo es”, agrega.

Reuters apuntó que Powell recibió una ovación de pie al inicio de su discurso, un broche de oro a ocho años que comenzaron y terminaron con duras críticas de Trump, quien lo ascendió a la presidencia en su primer mandato, pero rápidamente se desanimó por su renuencia a mantener una política monetaria tan laxa como Trump deseaba.

Más sobre:MercadoTasasEEUUempleoJerome PowellFed

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”
Chile

Matthei reprocha cambio de gabinete: “Fue muy pequeño, debió haber sido más grande”

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo
El Deportivo

Los irregulares números de Hugo González y Luis Pérez como técnicos interinos de Colo Colo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos